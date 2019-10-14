Пассивный дом копейку сбережет

Проект дома заказала федеральная компания «Россети», чьи провода питают электричеством наши дома. Проектировщица рассказала «Псковской правде», чем именно ей предстоит заниматься, а ее научрук – почему технологию, скорее всего, не получится внедрить массово. Маргарита Лодягина учится на третьем курсе факультета промышленных и гражданских технологий по направлению «строительство» в ПсковГУ. Профессию долго выбирать не пришлось.

Отец архитектор, брат закончил тот же факультет, и у мамы такая же профессия, хоть она училась и в другом городе. Мама работала проектировщиком, брат и сейчас работает. И я тоже хочу работать по профессии и быть проектировщиком — продолжить нашу семейную традицию. За ужином, когда дома собираемся все вместе, часто обсуждаем проекты, что-то подсказываем друг другу, советуем. Это очень интересно и здорово. Маргарита Лодянига, студентка

О всероссийском конкурсе «Профстажировка 2.0» Маргарита узнала от своего научного руководителя Бориса Николаевича Мелькова. Конкурс проходит в интернете: партнеры-работодатели разрабатывают и размещают кейсы — задания, проблемы, которые требуют решения. Участники выбирают кейсы и выполняют по ним свои студенческие работы. Срок - до 15 января 2020 года. - Когда я выбирала этот кейс от «Россетей», даже не знала, что такое пассивный дом! - смеется Маргарита. - Меня просто заинтересовала эта тема, захотелось узнать, что это. И чем больше стала копаться, тем стало интереснее и интереснее.

ПРОРАБОТАТЬ ВСЁ

Помимо возможности получить стажировку в крупной компании, эта работа студента может быть засчитана как курсовая или дипломная. Ну и в целом — это прекрасная возможность саморазвития в профессиональном плане и получения опыта. - Работая над кейсом «Пассивный дом», я открываю для себя много нового. Он дает возможность спроектировать целый дом: надо будет перерыть множество информации, литературы, нормативных требований. Ведь идея пассивного дома зародилась в Европе, и там уже есть такие дома. И нужно как-то все нормы и требования попытаться перенести в Россию, - говорит Маргарита о том, чем именно ей предстоит заниматься. Задача перед Маргаритой стоит такая: нужно запроектировать дом, у которого есть определенные требования по теплопроводности, воздухообмену. Должна быть составлена презентация, и работа должна пройти проверку на антиплагиат. - Пассивный дом — это дом с низкими показателями энергопотребления, - пояснила студентка. - Такие дома разрабатываются с целью снижения стоимости эксплуатации. У них особенности в конструктиве стен, в отсутствии мостиков холода, в разработке вентиляции — это все надо будет проработать. Получается дом и теплый, и электроэнергию экономит. Это скорее решение будущего, потому что для нас такой дом — явление пока уникальное. Поэтому и выставили на конкурс такой кейс — чтобы мы предложили идеи по решению этой проблемы. Как заметила Маргарита, в России были попытки строительства таких домов, но о каких-то полноценных успехах судить пока нельзя. Маргарита не единственная студентка, которая работает над кейсом «Профстажировки». Еще четыре человека из ее группы тоже разрабатывают интересные и довольно крупные проекты: благоустройство микрорайона, проектирование спортивного комплекса, дизайн квартиры. Кстати, в этом году студентка уже одержала одну победу в архитектурном конкурсе. Она работала в группе, создавшей проект благоустройства территории «Вала на реке Великой» в Опочке — объекта культурного наследия федерального значения. Работы там уже идут полным ходом.

ТЕХНИКА УСПЕЕТ УСТАРЕТЬ

Кейс на проектирование пассивного дома выставлен на конкурс от Калининграда, вдруг переманят наши молодые таланты? - Нет, я сейчас набираю и аккумулирую опыт, его будут потом использовать для развития нашего региона, - заверила Маргарита Лодягина. - Самое классное — когда ты видишь, как твоя идея воплощается в реальность. Значит, ты делаешь что-то важное и нужное. Научный руководитель Маргариты, заведующий кафедрой промышленного и гражданского строительства Борис Мельков заметил, что Псковский университет не первый год участвует в подобных проектах — всегда были конкурсы и предложения. Но они были более локальны и не имели общей структуры. Впервые все кейсы были объединены на одной площадке. Однако идею построить полноценный пассивный дом заведующий кафедрой видит не такой уж и радужной: - На самом деле пассивный дом — это только направление, бренд. Пока. Потому что у каждого человека есть идея сделать автономный хутор и по максимуму не зависеть ни от чего. В данном случае мы говорим об энергетической независимости, чтобы дом мог минимально потреблять от внешних носителей. Например, освещение в доме мы перевели на светодиоды, которые потребляют мало энергии. И хотим обеспечить освещение солнечной энергией. Но я посчитал, для дома нужны накопители (аккумуляторные системы), солнечные панели, разводка постоянного тока. Если мы делаем на дом, то вся система обойдется в 450-500 тысяч рублей. Срок окупаемости выйдет 15-20 лет. Но у нас техника морально устаревает быстрее, а у накопителей срок эксплуатации еще меньше. Получается, говорит ученый, что срок окупаемости больше, чем срок службы отдельных элементов системы. Независимость при таких условиях он называет иллюзией, которая превратится в вечно не окупаемый объект. Вместе с тем преподавателю и его студентке интересно изучить вопрос. Да и какие-то элементы все-таки можно будет вводить частями и в реальную жизнь.