Неплательщиков за капремонт обложат штрафами

О том, что грозит неплательщикам, в эфире ПАИ-live рассказал председатель областного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Грахов. Также он назвал места для раздельного сбора мусора и рассказал, как будут поступать с отходами там, куда не проехать технике.

ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО

— Капитальный ремонт — больная тема. В этой сфере какая ситуация, есть ли нарекания в адрес Фонда капремонта?

Если говорить о нареканиях к самому фонду — нет. Если говорить о качестве проводимого ремонта, здесь двоякая ситуация. Ведь некачественно делает не фонд, а подрядчики, которых мы заставляем переделывать, а они сопротивляются. Уходим в суды, это все время, а в этих домах люди живут. И это такая тонкая грань. Если говорить о финансовой устойчивости Фонда, могу всех успокоить — денег на счете достаточно, но хочу обратиться ко всеми жителям. Вдумайтесь! Задолженность жителей по взносам на капремонт составляет 500 миллионов рублей. Это просроченная задолженность, когда люди не платят более трех месяцев. По закону регоператор имеет право выставлять штрафы и пени, но он этого не делает. Мы понимаем, что людям тяжело. Сейчас начнем активную информационную кампанию, в ходе которой будем объяснять жителям, что платить надо потому, что эти деньги идут на ремонт вашего дома. Ориентировочно до 1 апреля мы будем разговаривать и убеждать, а с 1 апреля начнем выставлять пени и штрафы, безбожно, по полной программе, будем подавать в суды. Да, мера не очень популярная, но в противном случае регоператор лопнет как мыльный пузырь. У нас уже есть районы, где ни одного дома в ближайшие три года не получится отремонтировать, потому что задолженность составляет 50 миллионов рублей, а собираемость — 15 миллионов.

Сергей Грахов,

председатель областного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства



— Вы говорили о недобросовестных подрядчиках. Как часто приходится с ними сталкиваться? — Не могу сказать, что это носит глобальный характер. Все осложняется тем, что ремонт происходит в доме, в котором живут люди. Было общее собрание, всех поставили в известность, все согласились. А ремонтировать, допустим, надо канализацию. Что это значит? Доступ должен быть во все квартиры на всех этажах. Приходит подрядная организация, а в одну из квартир на третьем этаже его не пускают, говорят, что передумали. Или еще вариант — на первом этаже находится магазин, в котором недавно плитку положили, и то, что надо менять трубу, их не волнует. Учитывая, что этот объект в собственности, сделать ничего нельзя. Начинается беготня. А так если подрядчик кровлю некачественно сделал или квартиру по его вине залило, мы в 100 % случаев заставляем возместить ущерб. В 90 % случаев это происходит даже без участия судов. Моя принципиальная позиция: если ты плохо сделал, ты должен исправить. Кроме этого, мы постоянно пополняем реестр тех, кто может участвовать в конкурсах на капитальный ремонт зданий. Предлагаем увеличивать количество местных подрядчиков, потому что они сами живут в этом районе, в нем работают и людям будут в глаза смотреть за то, что сделали. Приведу такой пример. В Славковичах сгорела кровля дома. Конкурс выиграл порховский подрядчик. Сделал все качественно и на полтора месяца раньше. Жители не нарадуются. — Подрядчики, к которым возникают претензии, вносятся в список недобросовестных? К их услугам прибегают? — Если мы внесли подрядчика в список недобросовестных поставщиков, то он уже нигде не сможет работать.

СИТУАЦИЯ НЕ КРИТИЧНАЯ