Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Коммуналка

Работает!

Главы районов дали положительную оценку ходу мусорной реформы в Псковской области

Текст:
Алексей Кедров
14 ноября 2019 года, 12:42
Фото: ОНФ
0

Скоро будет год, как мусор в регионе да и по всей стране собирают по новым правилам. У нас за мусорную реформу отвечает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «Экопром». Как она справляется с масштабной задачей, свою оценку дали главы районов.

За последние два месяца качество работы компании выросло. Есть проблемы, но в большей степени они связаны, как мне кажется, с работой управляющих компаний.


Работает!Елена Полонская,
глава Пскова
По словам руководителя города, люди часто жалуются на то, что не убираются места сбора мусора.

— Мы понимаем, что «Экопром» оказывает услуги по утилизации и сбору отходов. Уборкой контейнерных площадок и их обработкой должны заниматься управляющие компании, это их прямая обязанность, которой они зачастую пренебрегают. В этой связи в адрес УК вносятся представления контрольным отделом администрации Пскова, в отношении них ведется претензионная работа депутатами, — рассказала она.

КОЛЛАПСА ИЗБЕЖАЛИ

Мусорная реформа получила положительную оценку и жителей Невельского района. По словам главы района Олега Майорова, население придерживается позиции, что за оказание услуги по вывозу отходов надо платить.

В этом немалая заслуга и невельских предприятий, которые работают на субподряде у регоператора. Благодаря конструктивной работе сотрудников компании, добросовестному и ответственному подходу, удалось избежать коллапса, который некоторые прогнозировали.


Работает!Олег Майоров,
глава Невельского района
Наладил рабочие отношения с региональным оператором и Порховский район.

С приходом на этот рынок компании «Экопром» произошел ряд изменений. Появились новые контейнеры, они регулярно убираются, мусор вывозится оттуда, откуда ранее не вывозился, производится сбор мешковым способом.


Работает!Виктор Степанов,
глава Порховского района
У руководства района и у его жителей есть понимание, что для реализации реформы нужно время.

— Район мусором не зарос, значит, работа ведется. Вот если бы у нас здесь горы мусора стояли и контейнеры были переполнены — тогда можно было бы говорить, что реформа провалилась, — отметил глава района.

НЕ БЕЗ СЛОЖНОСТЕЙ

Глава Палкинского района Евгений Седов тоже удовлетворен работой компании. Большая часть проблемных точек в муниципалитете приведена в порядок, отметил он.

Еще до официального старта реформы мы вместе с сотрудниками регоператора ездили по району, выбирали места под контейнерные площадки, думали над маршрутизацией вывоза отходов, решали другие вопросы.


Работает!Евгений Седов,
глава Палкинского района
Установка новых контейнеров началась в конце 2018 года и продолжается по сей день.

— Конечно, не обошлось без сложностей, — признал Евгений Седов. — Но я в таких случаях всегда привожу пример с машиной, которая застряла в грязи: чтобы ее вытащить, надо собраться всем вместе. Так и здесь. Мы проводили и проводим информационную работу с населением, подключились главы волостей, координацией процесса занимается районная администрация. Есть некоторые вопросы, но они большей частью касаются начисления платы за услугу. В целом же работу компании оцениваем положительно.

Напомним, что ООО «Экопром» является «дочкой» компании «Мехуборка», которая специализируется на работе по обращению с ТКО сразу в нескольких регионах России. В Псковской области регоператор обслуживает более полумиллиона жителей. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мусорный вопрос
В Псковской области переходят на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
Работает!
Главы районов дали положительную оценку ходу мусорной реформы в Псковской области
«Мусорная» реформу получила положительную оценку жителей Невельского района
Контейнер под замок
Как платить за вывоз мусора собственнику нескольких квартир, обязан ли «Экопром» выдавать мусорные мешки и что делать с долгом в квитанции
Виктор Степанов о работе «Экопрома»: Контейнеров хотелось бы больше, но движение вперёд есть

Посмотреть весь сюжет

Лариса Васильева: Хочу снова поверить в себя!

Общество / Мода
12 ноября 15:45

Лариса Васильева: Хочу снова поверить в себя!

