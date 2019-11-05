Город дождя

Мы любим город, в котором живем. Как можем. Псков становится лучше — так говорят гости города, которые не были здесь несколько лет и вот приехали снова. Мы киваем головой: да, лучше. Признавать это удобно в идеальных условиях: сухо, тепло, лето.

Но чуть дождь, не дай бог настоящий, не грибной, и нам, псковичам частенько приходится отводить глаза: гости дорогие, мы тут немного недоработали, но мы работаем, у нас будет «умный город», город-музей, вот и ЮНЕСКО говорит…

Сегодня утром я снова матерился.

Сперва, когда вышел из подъезда и наступил в лужу. Потом, влетая в мини-пруд — да ладно, целый каскад! - на машине. Когда едешь 40 км в час по в темноте в восемь утра, вспоминая про «умное» освещение. Вот же ж умное какое! - не работать, когда дождь, когда на дороге не видно, когда асфальт глотает свет фар что твои графеновые нанотрубки.