Скоро будет год, как мусор в регионе да и по всей стране собирают по новым правилам. У нас за мусорную реформу отвечает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «Экопром». Как она справляется с масштабной задачей, свою оценку дали главы районов.

За последние два месяца качество работы компании выросло. Есть проблемы, но в большей степени они связаны, как мне кажется, с работой управляющих компаний.

— Мы понимаем, что «Экопром» оказывает услуги по утилизации и сбору отходов. Уборкой контейнерных площадок и их обработкой должны заниматься управляющие компании, это их прямая обязанность, которой они зачастую пренебрегают. В этой связи в адрес УК вносятся представления контрольным отделом администрации Пскова, в отношении них ведется претензионная работа депутатами, — рассказала она.

КОЛЛАПСА ИЗБЕЖАЛИ

В этом немалая заслуга и невельских предприятий, которые работают на субподряде у регоператора. Благодаря конструктивной работе сотрудников компании, добросовестному и ответственному подходу, удалось избежать коллапса, который некоторые прогнозировали.

— Район мусором не зарос, значит, работа ведется. Вот если бы у нас здесь горы мусора стояли и контейнеры были переполнены — тогда можно было бы говорить, что реформа провалилась, — отметил глава района.

НЕ БЕЗ СЛОЖНОСТЕЙ

Еще до официального старта реформы мы вместе с сотрудниками регоператора ездили по району, выбирали места под контейнерные площадки, думали над маршрутизацией вывоза отходов, решали другие вопросы.

Установка новых контейнеров началась в конце 2018 года и продолжается по сей день.

— Конечно, не обошлось без сложностей, — признал Евгений Седов. — Но я в таких случаях всегда привожу пример с машиной, которая застряла в грязи: чтобы ее вытащить, надо собраться всем вместе. Так и здесь. Мы проводили и проводим информационную работу с населением, подключились главы волостей, координацией процесса занимается районная администрация. Есть некоторые вопросы, но они большей частью касаются начисления платы за услугу. В целом же работу компании оцениваем положительно.

Напомним, что ООО «Экопром» является «дочкой» компании «Мехуборка», которая специализируется на работе по обращению с ТКО сразу в нескольких регионах России. В Псковской области регоператор обслуживает более полумиллиона жителей.