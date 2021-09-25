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Общество / Коммуналка

Батареи – огонь

Почему иногда приходится топить улицу

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Ольга Нефёдова
25 сентября 2021 года, 18:47
Фото: Андрей Степанов
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Можно ли сэкономить, подавая в теплые дни меньше тепла в квартиры? Почему в ряд домов Пскова отопление в этом году пришло с задержкой? Как на отоплении может сказаться качество псковской воды? На эти и другие вопросы ответил директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Форс-мажор

В этом году тепло в дома псковичей пришло и рано, и быстро, хотя без проблем не обошлось.

- Уникальность запуска отопления в этом году в Пскове заключается в том, что с 17 по 22 сентября все дальнее Завеличье отапливалось по резервным линиям, - пояснил директор предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. - Один из подрядчиков, который должен был выполнить работы по замене теплотрасс в микрорайоне, свои обязательства не выполнил, летом мы расторгли контракт, провели новые конкурсные процедуры и быстрыми темпами стали наверстывать упущенное. Ночью 22 сентября работы завершили, 24 сентября отопление запустили уже по основным линиям.

Проблемы с теплом были в отдельных многоэтажках, где батареи не были развоздушены, но здесь вопросы скорее к управляющим компаниям, нежели теплосетям.

В Пскове 1 400 домов, большей частью из них ведают управляющие компании — их в городе более 40. Несколькими десятками многоквартирных домов управляют напрямую собственники.

- С таким количеством контрагентов довольно тяжело работать, - говорит Игорь Максимов.- Нужен контакт с каждым, но мы выстояли, со всеми у нас налажен диалог. Мы не делим зоны ответственности, для нас главное - комфорт каждого человека.

Батареи – огонь
Тепловые сети обслуживают 26 котельных, 92 центральных тепловых пункта и более 500 километров сетей
Фото Андрея Степанова

Примерно полтора года назад Псковские тепловые сети решили, что хотят напрямую общаться со своими потребителями. За это время заключили договоры с 65% жителей.

- Мы им начисляем плату, а они в любое время могут к нам обратиться за разъяснением, - отметил директор предприятия. - Мы же в конечном итоге понимаем, кому мы даем тепло, и каждый наш рубль на учете. Для нас это непросто. 65% - это почти 70 000 лицевых счетов, по которым мы ведем учет, но эта работа приносит свои плоды.

В городе 75% домов, где люди получают счета только во время отопительного сезоны. У них стоят счетчики. Остальные платят по нормативам. Порядка 400 общедомовых приборов учета на горячую воду и 70 на тепло не работают. Во многих случаях из строя они выведены в многоэтажках, которые обслуживают управляющие компании.

Управляющие компании должны псковским теплосетям порядка 200 миллионов рублей, население - около 100 миллионов. Каждый месяц предприятие направляет в мировой суд от 500 до 700 дел по взысканиям.

Под контролем

Как только в мае заканчивается один отопительный, сезон предприятие начинает готовиться к следующему. Тепловые сети обслуживают 26 котельных, 92 центральных тепловых пункта и более 500 километров сетей.

- В чрезвычайно тяжелых условиях в этом году приходилось это делать, - говорит Игорь Максимов. - Сами видели, какая изнуряющая жара стояла. Кто-то все лето ходил в шортах и майке, а наши сварщики в брезентовом сварочном костюме с маской и никто своего рабочего места не оставил, за что отдельно хочется поблагодарить сотрудников предприятия.

В этом году Псковские тепловые сети отремонтировали 15 километров сетей, заменили 1 000 единиц запорной арматуры, а на работах израсходовали около 5 тонн электродов для сварки.

Батареи – огонь
Порядка 60 млн рублей на ремонтные работы в этом году выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ
Фото Андрея Степанова

Согласно нормативу в год должны меняться 2-3% сетей. Но предприятие только в этом году вышло на эти параметры.

- Наследие прошлого тащит на назад, потому что последние годы таких объемов сделать не удавалось, - отмечает Максимов.

Он напомнил, что централизованная система теплоснабжения города начала создаваться сразу после войны. Опорные точки теплоснабжения города появились в 1950-1970-е годы. С тех пор прошло много времени, хозяйство изрядно обветшало.

- Я не могу сказать, что у нас все идеально, проблемы есть и серьезные, но жители города опасаться не должны, мы содержим все в работоспособном состоянии. Город может спать спокойно, - заверил директор теплосетей.

