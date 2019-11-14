Скоро будет год, как мусор в регионе да и по всей стране собирают по новым правилам. У нас за мусорную реформу отвечает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «Экопром». Как она справляется с масштабной задачей, свою оценку дали главы районов.
За последние два месяца качество работы компании выросло. Есть проблемы, но в большей степени они связаны, как мне кажется, с работой управляющих компаний.
Елена Полонская,По словам руководителя города, люди часто жалуются на то, что не убираются места сбора мусора.
глава Пскова
— Мы понимаем, что «Экопром» оказывает услуги по утилизации и сбору отходов. Уборкой контейнерных площадок и их обработкой должны заниматься управляющие компании, это их прямая обязанность, которой они зачастую пренебрегают. В этой связи в адрес УК вносятся представления контрольным отделом администрации Пскова, в отношении них ведется претензионная работа депутатами, — рассказала она.
Мусорная реформа получила положительную оценку и жителей Невельского района. По словам главы района Олега Майорова, население придерживается позиции, что за оказание услуги по вывозу отходов надо платить.
В этом немалая заслуга и невельских предприятий, которые работают на субподряде у регоператора. Благодаря конструктивной работе сотрудников компании, добросовестному и ответственному подходу, удалось избежать коллапса, который некоторые прогнозировали.
Олег Майоров,Наладил рабочие отношения с региональным оператором и Порховский район.
глава Невельского района
С приходом на этот рынок компании «Экопром» произошел ряд изменений. Появились новые контейнеры, они регулярно убираются, мусор вывозится оттуда, откуда ранее не вывозился, производится сбор мешковым способом.
Виктор Степанов,У руководства района и у его жителей есть понимание, что для реализации реформы нужно время.
глава Порховского района
— Район мусором не зарос, значит, работа ведется. Вот если бы у нас здесь горы мусора стояли и контейнеры были переполнены — тогда можно было бы говорить, что реформа провалилась, — отметил глава района.
Глава Палкинского района Евгений Седов тоже удовлетворен работой компании. Большая часть проблемных точек в муниципалитете приведена в порядок, отметил он.
Еще до официального старта реформы мы вместе с сотрудниками регоператора ездили по району, выбирали места под контейнерные площадки, думали над маршрутизацией вывоза отходов, решали другие вопросы.
Евгений Седов,Установка новых контейнеров началась в конце 2018 года и продолжается по сей день.
глава Палкинского района
— Конечно, не обошлось без сложностей, — признал Евгений Седов. — Но я в таких случаях всегда привожу пример с машиной, которая застряла в грязи: чтобы ее вытащить, надо собраться всем вместе. Так и здесь. Мы проводили и проводим информационную работу с населением, подключились главы волостей, координацией процесса занимается районная администрация. Есть некоторые вопросы, но они большей частью касаются начисления платы за услугу. В целом же работу компании оцениваем положительно.
Напомним, что ООО «Экопром» является «дочкой» компании «Мехуборка», которая специализируется на работе по обращению с ТКО сразу в нескольких регионах России. В Псковской области регоператор обслуживает более полумиллиона жителей.