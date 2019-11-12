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Общество / Коммуналка

В Пскове постепенно заменят ливневку, сейчас ее работе мешают охотники за люками

Болью города называет ливневую канализацию глава администрации Александр Братчиков

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Ольга Нефёдова
12 ноября 2019 года, 10:30
Фото: Дарья Хваткова
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Прошедшие в начале ноября дожди снова затопили город. Жители некоторых домов с трудом смогли выйти на улицу — двор просто исчез под водой. Ряд дорог затопило так, что по ним впору было передвигаться на лодках. Непогода в очередной раз подтвердила недееспособность ливневки. Городские власти намерены ситуацию изменить.

- Ливневки – это боль Пскова, - заявил на встрече с журналистами 6 ноября глава администрации Пскова Александр Братчиков. - При застройке отдельных районов города наличие ливневки вообще не предусматривалось.

КОНКРЕТНО

Где в Пскове нет ливневки.

Ливневая канализация отсутствует в Пскове на ул. Металлистов (от ул. Льва Толстого, через ул. Яна Фабрициуса и до ул. Советской), на ул. Советской (от банка ВТБ до ул. Ротной), на ул. Гражданской (от Октябрьского проспекта до ул. Яна Фабрициуса), на ул. Некрасова (от ул. Советской до Октябрьского проспекта, от Октябрьского проспекта до ул. Спегальского необходимо ее заново перекладывать), в Завокзальном районе и на Кирпичах.

Примерно такой же список и мест, где ливневая канализация по документам есть, а фактически не работает: пр. Энтузиастов, ул. Инженерная (ул. Индустриальной до ручья Милевка), ул. Юбилейная (от теннисных кортов до ул. Мирной, через частный сектор в Мирожку), ул. Розы Люксембург, ул. Конная, ул. Петровская, ул. Пароменская, ул. Коммунальная и Рижский проспект. Часть сетей пролегает под жилыми домами.

Держи вора

В ходе реконструкции ул. Свердлова ливневку полностью заменили. Аналогичные работы проведут там, где реконструкция происходит сейчас: на улице Яна Фабрициуса и на перекрестке Инженерной и Индустриальной. До конца года новая ливневая канализация появится на улице Молодежной и отдельных участках Завокзалья.

В этом году мы провели обследование существующей ливневой канализации, так как прежняя документация на нее либо была утеряна, либо потеряла актуальность. Это было необходимо сделать для того, чтобы что-то начать строить дальше. В дальнейшем будет разработана программа реконструкции ливневой канализации. Станем ее выполнять постепенно.

В Пскове постепенно заменят ливневку, сейчас ее работе мешают охотники за люкамиАлександр Братчиков, глава администрации Пскова

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Одна из причин подтопления улиц — кража канализационных люков, уверен градоначальник. За последнее время в Пскове было украдено их более ста.

- А когда это происходит, коммунальными службами ставятся обычные крышки - без дырок, что может приводить к временному застою воды, - пояснил сити-менеджер.

Подрядчики старались своевременно прочищать поверхность ливневых колодцев, чтобы вода после дождя быстрее уходила. На это раз удалось избежать сильного подтопления на улице Юбилейной.

- Мы нашли несколько мест, где стояла вода, - рассказал Александр Братчиков. - Оказалось, что причина в пересечении ливневой и хозяйственной канализации. Мы это место раскопали и заменили примерно двести метров трубы, проблема исчезла.

Пешком по центру

Канализация появится и на улице Кузбасской Дивизии, которую ждет реконструкция с последующим продлением. Проект уже имеется и сейчас на его реализацию ищут деньги. Предполагается, что улица станет четырехполосной с автобусным движением.

А вот центр Пскова напротив власти намерены сделать пешеходным.

- Мы понимаем, что в дальнейшем на улицах города главным должен стать пешеход, - отметил Александр Братчиков. - Исходя из этого надо делать больше пешеходных дорожек и хорошие дороги, по которым машины могли бы объезжать центр.

В этом году из бюджета всех уровней на ремонт дорог направлено 446 млн рублей. Около 350 млн – по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», еще 100 млн рублей по поручению Михаила Ведерникова.

ВАЖНО

Какие улицы в Пскове ремонтировали в этом году.

Ремонт коснулся улиц Паровозной, Железнодорожной, Рельсовой, Юбилейной, Л. Толстого, Лагерной, дороги на кладбище Орлецы, участка улиц Пароменской и Яна Райниса. Обновление дорожного полотна планируется на улице Стахановской, участке улицы Петровской, на улицах 23-го Июля, Гоголя, Декабристов, перекрестка Индустриальной и Инженерной.

Этим летом в эксплуатацию введена улица Юности. В начале следующего года по ней планируют пустить автобусное движение.

- Маршруты обсуждали и даже уже согласовали с ГИБДД, - отметил Александр Братчиков. – Уточню, что речь идет о продолжении существующих автобусных маршрутов, а не об открытии нового.

До конца года власти Пскова разыграют контракты на содержание улично-дорожной сети на ближайшие два года: на уборку Запсковья, Завеличья и Центра.

Также будет разыгран контракт на уборку парков и скверов города. Контракт на утилизацию снежных масс уже разыгран. Александр Братчиков заверил, что проблем с уборкой города в начале следующего года не будет.

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