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Общество / Коммуналка

Две причины остаться без газа

Газовики выехали в традиционный рейд по отключению недобросовестных абонентов

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Ольга Нефёдова
4 июня 2019 года, 11:15
Фото: Ольга Нефедова
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В списке 14 адресов. У большинства абонентов — долги, у части — отсутствует договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. И все они живут в частном секторе Пскова.

В дом по улице Майской газовики приезжают не первый раз.

— Эту трубу мы уже неоднократно перерезали, — Елена Платоненко, сотрудник службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков», показывает на следы сварки на газовой трубе. — Последний раз газ этому абоненту отключали в мае прошлого года. Лето они прожили, а осенью оплатили все долги и газ вновь подключили. И вот история повторяется.

Абонент задолжал почти 13 000 рублей. В феврале собственница дома обращалась к газовикам и писала заявление с просьбой оплатить долг в рассрочку. По факту ни единого взноса так и не сделала, а показания счетчика в квитанциях занижала, поэтому после проверки показаний прибора учета долг с 13 000 рублей вырос до 21 500 рублей.

Хозяйка пыталась воззвать к совести специалистов, привычно ссылаясь на то, что в доме живут дети. И даже порывалась ехать платить, однако потом почему-то передумала. Теперь ей придется оплачивать не только накопившиеся долги, но и услугу по отключению и повторному подключению газа. Сумма вырастет в разы.

Газ могут отключить, даже если нет долгов по оплате.
Фото Ольги Нефедовой.
Более 20 000 рублей задолжал и собственник, проживающий в доме на Ломаном переулке. За газ здесь не платили с июля прошлого года. В доме прописаны четыре человека, начисления идут по нормативу, поэтому в месяц набирается немалая сумма. Мужчина объясняет, что в доме практически не живет — работает вахтовым способом, за все счета якобы отвечает бывшая жена, которая с детьми проживает совсем в другом месте. Специалисты службы связываются с женщиной по телефону и предупреждают, что отключают газ.

— Прежде чем перерезать газовую трубу, с должниками всегда проводим большую предварительную работу, — рассказывает Елена Платоненко. — Несколько раз звоним по телефону с просьбой погасить долг, отправляем СМС-уведомления, а за 20 дней перед отключением присылаем уведомление об отключении.

Но не только накопившийся долг может стать причиной приостановки подачи газа. Еще одно нарушение — отсутствие договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО).

У абонента из дома по улице Никитченко такого договора нет. Поэтому и газом он пока тоже пользоваться не будет.

— Каждый абонент, согласно законодательству, должен иметь договор на ТО ВДГО/ВКГО, — объясняет Елена Платоненко. — Это касается и владельцев домов, и владельцев квартир в многоэтажных домах. Договор гарантирует владельцу безопасность при использовании газового оборудования, то, что оно будет своевременно проверено. В ближайшее время мы планируем усилить работу по отключению абонентов, считающих, что заключать договор необязательно. Закон для всех одинаков, и абоненты, ставящие под угрозу всеобщую безопасность, будут отключены от газоснабжения, даже если у них нет долгов за газ. 

СПРАВКА

По состоянию на 28 мая просроченная задолженность населения составила более 7 млн 157 тысяч рублей. Долги имеют 7 638 абонентов. По области заключено договоров на ТО ВДГО 85,3% к общему числу газифицированных квартир и индивидуальных жилых строительств. В отстающих — Палкино (62%), Печоры (78%), Порхов и Псков (79%).

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