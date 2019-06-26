У вас будет ремонт

— Виктор Владимирович, когда Михаил Ведерников предложил вам перейти на место директора Фонда капремонта, для вас это было неожиданностью?

Виктор Иващенко в апреле покинул пост главы Усвятского района: губернатор Михаил Ведерников предложил ему исполнение обязанностей директора Фонда капитального ремонта Псковской области. На прошлой неделе новый руководитель Фонда отчитался главе региона о первых месяцах своей работы. А сегодня о том, как работает региональный оператор капремонта, Виктор Иващенко рассказал «Псковской правде».

Я не привык отказываться. Я из того времени и того воспитания, что мы как солдаты: губернатор сказал, мы пошли. Сомнения, конечно же, были, ведь эта сфера для меня новая.

— Прежде всего, губернатор сказал, что фонду надо улучшить работу по выполнению плана по ремонту домов. Авторитет Фонда надо поднимать, чтобы люди не боялись платить деньги и знали, что ремонт не только точно будет, но будет еще и качественный. Особенно страдает уровень доверия к фонду по районам. Зарплату надо сделать работникам на соответствующем уровне, а решить этот вопрос я могу только в рамках внутреннего бюджета фонда. Кого-то сокращать и увольнять, чтобы за счет этого поднять зарплаты остальным — я пока не вижу смысла, наоборот, хочу вернуть часть уволенных сотрудников. Специалисты уходят, потому что зарплаты невысокие: здесь поработают, всему научатся и уходят в другие организации, где больше платят. А нам тоже нужны хорошие кадры!

На встрече, которая прошла на минувшей неделе, Михаил Юрьевич еще раз подчеркнул: Фонд должен работать так, чтобы не было жалоб и нареканий со стороны жителей. Чтобы качество работ подрядчика было на высоте, а сами работы велись под самым пристальным контролем.

— Как мы выглядим по сборам на фоне остальной страны?

— Собираемость по взносам в целом по России составляет 90%, а у нас в Псковской области несколько меньше — на 2019 год это 82,3%. А ведь это те самые средства, которые пойдут на капитальный ремонт. Например, в доме половина жильцов не платит за капремонт: но ведь ремонт дома делается для всех! Здесь вырисовывается еще одна проблема — авторитет фонда. Если нет доверия народа, то начинают говорить, мол, мы платить не будем, до капремонта все равно не доживу, а если доживу, все равно плохо сделают.

Из этого вытекает следующая проблема — взаимодействие фонда с подрядчиками, которые проводят ремонты. Надо и с ними выстраивать нормальные отношения, чтобы подрядчики качественно выполняли свою работу. То есть наша цель — провести качественный ремонт, цель подрядчика — при проведении ремонта получить и какую-то прибыль. Еще не забывайте про постоянный рост цен. Здесь и появляются противоречия: мы хотим сделать хороший ремонт, но денег мало. Если покупать хорошие материалы, сделать сможем совсем мало, а если сэкономить и материалы купить похуже, то ремонт проведут не очень хороший. А кто будет отвечать за плохой капремонт? Правильно, региональный оператор. Получается, что мы между двух огней. Но надо работать.

— Как вы намерены бороться с нерадивыми подрядчиками?

— Вместе с прокуратурой. Вот история. В Новосокольниках по отремонтированному дому пошла трещина. Подрядчик решать проблему не хочет, а мы даже экспертизу не можем провести, потому что для экспертизы нужны деньги, а денег у нас нет. Все деньги, что у нас есть — это народные деньги, их мы можем направить только на капитальные ремонты. Также финансовая устойчивость Фонда капремонта заключается еще в выполнении планов по ремонтам. А на деле выходит, что организация из года в год планирует выполнить определенный объем работ, но по ряду причин не выполняет. В 2016-2018 годах оставались невыполненные работы, а здесь еще и Ганза нынче — надо много всего успеть.

— А что вы делаете к Ганзейским дням в Пскове? Видно, что ремонтируются фасады домов по Октябрьскому проспекту.

— Всего ремонтируется 22 фасада дома в центре Пскова, и это не только Октябрьский проспект. Это улицы Вокзальная, Калинина, Ленина, Поземского, Некрасова. Практически закончили, вы сами видите — леса убираются.

— А что на счет домов-памятников архитектуры, в которых живут люди? Например, Палаты Трубинских на Леона Поземского в Пскове. Как правило, капремонт в таких домах откладывается на неопределенные сроки (в это доме растянут аж до 2043 года), а нужен он уже сейчас. Какой вы видите выход из таких ситуаций?

— Памятники архитектуры уже ремонтируются. Но я могу сказать одно: ремонты затягиваются потому, что очень долго проходят все процедуры согласования. И еще одно направление — это средства, которые можно дополнительно привлекать для ремонта таких домов. Надо, чтобы и регион помогал, и город.

— Какие ошибки предшественников вы видите?

— Оцениваю работу предшественников не я, оценивает комитет по строительству, губернатор и, конечно же, сами жители тех домов, где проходит или уже завершился ремонт.