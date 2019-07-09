Наше «дорогое» ЖКХ

С декабря прошло года вопросы строительства, жилищно-коммунального, дорожного и транспортного хозяйства в Псковской области находились без куратора. Месяц назад губернатор Михаил Ведерников представил своего нового заместителя Василия Осипова. Какие проблемы, пути их решения и перспективы видит новый зам в самой проблемной сфере, он рассказал на первой своей встрече с журналистами. Василий Осипов в органах муниципальной государственной власти с конца 2000-го года. Как сам рассказывает, довелось ему поработать как в субъектах схожих с Псковской областью, так и в Санкт-Петербурге. Последнее место работы – и.о. председателя жилищного комитета города на Неве. - Для меня пост заместителя губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ - это вызов, - признается он. – Хочется, чтобы итогом работы стало движение вперед по тем отраслям, которые я курирую. Говорит, что псковская проблематика нисколько не отличается от той, что в других областях, похожих на Псковскую, за исключением разве что Москвы и Санкт-Петербурга. - Основная проблема - изношенность основных средств, - обозначает проблему Василий Осипов. - Стандартно по разным причинам недофинансирование большинства отраслей. Как следствие – текучесть кадров, проблемы с профессионализмом и с качеством оказываемых населению услуг. Однако и у областной администрации, и у администрации города понимание, куда двигаться, есть. Надеюсь, что с каждым годом ситуация будет улучшаться. «Псковская правда» внимательно выслушала нового вице-губернатора и подготовила подборку цитат, раскрывающих его видение на сферу, с которой предстоит работать.

А у нас в квартире газ «Более 100 км сетей построит «Газпром» в регионе в этом году. Определен ряд не газифицированных районов – Гдовский, Опочецкий, Усвтятский, Красногородский - которые в первую очередь будут включены в программу газификации. Первоочередность вызвана тем, что в этих районах предполагается развивать предприятия агропромышленного комплекса. В этом году будут подведены газопроводы к котельным в Невеле, которые были построены несколько лет назад и стоят теперь, как объекты достопримечательности перспектив улучшения теплоснабжения». Кризисный «Псковпассажиравтотранс» «Буду не прав, если скажу, что не знаю о проблемах транспортного обслуживания. В первый же день работы выезжал в «Псковпассажиравтотранс», чтобы ознакомиться с ситуацией. С руководством стараемся разработать максимально возможный комплекс мер, чтобы стабилизировать ситуацию и определить вектор выхода из кризиса. Самый легкий путь – увеличение стоимости проезда. И что-то в этом отношении придется сделать, но, с другой стороны, это социально значимый момент, учитывая, что доходы жителей не растут такими темпами, как хотелось бы, поэтому будем действовать осторожно». Дороги на уд «Увеличить процент автомобильных дорог, которые будут соответствовать критериям безопасности и качественности, призван нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас всем техническим регламентам у нас соответствуют чуть более 30% дорог, к 2024 должны выйти к 80%. Средства выделяются достаточно большие. В этом году чуть более 2 млрд рублей и объем их будет возрастать. В целом же, не открою Америки, если скажу, что еще работать и работать. Состояние улично-дорожной сети и дворовых территорий пока с натяжкой можно назвать удовлетворительным».

Сети модернизируют «Одобрены две заявки на модернизацию теплоснабжения и водоснабжения Пскова, на 267 млн рублей и 176 млн рублей. На 2019 год поставлена задача еще получить финансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Великие Луки, Порховский район, Остров и Гдов – проекты по ним мы хотим заявить». Платный мусор «Большая работа была проведена, чтобы запустить работу регионального оператора по обращению с ТКО. Даже за то, что не возникло коллапса в регионе, коллегам, которые воплощали эту реформу в жизнь, спасибо. Жалобы есть, но есть и понимание, как двигаться, чтобы было улучшение. Реформа всколыхнула проблему тех жителей, которые живут в индивидуальных домах. Большая их часть никогда за мусор не платила. Когда из кошелька требуют достать лишний рубль, ни у кого положительных эмоций это не вызывает. Но это вопрос времени. Здесь главное, чтобы не только из кошелька этот рубль уходил, но и человек четко понимал, что вслед за рублем эта услуга ему будет оказана». Общественные пространства в фокусе «Проект «Комфортная среда» уже не первый год реализуется в области. В прошлом году все федеральное финансирование было освоено. В этом году чуть более 192 млн рублей выделено из федерального бюджета. Конкурсных процедур не объявлено всего по трем муниципальным образованиям, а это чуть более 11 млн рублей. В основном буду отремонтированы общественные пространства, а также несколько дворовых территорий в Великих Луках, Пскове и Псковском районе».