Город дождя

Мы любим город, в котором живем. Как можем. Псков становится лучше — так говорят гости города, которые не были здесь несколько лет и вот приехали снова. Мы киваем головой: да, лучше. Признавать это удобно в идеальных условиях: сухо, тепло, лето.
Но чуть дождь, не дай бог настоящий, не грибной, и нам, псковичам частенько приходится отводить глаза: гости дорогие, мы тут немного недоработали, но мы работаем, у нас будет «умный город», город-музей, вот и ЮНЕСКО говорит…
Сегодня утром я снова матерился.
Сперва, когда вышел из подъезда и наступил в лужу. Потом, влетая в мини-пруд — да ладно, целый каскад! - на машине. Когда едешь 40 км в час по в темноте в восемь утра, вспоминая про «умное» освещение. Вот же ж умное какое! - не работать, когда дождь, когда на дороге не видно, когда асфальт глотает свет фар что твои графеновые нанотрубки.
Ругался, когда в этой темноте на пешеходном переходе откуда не возьмись возникал ребенок без светоотражателей. И мысленно обращался к ее родителям, очень вежливо обращаешься: «Уважаемые, вашу ж, мама и папа ребенка! Потратьте пару сотен купите девочке блестяшки, приклейте ей на куртку, на зонтики, на ранце, будьте так добры, спасибо, пожалуйста!»
Жалел пешеходов, которые решили совершить рафтинг через Ольгинский мост, и поливаемые сверху дождем и сбоку автомобилями, самоотверженно финишировали на другой стороне переправы.
А накануне вспоминал, почему в Петербурге за три дня я ни разу не забрызгал грязью ботинки, а в Пскове сделал это через минуту.
Асфальт, с которого не стекает вода, ливневая канализация, которая не работает, машины, которые окатывают пешеходов, освещение, которое выключается раньше, чем надо. За всем этим стоят такие же люди, как мы. Которые не так спроектировали, отремонтировали, настроили, проконтролировали, исправили...
А тем временем мы любим свой город. Терпим и любим.