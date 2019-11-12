Виноваты бобры

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказал, когда подорожает проезд в автобусах, какая оптимизация маршрутов городского транспорта нас ждет и почему ливневка в Пскове работает на пределе. Повышение стоимости проезда в псковских городских автобусах произойдет в начале будущего года, ориентировочно с 1 января. Но, по словам Бориса Ёлкина точную дату пока не определили.

С 1 ноября повысили стоимость на городские перевозки в райцентрах с 20 до 22 рублей. Встал вопрос о повышении стоимости проезда и в Пскове. Расходы растут, как и стоимость топлива. Автотранспортное предприятие субсидируют из бюджета, но субсидии не покрывают всех расходов. Повышение цен делается не для того, чтобы предприятие могло извлечь прибыль. Мы просто хотим его сохранить. Борис Ёлкин, председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству

Около 80% всех перевозок в области социальные. Речь идет о подвозе школьников и учителей, о том, чтобы жители отдаленных деревень могли попасть в райцентр. Борис Ёлкин поблагодарил Михаила Ведерникова и Минпромторг за включение в программу социально-экономического развития области затрат на обновление подвижного состава автопарка. - Это будет драйвером развития предприятия и улучшения качества услуг, - сказал Борис Ёлкин.

Успеть на «Ласточку»

В Псковской области оптимизируют маршрутную сеть общественного транспорта. Пусть страшное слово «оптимизация» не вызывает испуг. Речь идет о более грамотном использовании ресурсов. - Мы учтем пожелания пассажиров по времени движения автобусов и частоте рейсов, - пообещал Борис Ёлкин. - В частности, будем учитывать совмещение графиков движения, например, с «Ласточкой» для доставки пассажиров к железнодорожному вокзалу или от него. При этом, оптимизировать планируем не только маршрутную сетку в Пскове, но и во всех районах области. Одним из шагов в этом направлении станет передача части маршрутов в частные руки. Но без потери качества услуг.

Есть проект реконструкции улиц Западной, Кузбасской Дивизии и Байкова в Пскове, чтобы сделать автобусное сообщение в этой части города более удобным, в том числе и от «Акваполиса» в сторону поселка Родина. Еще одной хорошей новостью можно считать обещание заняться ремонтом тротуаров в 2020 году. В следующем году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова объемы ремонта увеличат.

Затопило

Не обошли вниманием и тему последствий затяжных дождей в Пскове 3-5 ноября. - В дни сильных дождей ливневая канализация в Пскове работала на пределе, - констатировал Борис Ёлкин. - Возможно, местами она была не до конца почищена, из-за этого вода не могла быстро уходить с поверхности. И наш комитет, и администрация Пскова сделают соответствующие выводы и в будущем будут минимизировать такие ситуации. Ливневая канализация в Пскове старая, местами требует реконструкции, местами, будем честными, и вовсе отсутствует. Однако для ремонта необходимы деньги. Борис Ёлкин также подчеркнул, что необходимо комплексно подходить к ремонту дорожной сети и водоотведению. Он проезжал по участкам, где уже сделали ремонт, и в части мест, где раньше были подтопления, ситуация улучшилась.

Читайте также 12.11.2019 10:30 В Пскове постепенно заменят ливневку, сейчас ее работе мешают охотники за люками

Из-за дождей затопило и некоторые дороги в районах Псковской области. К примеру, грунтовую дорогу общего пользования «Шапинка — Мухарево» в Дедовичском районе размыло, и это привело к прекращению движения. К чести дорожных специалистов они смогли восстановить трафик в течение суток. Неожиданно ответственными за подтопление территорий, кроме других природных факторов, стали еще и бобры. - Бобры делают вблизи дорог заторы, через дорогу переливается вода. Я не говорю, что бобры во всем виноваты, но это нужно контролировать, - сказал Борис Ёлкин. - По собственному опыту знаю, что дорожники, бывает, уходят на 100 метров в лес, чтобы разрушить построенную бобрами плотину.

Небезопасное такси