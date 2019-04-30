Сор из избы не выносить!

На днях губернатор Псковской области призвал жителей региона не мусорить. Сделал он это на своей странице в Instagram. Михаил Ведерников разместил поступившее к нему обращение по поводу свалки мусора, образовавшейся у дома №7 по улице Алтаева в Пскове. «Город молчит», - пожаловались псковичи. Губернатор сообщил, что свалку убрали и выразил надежду, что она там снова не появится. «Уважаемые жители города Пскова! Люди часто обращаются с различными просьбами, значительное количество которых касается благоустройства и уборки города, - написал Михаил Ведерников. - Давайте будем любить, уважать и беречь наш город!!!» И действительно, с Ведерниковым сложно не согласиться, когда выходишь из подъезда и видишь затолканный в приподъездную урну огромный пакет с мусором. Наверное, многим знакома и куда менее приятная картина – оставленные мешки с объедками у мусоропровода. В такие моменты невольно задаешься вопросом: ну ты уже дошел до мусоропровода, неужели тебе не открыть крышку, чтобы выкинуть в нее пакет?

Можно провести сотни субботников, дать нагоняй чиновникам, бесконечно улучшать работу регоператора. Никто ведь не спорит, что проблемы над которыми нужно работать, есть и будут всегда неважно — в Пскове, в Москве или в Ницце, это просто нормально. Но что делать с людьми, оставляющими мусор в лифтах и на лестничных клетках, будучи не в состоянии пройти полметра до помойки или мусоропровода. Эта проблема актуальна сегодня для всех регионов. Соцсети пестрят фотографиями оставленного в подъездах мусора и пакетов за дверью. В какой-то момент это стало происходить массово и повсеместно, вопрос – почему? Что это – издержки воспитания или ощущение вседозволенности? Скорее, банальная глупость и отсутствие уважения, прежде всего, к самим себе и уже во вторую очередь к окружающим. Как говорится – с грязной душой чисто не проживешь. Можно сколько угодно рассуждать, насколько корректно выставлять отходы своей жизнедятельности на всеобщее обозрение. Ведь за дверью в квартиру собственность горе-жильцов заканчивается и начинается общедомовое имущество. Однако, вопрос этот далеко не только этический. Как быть тем, кто не хочет мириться с помойкой в подъезде? Повлиять на любителей мусорить и не уважающих никого вокруг граждан по закону практически невозможно. Максимум что им светит – штраф в тысячу рублей. Вот и получается, что ощущая свою безнаказанность, недобросовестные жильцы сваливают строительный мусор на лестницах, захламляют чердаки, что, к слову, может привести к печальным последствиям при пожаре. Не говоря уже о том, что мусор на лестничной клетке прямой путь к тому, чтобы развести тараканов и грызунов. Интернет изобилует советами - как с этим бороться. Самый интеллигентный и действенный способ – написать объявление и повесить его у лифта или обратиться в управляющую компанию. Если не помогает, сфотографировать это безобразие и пожаловаться в полицию, пожарные и санитарные службы.

Не осталось в стороне и руководство региона. По инициативе администрации области работать «горячая линия», на которую можно обращаться с вопросами, касающимися вывоза мусора. Сегодня власть постоянно общается с населением, реагирует на сигналы и не боится критики. Не ошибаются те, кто ничего не делает, и стесняться тут нечего, считают чиновники. Многие жители обращаются к губернатору напрямую, благо сегодня для этого есть все возможности. Поделиться проблемой можно не выходя из дома, через интернет-приемную или соцсети. Все это говорит о доверии к главе региона. Впрочем, что ни одна власть в мире не справится с проблемой уборки без сознательности самого населения, говорят в кулуарах. Любой губернатор, как и любой из нас, хочет ходить по убранным тротуарам и ездить по хорошим дорогам, ремонтом которых вплотную занялся Ведерников. В этом сезоне предполагается привести в порядок более ста километров федеральных, региональных и муниципальных трасс. И тут парадокс.. Садишься утром в такси и первое, что слышишь: «опять не проехать по городу из-за этого ремонта». Так что же делать? Плохие дороги – жалуемся, начинают ремонтировать – снова недовольны. А как тогда делать дороги? Людям всегда было свойственно критиковать власть, но нельзя не заметить - сегодня регион планомерно развивается, а проблемы постепенно решаются. Не так быстро как хотелось бы? Вопрос спорный. Политика нынешней власти – делать не для галочки, а на века. Михаил Ведерников не занимается показухой, ему во всем важен результат. Сложно поспорить с тем, что не дело из года в год перекладывать асфальт на одних и тех же улицах. Зачем тогда вообще нужна такая работа, считает губернатор. -Не надо воровать и что-то выкраивать, - обратился недавно к подрядчикам Михаил Ведерников. - Задача сделать дорогу, которая будет долго служить людям. Будете переделывать, пока не сделаете, как нужно.