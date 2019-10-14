Пассивный дом копейку сбережет

Проект дома заказала федеральная компания «Россети», чьи провода питают электричеством наши дома. Проектировщица рассказала «Псковской правде», чем именно ей предстоит заниматься, а ее научрук – почему технологию, скорее всего, не получится внедрить массово.
Маргарита Лодягина учится на третьем курсе факультета промышленных и гражданских технологий по направлению «строительство» в ПсковГУ. Профессию долго выбирать не пришлось.
Отец архитектор, брат закончил тот же факультет, и у мамы такая же профессия, хоть она училась и в другом городе. Мама работала проектировщиком, брат и сейчас работает. И я тоже хочу работать по профессии и быть проектировщиком — продолжить нашу семейную традицию. За ужином, когда дома собираемся все вместе, часто обсуждаем проекты, что-то подсказываем друг другу, советуем. Это очень интересно и здорово.
Маргарита Лодянига, студенткаО всероссийском конкурсе «Профстажировка 2.0» Маргарита узнала от своего научного руководителя Бориса Николаевича Мелькова. Конкурс проходит в интернете: партнеры-работодатели разрабатывают и размещают кейсы — задания, проблемы, которые требуют решения. Участники выбирают кейсы и выполняют по ним свои студенческие работы. Срок - до 15 января 2020 года.
- Когда я выбирала этот кейс от «Россетей», даже не знала, что такое пассивный дом! - смеется Маргарита. - Меня просто заинтересовала эта тема, захотелось узнать, что это. И чем больше стала копаться, тем стало интереснее и интереснее.
Помимо возможности получить стажировку в крупной компании, эта работа студента может быть засчитана как курсовая или дипломная. Ну и в целом — это прекрасная возможность саморазвития в профессиональном плане и получения опыта.
- Работая над кейсом «Пассивный дом», я открываю для себя много нового. Он дает возможность спроектировать целый дом: надо будет перерыть множество информации, литературы, нормативных требований. Ведь идея пассивного дома зародилась в Европе, и там уже есть такие дома. И нужно как-то все нормы и требования попытаться перенести в Россию, - говорит Маргарита о том, чем именно ей предстоит заниматься.
Задача перед Маргаритой стоит такая: нужно запроектировать дом, у которого есть определенные требования по теплопроводности, воздухообмену. Должна быть составлена презентация, и работа должна пройти проверку на антиплагиат.
- Пассивный дом — это дом с низкими показателями энергопотребления, - пояснила студентка. - Такие дома разрабатываются с целью снижения стоимости эксплуатации. У них особенности в конструктиве стен, в отсутствии мостиков холода, в разработке вентиляции — это все надо будет проработать. Получается дом и теплый, и электроэнергию экономит. Это скорее решение будущего, потому что для нас такой дом — явление пока уникальное. Поэтому и выставили на конкурс такой кейс — чтобы мы предложили идеи по решению этой проблемы.
Как заметила Маргарита, в России были попытки строительства таких домов, но о каких-то полноценных успехах судить пока нельзя.
Маргарита не единственная студентка, которая работает над кейсом «Профстажировки». Еще четыре человека из ее группы тоже разрабатывают интересные и довольно крупные проекты: благоустройство микрорайона, проектирование спортивного комплекса, дизайн квартиры.
Кстати, в этом году студентка уже одержала одну победу в архитектурном конкурсе. Она работала в группе, создавшей проект благоустройства территории «Вала на реке Великой» в Опочке — объекта культурного наследия федерального значения. Работы там уже идут полным ходом.
Кейс на проектирование пассивного дома выставлен на конкурс от Калининграда, вдруг переманят наши молодые таланты?
Маргарита Лодягина придумает такой дом, которого в Псковской области еще никто не построил.
Фото Михаила Глущенко.
- Нет, я сейчас набираю и аккумулирую опыт, его будут потом использовать для развития нашего региона, - заверила Маргарита Лодягина. - Самое классное — когда ты видишь, как твоя идея воплощается в реальность. Значит, ты делаешь что-то важное и нужное.
Научный руководитель Маргариты, заведующий кафедрой промышленного и гражданского строительства Борис Мельков заметил, что Псковский университет не первый год участвует в подобных проектах — всегда были конкурсы и предложения. Но они были более локальны и не имели общей структуры. Впервые все кейсы были объединены на одной площадке.
Однако идею построить полноценный пассивный дом заведующий кафедрой видит не такой уж и радужной:
- На самом деле пассивный дом — это только направление, бренд. Пока. Потому что у каждого человека есть идея сделать автономный хутор и по максимуму не зависеть ни от чего. В данном случае мы говорим об энергетической независимости, чтобы дом мог минимально потреблять от внешних носителей. Например, освещение в доме мы перевели на светодиоды, которые потребляют мало энергии. И хотим обеспечить освещение солнечной энергией. Но я посчитал, для дома нужны накопители (аккумуляторные системы), солнечные панели, разводка постоянного тока. Если мы делаем на дом, то вся система обойдется в 450-500 тысяч рублей. Срок окупаемости выйдет 15-20 лет. Но у нас техника морально устаревает быстрее, а у накопителей срок эксплуатации еще меньше.
Получается, говорит ученый, что срок окупаемости больше, чем срок службы отдельных элементов системы. Независимость при таких условиях он называет иллюзией, которая превратится в вечно не окупаемый объект. Вместе с тем преподавателю и его студентке интересно изучить вопрос. Да и какие-то элементы все-таки можно будет вводить частями и в реальную жизнь.
Особенно это будет интересно для систем жизнеобеспечения, которые отвечают за безопасность. Перед Маргаритой стоит задача оценить тенденции направления и подумать, что мы можем у нас реально применить и рекомендовать к внедрению.
Борис Мельков, научный руководитель