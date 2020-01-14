Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Коммуналка

Жителям Печор грозят выставить счета за тепло и горячую воду за целый год

А они более 12 лет используют автономное отопление

Текст:
Редакция
14 января 2020 года, 12:56
Фото:
0

В редакцию газеты «Псковская правда» обратилась жительница Печор Светлана Слаутина.

«В многоквартирных домах многих жителей Печор, в том числе и у меня, установлено автономное газовое отопление - около 150 квартир. Установка индивидуального отопления происходила с 2003 по 2007 год, когда в Печорах не было газовых котельных и горячая вода подавалась только во время отопительного сезона (шесть месяцев в году!). Автономное отопление устанавливалось уполномоченной организацией в соответствии с проектом, техническими условиями, получением разрешения от МП «Благоустройство», актом приемки законченного строительства и актом отсоединения от централизованной системы отопления и горячего водоснабжения (далее ГВС). С заключением договоров об обслуживании и поставке газа с уполномоченными организациями.

По прошествии 12 лет, а именно в феврале 2019 года, нам начали приходить письма от ООО «Газпром теплоэнерго Псков» о предоставлении дополнительных документов на установку вышеуказанного автономного оборудования, а именно разрешения администрации Печорского района о переустройстве квартиры и акта приемочной комиссии. У подавляющего большинства владельцев квартир с автономным отоплением вышеуказанные дополнительные документы отсутствуют. В случае отсутствия дополнительных документов ООО «Газпром теплоэнерго Псков» уведомляет, что начислит плату за отопление и ГВС с января 2019 года (т.е. за весь прошлый год). С даты ввода в эксплуатацию автономного отопления мы не получаем и не имеем возможности получать услуги центрального теплоснабжения и горячего водоснабжения в наших квартирах».

Прокомментировать ситуацию мы попросили директора ООО «Газпром теплоэнерго Псков» Артура Мяки. В своем ответе в редакцию руководитель компании ссылается на массу законодательных актов, которые свидетельствуют о том, что действия ООО «Газпром теплоэнерго Псков» правомерны.

«В связи с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ в «Правила предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах и жилых домах» в целях соблюдения порядка начисления платы за тепло и горячую воду у владельцев жилых помещений были запрошены данные, подтверждающие факт переустройства помещения с соблюдением установленных требований, а именно решение органа местного самоуправления и акт приемочной комиссии. Дополнительно ООО «Газпром теплоэнерго Псков» запросило данные у администрации Печорского района. По тем помещениям, где запрошенные документы не были предоставлены ни администрацией района, ни владельцами жилых помещений, компания повторно запросила необходимые документы», - говорится в ответе.

В это время жители Печор 11 декабря направили запрос в администрацию Печорского района, но ответ еще не получили. «Псковской правде» тоже не удалось получить комментарий.

- Разбираемся с ситуацией, комментировать пока не будем, как разберемся, каждый житель ответ получит, - отметил председатель комитета по градостроительству и ЖКХ Печорского района Олег Суйков.

СПРАВКА

В ноябре жители нескольких квартир, не согласные с позицией «Газпром теплоэнерго Псков», подали в мировой суд, однако там признали правоту энергетиков. Обладатели автономного отопления на этом не успокоились, судебные тяжбы продолжаются, очередное заседание назначено на 21 января.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Умная слизь из Полистовских болот

Общество
13 января 11:51

Умная слизь из Полистовских болот

Ученые из Москвы занимались в заповеднике изучением грибоподобных организмов, создавших панику в США
Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей

Общество / Экология
10 января 15:28

Псковские реки и озера накрыла паутина брошенных сетей

Рыба в них гниет, отравляя токсинами воду и все живое в ней на десятки километров
Наталья Мельникова: Матери выйдут на пенсию раньше

Общество
10 января 09:38

Наталья Мельникова: Матери выйдут на пенсию раньше

Сколько нужно детей для досрочного выхода на пенсию, как увеличится маткапитал и выплаты из него, сколько жителей области получат надбавку за сельский стаж (ИНФОГРАФИКА)
  • В Псковской области активно развиваются цифровые сервисы
  • Сваи установили в основание нового моста, строящегося в Псковском районе
  • Пскович выиграл 7 млн рублей в лотерею
  • Записаться на прием в МФЦ можно через мобильное приложение
  • На новогоднее украшение Пскова планируют выделить дополнительные средства
  • «Тригорское» в дни новогодних каникул пользовалось спросом у индивидуальных туристов
  • Начальник УГХ Пскова: Компания «Экопром» с уборкой города в новогодние каникулы справилась
  • Более 50 000 человек посетили новогодние мероприятия в Пскове
  • Глава Счетной палаты: Из федерального бюджета ежегодно воруют около 2-3 млрд рублей
  • В Невеле грузчик обокрал магазин, в котором работал
  • Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ отбирает псковичей для поступления в вузы
  • В Псковской области перевыполнили план по строительству жилья
  • Полисы ОСАГО будут оформлять на новых бланках

    • 13 января

  • В Псковской области полиция возбудила уголовное дело по факту наезда Лексуса на двух пешеходов
  • В Псковской области построят пять спортивных площадок для сдачи ГТО
  • Псковские пограничники задержали мужчину с картинами и резными тумбами в багажнике авто
  • 162 школьника из России и Белоруссии обучат дискретной математике в Кампусе ПсковГУ
  • В больнице скончался водитель, остановившийся в Псковском районе помочь пострадавшим в аварии
  • В Псковской области собирают деньги на лечение малышки с опухолью в мозгу
  • Псковские спасатели рассказали, как правильно окунаться на Крещение
  • В Пскове задержали мужчину, который попытался расплатиться в магазине фальшивой купюрой 
  • Псковичка перевела мошенникам более полумиллиона рублей
  • В Псковской области через Госуслуги можно подать заявление в ЗАГС
  • Двоих мужчин, которые спешили на помощь пострадавшим в аварии в Псковском районе, сбил Лексус (ФОТО)
  • В Ленобласти автобус «Псков-Санкт-Петербург» стал участником аварии из девяти машин
  • В Пскове ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и уехал
  • Три человека погибли в аварии в Псковском районе
  • Михаил Ведерников: местные издания лучше знают о проблемах своих читателей
  • В Псковской области расчистят Чудское и Псковское озеро в рамках проекта «Чистая вода»

    • 12 января

  • Ученый объяснил, почему в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других местах планеты

    • Новости

    В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

    Культура
    Светлана Синцова 14 января 12:46

    В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

    Три дня сидеть на столбе, спать пару часов в сутки, мерзнуть на ночных съемках, не наращивать ресниц и не красить ногти, разучить сербский танец и испечь торт в форме кинотарелки — на что пошли псковичи ради съемок в «Холопе»

    Пушистый террор

    Общество
    9 января 13:56

    Пушистый террор

    Жители поселка Смуравьево из Гдовского района пожаловались на соседку-кошатницу.

    Как сберечь губы зимой

    Общество / Здоровье
    9 января 11:12

    Как сберечь губы зимой

    Они могут не только пересохнуть, но и отечь из-за аллергии на холод, а дальше - проблемы с дыханием