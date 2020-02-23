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Общество / Коммуналка

33 причины, и погода тоже,

Мешают очистить Псков от грязи

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Ольга Нефёдова
23 февраля 2020 года, 09:48
Фото: Андрей Степанов
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Зарос грязью - выражение, как никакое другое, подходит к тому, что псковичи каждый день наблюдают на дорогах Пскова. Грязные обочины. Грязная проезжая часть. Как следствие - серые машины, серые люди. Грязь, тлен, не хватает воздуха.

Общественники и журналисты забили тревогу, обратив внимание городских властей на состояние городских улиц. Грязь даже взвешивали, придумав новую единицу измерения — гр/кв.м. Месяц назад на пресс-конференции в «Псковской правде» заместитель главы администрации города Елена Жгут и начальник управления городского хозяйства Николай Баринов рассказывали, что ситуация поменяется: подрядчики по содержанию улиц определены и уже даже начали убирать от смёта (термин, которым определяют грязь вдоль краев проезжей части) основные магистрали города. Правда, на уборку с иголочки не хватает полмиллиарда рублей, и бюджетные деньги власти вынуждены экономить на случай обильных снегопадов в конце года.

И вот 20 февраля Елена Жгут вместе с журналистами поехала посмотреть на убранные, чистенькие дороги. Вам стало смешно? А вот подрядчики, ответственные за уборку улиц, убеждены, что с работой справляются. Да если бы Псков был живым существом, он бы уже весь исчесался!

Кучка на кучке

Дней за десять до этого Елена Жгут уже проверяла качество уборки. Грязи тогда было много. И все претензии подрядчики выслушали внимательно.

И вот, «никогда не было — и снова»! В этот раз не изменилось, кажется, ничего.

Первая точка — перекресток ул. Рокоссовского и Коммунальной. Обе улицы — зона ответственности ООО «СитиИнвестГрупп». Коммунальная ну очень грязная. Еще несколько сухих дней — и привет, пылевые бури! На Рокоссовского рабочие сгребают лопатами землю в небольшие кучки. Цифровой век, современные технологии.

- Сейчас проводится ручная работа, - объясняет руководитель компании Павел Талибин. - Следом пройдет погрузчик, который землю уберет, ночью еще проедет «Бродвей», а завтра возьмемся за Коммунальную.

По словам подрядчика, никаких проблем и трудностей с уборкой дорог нет, разве что припаркованные машины мешают, но с этим стараются бороться, привлекая сотрудников ГИБДД.

33 причины, и погода тоже,
Грязь рабочие сгребают лоптами
фото Андрей Степанов

На уборке заняты семь бригад, две из них ночные. В общей сложности это 30 человек.

Людей и техники вполне хватает, уверяет подрядчик. Елена Жгут сомневается.

- Город убирался бы активнее, если техники и людей было бы задействовано больше, - считает она. - Может быть, тогда получилось бы не прерывать уборочный цикл. А сейчас в кучи грязь сгребут, погрузчик убирать их приедет хорошо, если в этот же день. Конечно, земля за это время снова разносится.

Улицу Труда подрядчик начал убирать еще 17 февраля, но участок, расположенный между улицами Волкова и Школьной, выглядит неопрятно и грязно. Правда, смёта у дорожного камня уже нет.

- Это один из проблемных участков, - объясняет Павел Талибин. - Бортовой камень низкий, машины здесь паркуются, потом землю на колесах развозят. Вдобавок здесь сквер рядом ремонтируют, песок камазами возят. Предлагаю поставить знак «Остановка запрещена» и новый бортовой камень.

- Может, убирать просто надо чаще, - предлагает ему замглавы администрации и просит показать, наконец-то, хоть одну улицу, где сейчас работает погрузчик, а не просто сметаются кучки мусора.

Едем дальше по Труда. Наблюдаем все те же кучки. Знаки о дорожных работах выставлены, дорожная техника с мигалками стоит здесь же, а рабочих нет: то ли дождь спугнул, то ли погрузчик ждут. Подрядчик заводит разговор о погоде и ее влиянии на график уборки. Обещает, что вот завтра это место будет сиять.

На следующий день в этом месте сияет только солнце. А кучки, которые уже стали привычным элементом городского пейзажа, были на месте. Прям малые архитектурные формы!

Ваши трудности 

За вторым подрядчиком, ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области», закреплен центр города. Ситуация с уборкой здесь аналогичная. На улице Калинина как будто убирали отдельные участки, но в некоторых местах до сих пор залежи осенних листьев. Нападали, да. На площади Ленина тоже грязно.

- Так три дня назад убирали, что вы хотите, - оправдывается заместитель директора Евгений Матвиенко. - Мы сегодня ночью «круг» на Октябрьском проспекте уберем, вы приезжайте через два дня и посмотрите, что там будет.

Убрать закрепленные за ним улицы подрядчик обещает за два-три месяца. Объясняет тем, что получил их в очень запущенном состоянии. И снова заводит разговор о погоде.

Елена Жгут, кажется, уже уставшая от оправданий двух взрослых мужиков, резонно отметила: горожан не должны волновать трудности подрядчиков, которые тратят бюджетные деньги на уборку, им важен результат.

- Еще неделю я буду проводить мониторинг качества уборки города, если ничего не изменится, будем принимать штрафные меры, - отметила она.

- Чисто будет, - пообещал подрядчик.

...И прогноз погоды

- Администрация города обеспокоена таким качеством уборки, - уверяет Елена Жгут, пока мы переезжаем с улицы на улицу. - Мы хотим, чтобы подрядчики понимали: просто так мы деньги платить не намерены, а только за качественно выполненную работу. А ее мы пока не видим. Претензий довольно много. Подрядчик должен работать каждый день. Если не хватает сил, то надо закупать технику и нанимать еще сотрудников. Привести город в порядок за две недели можно. На дорогах много наносного грунта, не хочется, чтобы весной мы утопали в пыли, как это происходит на протяжении последних лет.

Подрядчики - ООО «СитиИнвестГрупп» и ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области» - убеждены, что с работой справляются, а если где и не убрано, то… Да мало ли причин: погрузчик на обслуживании, припаркованные машины мешают, листья все еще с деревьев осыпаются, водители на тротуарах паркуются, пешеходы шастают, погода опять же!

Но пока грязь никуда не делась. Тому есть и объективные причины: она появляется быстрее, чем ее убирают. Раскисшие газоны, на которых паркуются машины. Строительная техника по-прежнему развозит землю колесами. Вот только к этим «объективным» причинам не добавились бы теперь и подрядчики: ведь погода же, и еще 33 причины!


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