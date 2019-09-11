Инспектор Шпектор

Несколько дней комиссия по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации разглядывала, изучала, замеряла и анализировала областное жилищно-коммунальное хозяйство, что называется, в полях, а точнее, в подвалах и на объектах обеспечения.
Бюджет Псковской области не соответствует тем потребностям, которые существуют в регионе. Особенно хочется отметить, что многие города региона представляют историческую ценность и должны быть приведены в порядок. К сожалению, выделяемые дотации не позволяют решить все проблемы. Необходимо менять подход к финансированию по линии федерального центра. Именно поэтому я намерен писать письмо президенту с предложениями по увеличению финансирования для области.
Игорь Шпектор,Гость из Москвы рассказал, что члены его комиссии успели посетить Печоры, Остров, Порхов, ознакомиться с дорогами, жилищными условиями, с работой инфраструктурных предприятий (водоканал, очистные сооружения и объекты инфраструктуры ТКО). Кроме того, важные вопросы жизнедеятельности региона поднимались и на личной встрече Игоря Шпектора с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
председатель комиссии по ЖКХ
Председатель областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов во время обсуждения вопроса по переселению граждан из аварийного жилья обратил внимание представителей Общественной палаты на необходимость поиска решения на законодательном уровне по включению в программу так называемых домов блокированной застройки — как сейчас говорят, таунхаусов (частных домов на несколько квартир), которые не подпадают под действие существующей программы.
Вопрос оказался спорным. Пока не решена проблема с ветхим традиционным многоквартирным жильем, помогать таунхаусам, которые по признакам ближе к частным домовладениям, не кажется первостепенным.
— Также остро стоит вопрос и по оценке целесообразности привязки к дате признания дома аварийным, сейчас в связи с изношенностью жилого фонда назревает необходимость уходить от дат и признавать дома аварийными по их техническому состоянию, — сказал Сергей Грахов.
А эта процессуальная мелочь имеет куда больше шансов вскоре быть воплощенной законодательно.
Особое внимание уделили лифтовому хозяйству. Игорь Шпектор отметил, что проекты по замене оборудования уже действуют в Архангельской, Мурманской, Новгородской областях. Он сообщил, что в Псковской области требуют замены 352 лифта, и в качестве примера привел Санкт-Петербург, где за последние годы их заменили примерно 400. Также Игорь Шпектор обратил внимание руководства региона на важность контроля за выбором поставщиков, чтобы избежать сговора.
И. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко рассказал о реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов. Он заявил, что в Псковской области дело собираемости платежей сдвинулось с мертвой точки: в 2019 году этот уровень составил 78,1 %, что на 1,1 % больше, чем в 2018 году.
КСТАТИ
4000 человек из более чем 1700 аварийных помещений переселены за последние пять лет в благоустроенное жилье
Отдельной главой пребывания общественников в Псковской области стало участие в форуме «Активный совет — счастливый дом», состоявшемся после протокольных мероприятий. Участники форума провели две сессии: «Реформирование ЖКХ» и «Реформа отходоперерабатывающей отрасли в регионах России», участие в которых приняли эксперты Псковской, Московской, Ростовской областей, а также Санкт-Петербурга. На двух круглых столах обсудили вопросы переработки твердых бытовых отходов и стимулирования энергоэффективного капитального ремонта.
На одной из площадок Андрей Ульянов, замдиректора департамента мониторинга региональных систем капитального ремонта и экспертно-методического обеспечения государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ, попросил псковские управляющие компании быть активнее.
— Из Псковской области к нам поступило только две заявки в фонд реформирования ЖКХ от управляющих компаний на энергоэффективный капремонт. Мы надеемся, что доведем до конца года эту цифру хотя бы до десяти, — заявил Ульянов.
Он отметил, что каждая заявка может принести софинансирование от Фонда в размере 2,5 млн рублей. Однако есть и условие, которое надо будет выполнить: подготовить экспертов капремонта. Этим готов заняться университет.
Главный организатор форума Алексей Кириллов в разговоре с «Псковской правдой» отметил, что, благодаря визиту представителей Общественной палаты, региональным общественникам в сфере ЖКХ удалось теперь выстроить прямую коммуникацию с коллегами из федерального органа, а это значит, что наши ключевые проблемы будут услышаны.
— Лифты, переселение из аварийного и ветхого жилья, обращение с ТКО — все это кричащие проблемы Псковской области, на которые не хватает денег. Мы вправе рассчитывать теперь, что Общественная палата поможет нам в этом. Но это не тот орган, который дает деньги, общественники во главе со Шпектором указали на серьезные ошибки и пояснили, как их устранять, — отметил Кириллов.