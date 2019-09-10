Вместе со строительством башни проложили трубы, которые включили микрорайон в общепоселковую систему. Новую башню первый раз заполнили водой 5 сентября. Включила насос пенсионерка Людмила Шуткина, следящая за башней с 2002 года. Уже семнадцать лет каждый день утром и вечером она приходит к башне качать воду. — Прежняя башня нам уже неновой досталась, из какого-то колхоза привезли, — рассказывает Людмила Ивановна. — В последние годы сильно проржавела, вся текла. К главе района обращались, чем мог, помогал, но денег-то на новую башню неоткуда взять. Было приварено штук сто заплаток и чопиков тридцать штук в дырочки забито. «Башня-ёжик» я ее называла. — Вечером палочку деревянную забьют, утром в другом месте протекает, — вспоминает житель микрорайона сельхозтехники, где стоит башня, Игорь Тимофеев.

ВЫШЕ И СИМПАТИЧНЕЕ

Несколько раз в год к Людмиле Ивановне приезжает внук из Москвы. Весной гостит на майских, осенью помогает копать картошку. Прошлой весной Владислав снова навестил бабушку. Посмотрев на «ёжика», завил: «Бабушка, ну кто из такой башни воду пьет!» И тут очень кстати по телевизору прошла реклама портала, на который можно отправить письмо губернатору. Написал про башню, приложил фото. И началась, на первый взгляд, обычная бюрократическая волокита. Сначала сообщили, что вопрос рассматривают, потом спустили письмо в район. Но в Бежаницах и так все знают, что денег на новую водокачку нет. На этом, казалось бы, все. — А в октябре позвонили из администрации области, — рассказывает Владислав Сыровецкий, — сказали, что знаем о проблеме, хотим поговорить. На личный прием к Михаилу Ведерникову Людмила Шуткина отправилась вместе с главой района Сергеем Михеевым. — Приехали в Псков, — вспоминает пенсионерка. — Поговорили. Губернатор нас очень внимательно выслушал. И сказал: «Хорошо, постараюсь вам помочь». Выделил деньги, а нам тут нужно было документацию приготовить. Потом письмо прислали, что к 1 октября этого года башня будет готова. А она уже сейчас стоит! — Моментом поставили! — удивляется Игорь Тимофеев. — Эта и выше стала, и симпатичнее. И главное, быстро работают. Всего два человека за пару недель сделали. Старую башню свалили буквально за день, потом выкопали ямы, пришли бетоновозы, сварили железо. И вот у нас новая башня.

КСТАТИ 9 многоквартирных домов и 60 в частном секторе питает водой новая башня.

СВОЯ ВКУСНЕЕ