Уже неделю псковские многоэтажки отапливаются. Последние дни температура воздуха на улице днем поднимается выше 10 градусов и в квартирах жарко. Люди по обыкновению недоумевают, почему нельзя топить меньше и экономить. Зачем обогревать улицу?

- В наших сетях находится 10 000 тонн воды, - поясняет Игорь Максимов - Насосы все равно будут работать, персонал обслуживать, электричество расходоваться. У нас постоянные затраты составляют, как правило, почти 60%. Мы мало что выиграем на том, что понизим температуру в системе.

За благоустроенный город

Этим летом «Псковские тепловые сети» восстановили 5 000 квадратных метров асфальта, 300 метров поребрика и бордюрного камня, поврежденных в результате ремонтных работ.

Предприятие пытается координировать работу с подрядными организациями, которые ремонтируют улицы Пскова, чтобы ни копать лишний раз там, где ремонт уже сделали, но у каждой свои планы, задачи и отчеты. Он привел в пример капитальный ремонт дороги на улицах Яна Фабрициуса и Леона Поземского, где полностью меняли инженерную инфраструктуру.

- В таком цивилизованном русле будем действовать и дальше относительно крупных проектов, - сказал Игорь Максимов, отметив, что аварийные ситуации никто не отменял.

По словам директора предприятия, весь урон дорожному хозяйству и благоустройству города, который они наносят в результате аварийно-восстановительных работ, восстанавливается силами предприятия.

Батареи – огонь
Только этим летом «Псковские тепловые сети» восстановили 5 000 квадратных метров асфальта
Фото Андрея Степанова

- Мы трепетно относимся к восстановлению нарушенного, - сказал он. - Кроме того, это еще и наша обязанность, которую мы стараемся выполнять мы качественно, для этого даже приобрели необходимую технику. Нам удается сделать многое, потому что мы стараемся все работы выполнять своими силами. Свободные от несения службы сотрудники идут и обустраивают город, потому что нам не безразлично по каким улицам мы ходим.

Средства на эти работы заложены в тариф, а тариф, напомнил Максимов, устанавливает государство.

Встать на ноги

Отопительный сезон начат и теперь силы предприятия будут брошены на эксплуатацию, предотвращение аварийных ситуации и подготовку к ремонтной программе следующего года.

- Мы хотим в будущем году выполнить объем работ на порядка 100 миллионов рублей, - рассказывает Игорь Максимов. - В этом году нам помог Фонд содействия реформированию ЖКХ, профинансировав значительную часть ремонтных работ в городе, порядка 60 миллионов.

Благодаря таким финансовым вливаниям сейчас вводят в эксплуатацию практически новую котельную на Лепешах. В следующем году запланированы масштабные работы в районе Завеличья.

- Город растет в сторону Родины, это требует развития сетевого хозяйства, - отмечает директор предприятия. - Основные усилия будем направлять туда, чтобы можно было строить новые объекты и жилье.

В будущем предстоит решить вопрос и с качеством воды, которое портит оборудование предприятия.

- Оказалось, что вода из подземного источника обладает уникальными свойствами, - рассказывает Игорь Максимов. - В ее составе щелочей больше, чем железа. При нагревании такая смесь приводит к выпадению твердого осадка, который трубы наши забивает. И если ничего не предпринимать, дальше будет только хуже. На мой взгляд, надо понять природу этого явления, но на этот вопрос должна ответить фундаментальная наука.

Батареи – огонь
Согласно нормативу в год должны меняться 2-3% сетей
Фото Андрея Степанова

К слову сказать, при ремонте теплосети используют трубы отопления, произведенные российской металлургией, они выполнены по тем же ГОСТам, что в советское время. Что же касается труб горячего водоснабжения, то уже несколько лет предприятие использует термостойкий полиэтилен.

- Он долговечнее, не гниет, больше скорость прохождения, проще и технологичнее, - пояснил директор Псковских теплосетей.

В этом году предприятие намерено завершить все работы, профинансированные Фондом ЖКХ.

- За это время мы разогнались, почувствовали силы и хотим выполнить такой же объем, но сами, за счет собственных источников и кредитных средств. За последние полтора года мы много добились в плане сокращения издержек, оптимизации своей структуры, поэтому готовы даже предложить, чтобы в следующем году тариф не рос. К сожалению, за полтора месяца это наше предложение ни у кого интереса не вызвало.

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