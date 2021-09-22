Установили детскую площадку. Несколько раз пытались попасть в программу, чтобы сделать ее за счет бюджетных средств, но не получилось.
- В итоге мы использовали деньги, накопившиеся на счетах, плюс еще какую-то часть средств собрали самостоятельно, потому что кроме самой площадки и ее установки нужны были деньги на подготовительные работы, - говорит Ольга.
В планах у жителей дома сделать на площадке современное резиновое покрытие.
- Дети, играя, песок поднимают, а он оседает на окнах и подоконниках в квартирах, - объясняет Ольга. - Хотим попасть в программу «Формирование комфортной городской среды», будем подавать заявку.
Деньги дополнительно жители дома собирают не так часто, но если такая необходимость возникает, относятся с пониманием.
- Одно время у нас часто ломались ворота, какое-то время они находились открытыми и во двор стали заезжать посторонние машины, - рассказывает председатель дома. - Поэтому мы приняли решение установить камеры видеонаблюдения.
- В свое время мы настояли на том, чтобы нам мыли шахты мусоропроводов, - говорит Ольга. - Управляющая компания эту услугу должна предоставлять два раза в год, но по факту она может и не оказываться. Мы же этот момент начали контролировать, теперь сотрудники компании перед нами каждый раз отчитываются и приносят акты о проведении работ.
Это только часть того, что жителями было сделано за эти годы. Среди прочего они установили датчики для освещения в подъездах, оформили придомовую территорию в собственность, сделали ремонт в подъездах, поменяли трубы горячего водоснабжения.
- Все это стало возможным благодаря людям, которые здесь живут, - уверена Ольга. - Да, не все жители активные, но любую инициативу поддержать готовы. Что интересно, с нас берут пример жильцы других домов. Недавно у наших соседей перед домом появилась прекрасная клумба. Они тоже собираются вместе, что-то решают и результаты не заставляют себя ждать. Это очень приятно.