Две причины остаться без газа

В списке 14 адресов. У большинства абонентов — долги, у части — отсутствует договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. И все они живут в частном секторе Пскова.

В дом по улице Майской газовики приезжают не первый раз.

— Эту трубу мы уже неоднократно перерезали, — Елена Платоненко, сотрудник службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков», показывает на следы сварки на газовой трубе. — Последний раз газ этому абоненту отключали в мае прошлого года. Лето они прожили, а осенью оплатили все долги и газ вновь подключили. И вот история повторяется.

Абонент задолжал почти 13 000 рублей. В феврале собственница дома обращалась к газовикам и писала заявление с просьбой оплатить долг в рассрочку. По факту ни единого взноса так и не сделала, а показания счетчика в квитанциях занижала, поэтому после проверки показаний прибора учета долг с 13 000 рублей вырос до 21 500 рублей.

Хозяйка пыталась воззвать к совести специалистов, привычно ссылаясь на то, что в доме живут дети. И даже порывалась ехать платить, однако потом почему-то передумала. Теперь ей придется оплачивать не только накопившиеся долги, но и услугу по отключению и повторному подключению газа. Сумма вырастет в разы.