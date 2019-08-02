Заманчивое предложение

Правда, пока «Псковская правда» не может предъявить своим читателям условного управдома Василия Петровича и расспросить его об успешном опыте такого ремонта. Никто из собственников в Псковской области еще не воспользовался этим интересным предложением. Зато о самой возможности участия в программе по энергоэффективности нам рассказал председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. В пресс-центре «Псковской правды» он пообщался с журналистами не только об экономии ресурсов, но и возможном увеличении взносов за капремонт - экономически эффективный тариф должен быть выше в семь раз. Что же ждет нас в платежках с нового года?

ЧТОБ Я ТАК ЖИЛ

В программе по энергоэффективности могут участвовать жители многоквартирного дома, если они собирают деньги за капремонт на специальном счете. От жильцов требуется провести модернизацию дома, которая в итоге снизит затраты на отопление, электричество и воду. К примеру, установить энергосберегающие лампочки и теплоузел, утеплить окна, пользоваться индивидуальными приборами учета. По условиям программы, эффективность предпринятых мер через год оценит специальная комиссия. Если она сочтет их действенными, госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ вернет до 80% потраченного, но не более 5 млн рублей. Сергей Грахов посоветовал брать кредит, если накопленных средств на спецсчете еще недостаточно, а потом отдавать его из денег, которые вернет государство. Хотя если жильцы платили исправно, то вполне могли накопить требуемую сумму. Так, собственники квартир в стандартной пятиэтажке-хрущевке могли насобирать за годы работы программы капремонта около 3,5 млн рублей. На энергоэффективный ремонт хватит. Пусть в программе по энергоэффективности еще никто из жителей нашей области не поучаствовал, зато жильцы дома по улице Розы Люксембург, 30 в Пскове давно взяли нелегкое дело капремонта и вообще содержания жилья под свой контроль и в свои руки. За это они даже удостоились почетного звания «Дом образцового содержания», о чем «Псковская правда» рассказывала 10 апреля. Знак отличия из рук заместителя гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина им достался не за просто так. За последние годы собственники огородили и обустроили дворовую территорию, установили систему видеонаблюдения и автоматические ворота, капитально отремонтировали подъезды. Эта многоэтажка 2002 года постройки, здесь живут около сотни человек. Деньги за капремонт они собирают на специальном отдельном счете дома.

Жильцы очень грамотно действовали. В подвале установили теплоузел, в подъездах энергосберегающие лампочки. Я бы в таком доме хотел жить. Да, жильцы понесли определенные затраты. Но сейчас они получают дивиденды.

Сергей Грахов,

председатель областного комитета по строительству и ЖКХ

Сергей Грахов пообещал, что в его ведомстве напишут короткую и понятную методичку, как действовать жильцам, если они решат поучаствовать в программе по энергоэффективности. А также дал важный совет собственникам: если вы заказываете проект или ищите подрядчиков, загляните в реестр недобросовестных поставщиков и убедитесь, что их там нет.

КСТАТИ Пока только 84 дома в Псковской области открыли свои спецсчета. Еще 500 домов собирают средства на спецсчете, которым распоряжается фонд капремонта. Всего в Псковской области в программе капремонта 4710 многоквартирных домов.

ТАРИФ В СЕМЬ РАЗ

Очередное увеличение платы за капремонт ждет нас с 1 января следующего года. Поднять тариф обещают на уровень инфляции, это примерно 4-4,5 %. Сергей Грахов привел еще несколько впечатляющих цифр. Собираемость взносов за капремонт в Псковской области составляет 89%, и это один из самых низких показателей по России. В целом в нашей области сборы на капремонт составляют 400 млн в год. И этих денег не хватает. - Много домов в Псковской области строили сразу после войны, поэтому и состарились они одновременно, - говорит Сергей Грахов. – Взносов за капремонт не хватает физически, чтобы все их отремонтировать. По мнению Сергея Грахова экономически эффективно увеличивать взносы в 7 раз, с 6, 81 – 7,94 до 40 рублей с квадратного метра. Однако такое увеличение может привести к социальному взрыву. - К увеличению взносов нужно подходить осторожно. Многие люди не потянут такой нагрузки на свой бюджет, - сказал Сергей Грахов. Износ коммунальных сетей в Псковской области в среднем составляет 78%. Некоторые сети изношены на 100%, в этом случае отремонтировать их невозможно, только замена. - На протяжении последних десятилетий в сферу ЖКХ не вкладывали серьезных денег, не проводили их реконструкцию и модернизацию. Такая ситуация сложилась не только в Псковской области, но и по всей России, - сказал Сергей Грахов. - Сети, как уличные, так и внутридомовые находятся в плачевном состоянии. Тяжело обстоит дело и с объектами коммунальной инфраструктуры. Чтобы привести сети в нормативное состояние, по мнению чиновника, необходимо 10 млрд рублей. Еще одна проблема – мало местных подрядчиков выходит на конкурсы, искать специалистов приходится в других регионах.