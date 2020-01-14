Жителям Печор грозят выставить счета за тепло и горячую воду за целый год

В редакцию газеты «Псковская правда» обратилась жительница Печор Светлана Слаутина.
«В многоквартирных домах многих жителей Печор, в том числе и у меня, установлено автономное газовое отопление - около 150 квартир. Установка индивидуального отопления происходила с 2003 по 2007 год, когда в Печорах не было газовых котельных и горячая вода подавалась только во время отопительного сезона (шесть месяцев в году!). Автономное отопление устанавливалось уполномоченной организацией в соответствии с проектом, техническими условиями, получением разрешения от МП «Благоустройство», актом приемки законченного строительства и актом отсоединения от централизованной системы отопления и горячего водоснабжения (далее ГВС). С заключением договоров об обслуживании и поставке газа с уполномоченными организациями.
По прошествии 12 лет, а именно в феврале 2019 года, нам начали приходить письма от ООО «Газпром теплоэнерго Псков» о предоставлении дополнительных документов на установку вышеуказанного автономного оборудования, а именно разрешения администрации Печорского района о переустройстве квартиры и акта приемочной комиссии. У подавляющего большинства владельцев квартир с автономным отоплением вышеуказанные дополнительные документы отсутствуют. В случае отсутствия дополнительных документов ООО «Газпром теплоэнерго Псков» уведомляет, что начислит плату за отопление и ГВС с января 2019 года (т.е. за весь прошлый год). С даты ввода в эксплуатацию автономного отопления мы не получаем и не имеем возможности получать услуги центрального теплоснабжения и горячего водоснабжения в наших квартирах».
Прокомментировать ситуацию мы попросили директора ООО «Газпром теплоэнерго Псков» Артура Мяки. В своем ответе в редакцию руководитель компании ссылается на массу законодательных актов, которые свидетельствуют о том, что действия ООО «Газпром теплоэнерго Псков» правомерны.
«В связи с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ в «Правила предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах и жилых домах» в целях соблюдения порядка начисления платы за тепло и горячую воду у владельцев жилых помещений были запрошены данные, подтверждающие факт переустройства помещения с соблюдением установленных требований, а именно решение органа местного самоуправления и акт приемочной комиссии. Дополнительно ООО «Газпром теплоэнерго Псков» запросило данные у администрации Печорского района. По тем помещениям, где запрошенные документы не были предоставлены ни администрацией района, ни владельцами жилых помещений, компания повторно запросила необходимые документы», - говорится в ответе.
В это время жители Печор 11 декабря направили запрос в администрацию Печорского района, но ответ еще не получили. «Псковской правде» тоже не удалось получить комментарий.
- Разбираемся с ситуацией, комментировать пока не будем, как разберемся, каждый житель ответ получит, - отметил председатель комитета по градостроительству и ЖКХ Печорского района Олег Суйков.
СПРАВКА
В ноябре жители нескольких квартир, не согласные с позицией «Газпром теплоэнерго Псков», подали в мировой суд, однако там признали правоту энергетиков. Обладатели автономного отопления на этом не успокоились, судебные тяжбы продолжаются, очередное заседание назначено на 21 января.