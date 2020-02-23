33 причины, и погода тоже,

Зарос грязью - выражение, как никакое другое, подходит к тому, что псковичи каждый день наблюдают на дорогах Пскова. Грязные обочины. Грязная проезжая часть. Как следствие - серые машины, серые люди. Грязь, тлен, не хватает воздуха.
Общественники и журналисты забили тревогу, обратив внимание городских властей на состояние городских улиц. Грязь даже взвешивали, придумав новую единицу измерения — гр/кв.м. Месяц назад на пресс-конференции в «Псковской правде» заместитель главы администрации города Елена Жгут и начальник управления городского хозяйства Николай Баринов рассказывали, что ситуация поменяется: подрядчики по содержанию улиц определены и уже даже начали убирать от смёта (термин, которым определяют грязь вдоль краев проезжей части) основные магистрали города. Правда, на уборку с иголочки не хватает полмиллиарда рублей, и бюджетные деньги власти вынуждены экономить на случай обильных снегопадов в конце года.
И вот 20 февраля Елена Жгут вместе с журналистами поехала посмотреть на убранные, чистенькие дороги. Вам стало смешно? А вот подрядчики, ответственные за уборку улиц, убеждены, что с работой справляются. Да если бы Псков был живым существом, он бы уже весь исчесался!
Дней за десять до этого Елена Жгут уже проверяла качество уборки. Грязи тогда было много. И все претензии подрядчики выслушали внимательно.
И вот, «никогда не было — и снова»! В этот раз не изменилось, кажется, ничего.
Первая точка — перекресток ул. Рокоссовского и Коммунальной. Обе улицы — зона ответственности ООО «СитиИнвестГрупп». Коммунальная ну очень грязная. Еще несколько сухих дней — и привет, пылевые бури! На Рокоссовского рабочие сгребают лопатами землю в небольшие кучки. Цифровой век, современные технологии.
- Сейчас проводится ручная работа, - объясняет руководитель компании Павел Талибин. - Следом пройдет погрузчик, который землю уберет, ночью еще проедет «Бродвей», а завтра возьмемся за Коммунальную.
По словам подрядчика, никаких проблем и трудностей с уборкой дорог нет, разве что припаркованные машины мешают, но с этим стараются бороться, привлекая сотрудников ГИБДД.
Грязь рабочие сгребают лоптами
фото Андрей Степанов
На уборке заняты семь бригад, две из них ночные. В общей сложности это 30 человек.
Людей и техники вполне хватает, уверяет подрядчик. Елена Жгут сомневается.
- Город убирался бы активнее, если техники и людей было бы задействовано больше, - считает она. - Может быть, тогда получилось бы не прерывать уборочный цикл. А сейчас в кучи грязь сгребут, погрузчик убирать их приедет хорошо, если в этот же день. Конечно, земля за это время снова разносится.
Улицу Труда подрядчик начал убирать еще 17 февраля, но участок, расположенный между улицами Волкова и Школьной, выглядит неопрятно и грязно. Правда, смёта у дорожного камня уже нет.
- Это один из проблемных участков, - объясняет Павел Талибин. - Бортовой камень низкий, машины здесь паркуются, потом землю на колесах развозят. Вдобавок здесь сквер рядом ремонтируют, песок камазами возят. Предлагаю поставить знак «Остановка запрещена» и новый бортовой камень.
- Может, убирать просто надо чаще, - предлагает ему замглавы администрации и просит показать, наконец-то, хоть одну улицу, где сейчас работает погрузчик, а не просто сметаются кучки мусора.
Едем дальше по Труда. Наблюдаем все те же кучки. Знаки о дорожных работах выставлены, дорожная техника с мигалками стоит здесь же, а рабочих нет: то ли дождь спугнул, то ли погрузчик ждут. Подрядчик заводит разговор о погоде и ее влиянии на график уборки. Обещает, что вот завтра это место будет сиять.
На следующий день в этом месте сияет только солнце. А кучки, которые уже стали привычным элементом городского пейзажа, были на месте. Прям малые архитектурные формы!
За вторым подрядчиком, ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области», закреплен центр города. Ситуация с уборкой здесь аналогичная. На улице Калинина как будто убирали отдельные участки, но в некоторых местах до сих пор залежи осенних листьев. Нападали, да. На площади Ленина тоже грязно.
- Так три дня назад убирали, что вы хотите, - оправдывается заместитель директора Евгений Матвиенко. - Мы сегодня ночью «круг» на Октябрьском проспекте уберем, вы приезжайте через два дня и посмотрите, что там будет.
Убрать закрепленные за ним улицы подрядчик обещает за два-три месяца. Объясняет тем, что получил их в очень запущенном состоянии. И снова заводит разговор о погоде.
Елена Жгут, кажется, уже уставшая от оправданий двух взрослых мужиков, резонно отметила: горожан не должны волновать трудности подрядчиков, которые тратят бюджетные деньги на уборку, им важен результат.
- Еще неделю я буду проводить мониторинг качества уборки города, если ничего не изменится, будем принимать штрафные меры, - отметила она.
- Чисто будет, - пообещал подрядчик.
- Администрация города обеспокоена таким качеством уборки, - уверяет Елена Жгут, пока мы переезжаем с улицы на улицу. - Мы хотим, чтобы подрядчики понимали: просто так мы деньги платить не намерены, а только за качественно выполненную работу. А ее мы пока не видим. Претензий довольно много. Подрядчик должен работать каждый день. Если не хватает сил, то надо закупать технику и нанимать еще сотрудников. Привести город в порядок за две недели можно. На дорогах много наносного грунта, не хочется, чтобы весной мы утопали в пыли, как это происходит на протяжении последних лет.
Подрядчики - ООО «СитиИнвестГрупп» и ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области» - убеждены, что с работой справляются, а если где и не убрано, то… Да мало ли причин: погрузчик на обслуживании, припаркованные машины мешают, листья все еще с деревьев осыпаются, водители на тротуарах паркуются, пешеходы шастают, погода опять же!
Но пока грязь никуда не делась. Тому есть и объективные причины: она появляется быстрее, чем ее убирают. Раскисшие газоны, на которых паркуются машины. Строительная техника по-прежнему развозит землю колесами. Вот только к этим «объективным» причинам не добавились бы теперь и подрядчики: ведь погода же, и еще 33 причины!