В ноябре наши эксперты по красоте и стилю будут работать с 28-летней псковичкой Ларисой Васильевой.

Виноваты бобры

Общество / Коммуналка
12 ноября 10:38

Виноваты бобры

Свою роль в подтоплении во время дождей сыграли грызуны, понаделавшие засоры вблизи дорог
В Пскове постепенно заменят ливневку, сейчас ее работе мешают охотники за люками

Общество / Коммуналка
12 ноября 10:30

В Пскове постепенно заменят ливневку, сейчас ее работе мешают охотники за люками

Болью города называет ливневую канализацию глава администрации Александр Братчиков
  • Где детям-сиротам получить в Пскове бесплатные юридические консультации (АДРЕСА)
  • У спортсмена из Великих Лук отобрали победу на Чемпионате России по боксу
  • Работу с зарплатой более 24 тысяч рублей предлагают жителям Псковской области
  • Игорь Угольников не приехал в Псков на презентацию собственного фильма «Учености плоды»
  • Бесплатный семинар «Осторожно, детский голос!» пройдёт в Пскове 27 ноября
  • Сборник документов о преступлениях нацистов в Псковской области выйдет через год
  • Президенту России сообщат о результатах конференции в Пскове, посвященной 75-летию Победы
  • Михаил Ведерников: Самое главное – сохранить правду и передавать её из поколения в поколение
  • Виктор Остренко: Рассекреченные архивы о погибших в годы войны псковичах систематизируют
  • Валерий Кузьмин: За каждым преступлением нацистов из рассекреченных ФСБ документов стоит конкретный человек
  • Наталья Ильина отметила вклад студентов и преподавателей ПсковГУ в Победу
  • Разбойников, подозреваемых в избиении 37-летнего псковича, задержали в Пскове
  • Герой России Алексей Романов: Злодей должен трястись от неизбежности наказания
  • Михаил Ведерников напомнил переписывающим историю, что наука - не художественный роман
  • Пётр Крупеня: Сегодняшняя должность Елены Полонской – это высокое доверие и большая ответственность
  • Норматив мастера спорта выполнила псковичка на чемпионате России в Казани
  • Началась прямая трансляция доклада о рассекреченных архивах псковского УФСБ (ВИДЕО)
  • Стала известна дата встречи зампрокурора области с жителями Гдовского района
  • Платье царское, костюм тучи, крылатка цвета хаки – Псковский театр открыл костюмерную для всех
  • Американский боец Джефф Монсон собирается посетить псковский турнир по боксу
  • Рассекреченные документы о войне представят в Пскове на конференции (ПРОГРАММА)
  • Тизер нового фильма Игоря Угольникова «Учёности плоды» покажут сегодня в ПсковГУ

    • 13 ноября

  • Главой Пскова впервые в истории города стала женщина
  • Спецвыпуск «Я – первоклассник» напечатан, и скоро будет разослан псковским школьникам
  • Приём заявок на конкурс для туроператоров Псковской области закончится 15 ноября
  • Прощание с ветераном труда Светланой Огурцовой пройдёт в деревне Камно 14 ноября
  • Фотограф Константин Тищенко поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
  • Жительницу Псковского района обманули со взломанного аккаунта на 90 тысяч рублей
  • «Портал поставщиков» помог Псковской области сэкономить почти 250 тысяч рублей
  • Участниками фестиваля «Кукарача» в Пскове станут более 140 детей со всей области

    • Новости

    Бесспорный выбор

    Политика / Власть
    Александр Машкарин 14 ноября 13:09

    Бесспорный выбор

    Депутаты Псковской гордумы продемонстрировали единение, хотя и нашёлся один «водолаз», пытающийся найти отсутствующие подводные камни

    Вместо командировок по заграницам — кровли для детей

    Общество
    11 ноября 14:00

    Вместо командировок по заграницам — кровли для детей

    Псковские депутаты проверили, как школы и детские сады тратят деньги, которые народные избранники на себе сэкономили
    Молодежь на пути к преодолению границ

    Общество
    11 ноября 10:00

    Молодежь на пути к преодолению границ

    Общеизвестно, что Псковская область, граничащая сразу с тремя европейскими государствами, существует на пересечении славянской, скандинавской и угро-финской культур