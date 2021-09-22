Двор огорожен забором. Парковка только для своих. В центре двора — детская площадка. За порядком наблюдают видеокамеры. Территория утопает в зелени. Цветы даже в подъездах. Речь про типовой дом в Пскове. Но от сотен других его отличает активная позиция жителей.

Деньги под контролем

Это почетное звание дом № 30 на улице Розы Люксембург получил в 2019 году. Табличку привез первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин. В присутствии жильцов ее сразу же торжественно водрузили на дом, так она и висит до сих пор, привлекая внимание прохожих. Таких домов в Псковской области больше нет, а в России пока всего 112. Статус дома образцового содержания присваивается за выполнение определенных условий, учитывается более 20 показателей. Среди них - техническое состояние объекта, качество оказываемых коммунальных услуг, благоустроенность дворовой территории, энергосберегающие и энергоэффективные технологии. Но, пожалуй, самый главный — инициативность и активность жильцов.

С этого момента началась история возрождения дома. Инициативной группой был поставлен ряд задач. Одна из главных - без согласия жильцов ни один рубль со счетов списан быть не может. Ольга Куткович-Пахолюк, председатель Совета дома