Жителям Печор грозят выставить счета за тепло и горячую воду за целый год

В редакцию газеты «Псковская правда» обратилась жительница Печор Светлана Слаутина.

«В многоквартирных домах многих жителей Печор, в том числе и у меня, установлено автономное газовое отопление - около 150 квартир. Установка индивидуального отопления происходила с 2003 по 2007 год, когда в Печорах не было газовых котельных и горячая вода подавалась только во время отопительного сезона (шесть месяцев в году!). Автономное отопление устанавливалось уполномоченной организацией в соответствии с проектом, техническими условиями, получением разрешения от МП «Благоустройство», актом приемки законченного строительства и актом отсоединения от централизованной системы отопления и горячего водоснабжения (далее ГВС). С заключением договоров об обслуживании и поставке газа с уполномоченными организациями.

По прошествии 12 лет, а именно в феврале 2019 года, нам начали приходить письма от ООО «Газпром теплоэнерго Псков» о предоставлении дополнительных документов на установку вышеуказанного автономного оборудования, а именно разрешения администрации Печорского района о переустройстве квартиры и акта приемочной комиссии. У подавляющего большинства владельцев квартир с автономным отоплением вышеуказанные дополнительные документы отсутствуют. В случае отсутствия дополнительных документов ООО «Газпром теплоэнерго Псков» уведомляет, что начислит плату за отопление и ГВС с января 2019 года (т.е. за весь прошлый год). С даты ввода в эксплуатацию автономного отопления мы не получаем и не имеем возможности получать услуги центрального теплоснабжения и горячего водоснабжения в наших квартирах».