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Общество / Коммуналка

Всё в дом

Как живет единственный в Пскове Дом образцового содержания

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Ольга Нефёдова
22 сентября 2021 года, 11:38
Фото: Арсений Тимашов
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Двор огорожен забором. Парковка только для своих. В центре двора — детская площадка. За порядком наблюдают видеокамеры. Территория утопает в зелени. Цветы даже в подъездах. Речь про типовой дом в Пскове. Но от сотен других его отличает активная позиция жителей.

Деньги под контролем 

Это почетное звание дом № 30 на улице Розы Люксембург получил в 2019 году. Табличку привез первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин. В присутствии жильцов ее сразу же торжественно водрузили на дом, так она и висит до сих пор, привлекая внимание прохожих. Таких домов в Псковской области больше нет, а в России пока всего 112.

Статус дома образцового содержания присваивается за выполнение определенных условий, учитывается более 20 показателей. Среди них - техническое состояние объекта, качество оказываемых коммунальных услуг, благоустроенность дворовой территории, энергосберегающие и энергоэффективные технологии. Но, пожалуй, самый главный — инициативность и активность жильцов.

С этого момента началась история возрождения дома. Инициативной группой был поставлен ряд задач. Одна из главных - без согласия жильцов ни один рубль со счетов списан быть не может.

Всё в домОльга Куткович-Пахолюк, председатель Совета дома

Ольга Куткович-Пахолюк живет в доме на улице Розы Люксембург 14 лет. Последние несколько месяцев является председателем Совета дома. На этом посту она сменила Наталью Ивановну Ураеву, которая в свое время и убедила жителей взять управление домом в свои руки.

- Жили мы жили, пока однажды не появилась в доме инициативная группа, - рассказывает Ольга. - Нас, жильцов, собрала Наталья Ивановна. Она обратила наше внимание на тот факт, что мы ежемесячно платим деньги за содержание дома, а он от этого лучше и краше не становится. Более того, были ситуации, когда деньги, которые копились на счетах, непонятно на что списывались. Поэтому она предложила нам самим заняться контролем и освоением этих средств.

Всё в дом
Территория дома в год получения звания Дом образцового содержания
Фото Андрея Степанова
Всё в дом
Территория дома в год получения звания Дом образцового содержания
Фото Андрея Степанова
Всё в дом
Знаковую табличку дом получил в 2019 году
Фото Андрей Степанова

На том же собрании жители приняли решение создать Совет дома, а председателем выбрали Наталью Ураеву.

- С этого момента началась история возрождения дома, - уверяет Ольга. - Инициативной группой был поставлен ряд задач. Одна из главных - без согласия жильцов ни один рубль со счетов списан быть не может.

Деньги на дело

По-понемногу стали разбираться в том, как накопившиеся деньги могут быть использованы. Решено было начать с благоустройства.

Расширили парковку. В доме три подъезда, проживают более 100 человек. В некоторых семьях по две машины. Мест катастрофически не хватало.

- Наталья Ивановна сама искала подрядчиков, с ними договаривалась, контролировала рабочий процесс, - говорит Ольга. - Конечно, мест и сейчас маловато, поэтому мы решили сделать еще и разметку: бывает, что одна машина занимает сразу два места. Мы надеемся, что эта мера нам позволит высвободить дополнительно 2-3 места.

Всё в дом

Фото Арсения Тимашова
Всё в дом

Фото Арсения Тимашова
Всё в дом

Фото Арсения Тимашова
Всё в дом

Фото Арсения Тимашова
Всё в дом

Фото Арсения Тимашова
Всё в дом

Фото Арсения Тимашова

Установили детскую площадку. Несколько раз пытались попасть в программу, чтобы сделать ее за счет бюджетных средств, но не получилось.

- В итоге мы использовали деньги, накопившиеся на счетах, плюс еще какую-то часть средств собрали самостоятельно, потому что кроме самой площадки и ее установки нужны были деньги на подготовительные работы, - говорит Ольга.

В планах у жителей дома сделать на площадке современное резиновое покрытие.

- Дети, играя, песок поднимают, а он оседает на окнах и подоконниках в квартирах, - объясняет Ольга. - Хотим попасть в программу «Формирование комфортной городской среды», будем подавать заявку.

Деньги дополнительно жители дома собирают не так часто, но если такая необходимость возникает, относятся с пониманием.

Всё в дом
Чтобы в подъезде было чисто и опрятно жители доплачивают уборщице
Фото Арсения Тимашова

- Одно время у нас часто ломались ворота, какое-то время они находились открытыми и во двор стали заезжать посторонние машины, - рассказывает председатель дома. - Поэтому мы приняли решение установить камеры видеонаблюдения.

Навели чистоту 

- В свое время мы настояли на том, чтобы нам мыли шахты мусоропроводов, - говорит Ольга. - Управляющая компания эту услугу должна предоставлять два раза в год, но по факту она может и не оказываться. Мы же этот момент начали контролировать, теперь сотрудники компании перед нами каждый раз отчитываются и приносят акты о проведении работ.

Всё в дом
Цветами в подъезде здесь никого не удивишь
Фото Арсения Тимашова

Это только часть того, что жителями было сделано за эти годы. Среди прочего они установили датчики для освещения в подъездах, оформили придомовую территорию в собственность, сделали ремонт в подъездах, поменяли трубы горячего водоснабжения.

- Все это стало возможным благодаря людям, которые здесь живут, - уверена Ольга. - Да, не все жители активные, но любую инициативу поддержать готовы. Что интересно, с нас берут пример жильцы других домов. Недавно у наших соседей перед домом появилась прекрасная клумба. Они тоже собираются вместе, что-то решают и результаты не заставляют себя ждать. Это очень приятно. 

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