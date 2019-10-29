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Общество / Коммуналка

Контейнер под замок

Как платить за вывоз мусора собственнику нескольких квартир, обязан ли «Экопром» выдавать мусорные мешки и что делать с долгом в квитанции

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Алексей Кедров
29 октября 2019 года, 12:42
Фото: Дарья Хваткова
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В эфире ПАИ-live на сайте Псковского агентства информации директор ООО «Экопром» — регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — Сергей Пайст ответил на самые распространенные вопросы по сбору мусора.

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ПЕНЕЙ

Сергей Пайст отметил, что из-за сложностей с созданием информационной базы, некоторые платежки могут приходить с опозданием. И в одной квитанции может быть обозначена плата сразу за несколько месяцев.

 Возможна оплата частями. Никто не будет выставлять претензии по задолженности. В суд не пойдем и пени начислять не будем. Главное, чтобы задолженность постепенно гасили.


Контейнер под замокСергей Пайст,
директор компании «Экопром»
Собственник нескольких квартир должен оплачивать коммунальную услугу за вывоз мусора по всем адресам, а не только по фактическому месту жительства. Сергей Пайст подчеркнул, что по закону, если в жилом помещении отсутствуют зарегистрированные граждане, то плату за вывоз мусора начисляют по количеству собственников. Он считает такое начисление платы справедливым, и в качестве примера привёл платежки за отопление, освещение и другие коммунальные услуги.

— Их собственник оплачивает, даже если не проживает в квартире. Почему не возникает вопроса: он же там не живет, почему должен платить? — заметил Сергей Пайст.

Жителям частного сектора Сергей Пайст посоветовал ставить отдельные контейнеры, а не выносить мусор в баки у многоквартирных домов. Решение об установке контейнеров принимают на общем собрании жильцов. В крупных городах на контейнеры для мусора у многоквартирных домов устанавливают кодовые замки, чтобы ими не могли пользоваться посторонние.

— В Порхове я был свидетелем, когда люди по непонятным причинам складывали отходы рядом с пустым контейнером, — рассказал Сергей Пайст. — Вообще отходы выбрасывают как попало. Нередки случаи, когда мусор кидают из окна автомобиля прямо на дорогу. Да и бороться с отдыхающими, которые оставляют мусор в лесу, очень сложно.

Однако там, где услуги по вывозу мусора оказывают, несанкционированных свалок стало меньше, отметил Сергей Пайст. Он также считает, что проектов, аналогичных «Генеральной уборке» Общероссийского народного фронта, должно быть гораздо больше, чтобы местные жители сами участвовали в очистке территорий от мусора.

Контейнер под замок
Мешки стоимостью 6 рублей регоператор раздавал бесплатно, сейчас их закупка завершена.
Фото Дарьи Хватковой.

ДОБРАЯ ВОЛЯ

Руководитель «Экопрома» пояснил, что выдача спецмешков желающим собирать свои отходы именно таким образом, — это «добрая воля регоператора».

— В тарифе мешков нет, чтобы все понимали, а стоимость одного составляет около шести рублей. Где-то мы их выдаем, где-то нет — все зависит от активности муниципальных властей. Мешки заказывали на Плюсском перерабатывающем заводе, но сейчас поставки регоператору завершены, — отметил Сергей Пайст.

Он добавил, что мешковый сбор подходит для населённых пунктов, где вывоз отходов происходит раз в две недели, например, для Талабских островов.

Владельцы частных домохозяйств в Псковской области стали активнее сотрудничать с региональным оператором, заметил Сергей Пайст, все охотнее устанавливают индивидуальные контейнеры и баки.

— Бак в частном доме, на мой взгляд, наиболее удобная форма, — отметил Сергей Пайст. — Причем емкости для складирования отходов собственник приобретает самостоятельно после заключения индивидуального договора. В компании при необходимости все объяснят.

Регоператор совместно с органами местного самоуправления занимается и установкой контейнерных площадок. Сергей Пайст особо отметил работу городской администрации в Пскове, в Невеле, а также в ряде волостей.

СОРТИРОВКА ВЫГОДНОЕ ДЕЛО

Сергей Пайст сообщил, что сам старается минимизировать количество упаковочной тары в своём доме.

— Многое сейчас можно купить на развес, — говорит он. — Вспомните наше детство: все конфеты были в кульке, масло — в пергаменте, молоко можно было купить в бидоне. Можно прессовать отходы, в том числе пластиковые бутылки, в таком случае они будут менее подвержены загрязнению при транспортировке на перерабатывающий завод. У меня принципиальная позиция: я не выбрасываю мусор в мусоропровод, хотя в доме он есть, я иду 100 метров до контейнера.

С появлением пунктов приёма вторсырья псковичи начнут сортировать отходы, уверен директор ООО «Экопром». Сергей Пайст считает, что в Псковской области нужны организации, которые будут принимать отходы за деньги.

— Люди могут начать сортировать отходы самостоятельно у себя дома и получать конкретные деньги за сдачу вторичного сырья, — пояснил он. — Пункты приема вторсырья можно размещать на площадках крупных гипермаркетов и в других местах, где удобно парковать машину. Человек должен понять, если он выбрасывает несортированные отходы, он выбрасывает в ведро деньги, — подчеркнул Сергей Пайст. — Это самый действенный способ, который уменьшит объем отходов в баках и на полигонах, а увеличит количество вторички, попадающей на переработку. В мусоропровод сейчас летит все подряд, пищевые остатки перемешиваются с ТКО, и вторсырье загрязняется, в связи с чем его ценность в разы падает. 

КСТАТИ

С начала года собираемость платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов с физических лиц в Псковской области выросла на 13 % — с 60 % на начало года до 73 % сейчас. На конец сентября общий долг составил 100 млн рублей.

— С должниками, конечно, сложно бороться, — констатирует Сергей Пайст. — Я всем говорю: необходимо оплачивать услугу, ведь вы ее получили. Там, где услуги по вывозу мусора оказывали и до реформы, собираемость платы лучше, чем в тех населённых пунктах, где её не было.

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