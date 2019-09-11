Инспектор Шпектор

Несколько дней комиссия по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации разглядывала, изучала, замеряла и анализировала областное жилищно-коммунальное хозяйство, что называется, в полях, а точнее, в подвалах и на объектах обеспечения.

Бюджет Псковской области не соответствует тем потребностям, которые существуют в регионе. Особенно хочется отметить, что многие города региона представляют историческую ценность и должны быть приведены в порядок. К сожалению, выделяемые дотации не позволяют решить все проблемы. Необходимо менять подход к финансированию по линии федерального центра. Именно поэтому я намерен писать письмо президенту с предложениями по увеличению финансирования для области.

ТАУНХАУСЫ НЕ В ПРОГРАММЕ

Председатель областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов во время обсуждения вопроса по переселению граждан из аварийного жилья обратил внимание представителей Общественной палаты на необходимость поиска решения на законодательном уровне по включению в программу так называемых домов блокированной застройки — как сейчас говорят, таунхаусов (частных домов на несколько квартир), которые не подпадают под действие существующей программы.

Вопрос оказался спорным. Пока не решена проблема с ветхим традиционным многоквартирным жильем, помогать таунхаусам, которые по признакам ближе к частным домовладениям, не кажется первостепенным.

— Также остро стоит вопрос и по оценке целесообразности привязки к дате признания дома аварийным, сейчас в связи с изношенностью жилого фонда назревает необходимость уходить от дат и признавать дома аварийными по их техническому состоянию, — сказал Сергей Грахов.

А эта процессуальная мелочь имеет куда больше шансов вскоре быть воплощенной законодательно.

Особое внимание уделили лифтовому хозяйству. Игорь Шпектор отметил, что проекты по замене оборудования уже действуют в Архангельской, Мурманской, Новгородской областях. Он сообщил, что в Псковской области требуют замены 352 лифта, и в качестве примера привел Санкт-Петербург, где за последние годы их заменили примерно 400. Также Игорь Шпектор обратил внимание руководства региона на важность контроля за выбором поставщиков, чтобы избежать сговора.

И. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко рассказал о реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов. Он заявил, что в Псковской области дело собираемости платежей сдвинулось с мертвой точки: в 2019 году этот уровень составил 78,1 %, что на 1,1 % больше, чем в 2018 году.