До «Империала» на пятой точке

«Вдоль улицы Юбилейной от Рижского проспекта до «Империала» проходит аллея. Здесь ежедневно ходят сотни человек. Ее не чистят. Хоть на задницу садись, и в «Империал». Я пыталась позвонить в администрацию города, рассказать о проблеме. Мне там ответили, уж не знаю, кто именно, что я должна найти ответственного за уборку этого участка. А чего я буду искать? Я не за ответственного на выборах голосовала, а выбирала администрацию, Цецерского. Мне жалко пенсионеров, которые ломают тут руки. Я сама упала, передо мной еще трое человек валялись. Если такое на оживленной улице, что говорить о местах потише».

Киселева Мария Васильевна, Псков

Такие звонки – не редкость в редакции нынешней зимой. Псков убирают из рук вон плохо. Недавно «Псковская правда» рассказывала о бессилии чиновников и отсутствии у них рычагов давления на подрядчиков (или все дело в нежелании такое давление оказывать?). Соцсети завалены жалобами с общим рефреном – не пройти. Город не просто уродливый – ледяные бугры под ногами, снежные отвалы вдоль тротуаров, грязная каша – но и опасный.