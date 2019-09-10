Вместе со строительством башни проложили трубы, которые включили микрорайон в общепоселковую систему.
Новую башню первый раз заполнили водой 5 сентября. Включила насос пенсионерка Людмила Шуткина, следящая за башней с 2002 года. Уже семнадцать лет каждый день утром и вечером она приходит к башне качать воду.
— Прежняя башня нам уже неновой досталась, из какого-то колхоза привезли, — рассказывает Людмила Ивановна. — В последние годы сильно проржавела, вся текла. К главе района обращались, чем мог, помогал, но денег-то на новую башню неоткуда взять. Было приварено штук сто заплаток и чопиков тридцать штук в дырочки забито. «Башня-ёжик» я ее называла.
— Вечером палочку деревянную забьют, утром в другом месте протекает, — вспоминает житель микрорайона сельхозтехники, где стоит башня, Игорь Тимофеев.
Несколько раз в год к Людмиле Ивановне приезжает внук из Москвы. Весной гостит на майских, осенью помогает копать картошку. Прошлой весной Владислав снова навестил бабушку. Посмотрев на «ёжика», завил: «Бабушка, ну кто из такой башни воду пьет!» И тут очень кстати по телевизору прошла реклама портала, на который можно отправить письмо губернатору. Написал про башню, приложил фото. И началась, на первый взгляд, обычная бюрократическая волокита. Сначала сообщили, что вопрос рассматривают, потом спустили письмо в район. Но в Бежаницах и так все знают, что денег на новую водокачку нет. На этом, казалось бы, все.
— А в октябре позвонили из администрации области, — рассказывает Владислав Сыровецкий, — сказали, что знаем о проблеме, хотим поговорить.
На личный прием к Михаилу Ведерникову Людмила Шуткина отправилась вместе с главой района Сергеем Михеевым.
— Приехали в Псков, — вспоминает пенсионерка. — Поговорили. Губернатор нас очень внимательно выслушал. И сказал: «Хорошо, постараюсь вам помочь». Выделил деньги, а нам тут нужно было документацию приготовить. Потом письмо прислали, что к 1 октября этого года башня будет готова. А она уже сейчас стоит!
— Моментом поставили! — удивляется Игорь Тимофеев. — Эта и выше стала, и симпатичнее. И главное, быстро работают. Всего два человека за пару недель сделали. Старую башню свалили буквально за день, потом выкопали ямы, пришли бетоновозы, сварили железо. И вот у нас новая башня.
Михаил Ведерников и Сергей Михеев запустили новую башню вместе с жителями микрорайона.
Фото Сергея Герасимова.
КСТАТИ
9 многоквартирных домов и 60 в частном секторе питает водой новая башня.
Выделенных из резервного фонда 2 миллионов рублей хватило не только на водокачку. Заодно проложили полкилометра труб, которые связали Сельхозтехнику с общей водопроводной системой поселка.
— Водоснабжение заслуживает самого пристального внимания всех уровней власти, это сложнейшая проблема, которую необходимо решать, — уверен Сергей Михеев. — Теперь башня обслуживает и этот микрорайон, и можем подавать воду в общую поселковую сеть или брать воду из нее. В поселке из части скважин воду качаем без башен, но и они нужны. Когда накачана башня, даже если произойдет отключение электричества, у нас есть 25 кубов воды. Пусть и с небольшим напором, но люди получат воду в дома.
На тестовом запуске башни 5 сентября побывал Михаил Ведерников.
— Вы понимаете, пришел, как простой человек! Мы стояли, и он рядом. Как и не начальство! — удивляется Лидия Ивановна. — Он в Бежаницах посмотрел детскую площадку, площадь десантников, заодно заехал посмотреть, как мы справляемся, башня к 1 октября должна была быть готова. А у нас уже все стоит. Заулыбался, как меня увидел. Узнал.
Во время тестового запуска башню целиком наполнили водой. Посмотреть, не потечет ли снова. Не потекла. Плюс вода промыла металл. К вечеру ее слили, башню наполнили вновь и открыли вентиль. Вода пошла в дома.
— От наших домов Сельхозтехники спасибо Михаилу Ведерникову, Сергею Михееву, и. о. начальника водоканала Светлане Кудрявцевой, — Людмила Шуткина попросила обязательно разместить в газете эти слова.
Пока строили новую башню, жители Сельхозтехники получали воду из общепоселковой системы. Говорят, своя вкуснее, и уже успели соскучиться.