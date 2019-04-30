Сор из избы не выносить!

На днях губернатор Псковской области призвал жителей региона не мусорить. Сделал он это на своей странице в Instagram. Михаил Ведерников разместил поступившее к нему обращение по поводу свалки мусора, образовавшейся у дома №7 по улице Алтаева в Пскове. «Город молчит», - пожаловались псковичи. Губернатор сообщил, что свалку убрали и выразил надежду, что она там снова не появится.
«Уважаемые жители города Пскова! Люди часто обращаются с различными просьбами, значительное количество которых касается благоустройства и уборки города, - написал Михаил Ведерников. - Давайте будем любить, уважать и беречь наш город!!!»
И действительно, с Ведерниковым сложно не согласиться, когда выходишь из подъезда и видишь затолканный в приподъездную урну огромный пакет с мусором. Наверное, многим знакома и куда менее приятная картина – оставленные мешки с объедками у мусоропровода. В такие моменты невольно задаешься вопросом: ну ты уже дошел до мусоропровода, неужели тебе не открыть крышку, чтобы выкинуть в нее пакет?
Можно провести сотни субботников, дать нагоняй чиновникам, бесконечно улучшать работу регоператора. Никто ведь не спорит, что проблемы над которыми нужно работать, есть и будут всегда неважно — в Пскове, в Москве или в Ницце, это просто нормально. Но что делать с людьми, оставляющими мусор в лифтах и на лестничных клетках, будучи не в состоянии пройти полметра до помойки или мусоропровода.
Картина до боли знакомая всем псковичам
Фото из социальных сетей
Эта проблема актуальна сегодня для всех регионов. Соцсети пестрят фотографиями оставленного в подъездах мусора и пакетов за дверью. В какой-то момент это стало происходить массово и повсеместно, вопрос – почему? Что это – издержки воспитания или ощущение вседозволенности? Скорее, банальная глупость и отсутствие уважения, прежде всего, к самим себе и уже во вторую очередь к окружающим. Как говорится – с грязной душой чисто не проживешь.
Можно сколько угодно рассуждать, насколько корректно выставлять отходы своей жизнедятельности на всеобщее обозрение. Ведь за дверью в квартиру собственность горе-жильцов заканчивается и начинается общедомовое имущество. Однако, вопрос этот далеко не только этический. Как быть тем, кто не хочет мириться с помойкой в подъезде? Повлиять на любителей мусорить и не уважающих никого вокруг граждан по закону практически невозможно. Максимум что им светит – штраф в тысячу рублей.
Вот и получается, что ощущая свою безнаказанность, недобросовестные жильцы сваливают строительный мусор на лестницах, захламляют чердаки, что, к слову, может привести к печальным последствиям при пожаре. Не говоря уже о том, что мусор на лестничной клетке прямой путь к тому, чтобы развести тараканов и грызунов.
Интернет изобилует советами - как с этим бороться. Самый интеллигентный и действенный способ – написать объявление и повесить его у лифта или обратиться в управляющую компанию. Если не помогает, сфотографировать это безобразие и пожаловаться в полицию, пожарные и санитарные службы.
Не осталось в стороне и руководство региона. По инициативе администрации области работать «горячая линия», на которую можно обращаться с вопросами, касающимися вывоза мусора.
Подобные объявления не редкость в наших подъездах
Фото из социальных сетей
Сегодня власть постоянно общается с населением, реагирует на сигналы и не боится критики. Не ошибаются те, кто ничего не делает, и стесняться тут нечего, считают чиновники.
Многие жители обращаются к губернатору напрямую, благо сегодня для этого есть все возможности. Поделиться проблемой можно не выходя из дома, через интернет-приемную или соцсети. Все это говорит о доверии к главе региона. Впрочем, что ни одна власть в мире не справится с проблемой уборки без сознательности самого населения, говорят в кулуарах.
Любой губернатор, как и любой из нас, хочет ходить по убранным тротуарам и ездить по хорошим дорогам, ремонтом которых вплотную занялся Ведерников. В этом сезоне предполагается привести в порядок более ста километров федеральных, региональных и муниципальных трасс. И тут парадокс.. Садишься утром в такси и первое, что слышишь: «опять не проехать по городу из-за этого ремонта». Так что же делать? Плохие дороги – жалуемся, начинают ремонтировать – снова недовольны.
А как тогда делать дороги?
Людям всегда было свойственно критиковать власть, но нельзя не заметить - сегодня регион планомерно развивается, а проблемы постепенно решаются.
Не так быстро как хотелось бы? Вопрос спорный. Политика нынешней власти – делать не для галочки, а на века. Михаил Ведерников не занимается показухой, ему во всем важен результат. Сложно поспорить с тем, что не дело из года в год перекладывать асфальт на одних и тех же улицах. Зачем тогда вообще нужна такая работа, считает губернатор.
-Не надо воровать и что-то выкраивать, - обратился недавно к подрядчикам Михаил Ведерников. - Задача сделать дорогу, которая будет долго служить людям. Будете переделывать, пока не сделаете, как нужно.
Произнося ставшую «крылатой» фразу губернатор опирался, прежде всего, на мнение людей, уставших от показухи. Главный ориентир нынешней администрации – точка зрения псковичей. Поэтому постоянные поездки Ведерникова в проблемные районы и живое общение с жителями стали для Псковской области привычным явлением. Безусловно, политика открытости подразумевает постоянное обсуждение проблемных моментов, хорошие отзывы, как правило, остаются за кадром. Вряд ли кто-то придет в администрацию, чтобы выразить благодарность за прекрасно убранный двор или идеально отремонтированную дорогу. Да и чиновникам - куда важнее знать – болевые точки.
- Давайте беречь наш город! - призвал Михаил Ведерников
Фото Сергея Герасимова
Своим постом в Instagram губернатор четко дал понять - работу по облагораживанию и уборке города нужно вести вместе с населением, слышать людей, знать, что их тревожит. Это не отменяет работу по вывозу мусора, которую ежедневно мониторят в областной администрации, реагируя на каждую жалобу. Однако, если сами жильцы перестанут позволять себе и другим мусорить, то проблем с чистотой во дворах и подъездах станет значительно меньше.