До «Империала» на пятой точке

«Вдоль улицы Юбилейной от Рижского проспекта до «Империала» проходит аллея. Здесь ежедневно ходят сотни человек. Ее не чистят. Хоть на задницу садись, и в «Империал». Я пыталась позвонить в администрацию города, рассказать о проблеме. Мне там ответили, уж не знаю, кто именно, что я должна найти ответственного за уборку этого участка. А чего я буду искать? Я не за ответственного на выборах голосовала, а выбирала администрацию, Цецерского. Мне жалко пенсионеров, которые ломают тут руки. Я сама упала, передо мной еще трое человек валялись. Если такое на оживленной улице, что говорить о местах потише».
Киселева Мария Васильевна, Псков
Такие звонки – не редкость в редакции нынешней зимой. Псков убирают из рук вон плохо. Недавно «Псковская правда» рассказывала о бессилии чиновников и отсутствии у них рычагов давления на подрядчиков (или все дело в нежелании такое давление оказывать?). Соцсети завалены жалобами с общим рефреном – не пройти. Город не просто уродливый – ледяные бугры под ногами, снежные отвалы вдоль тротуаров, грязная каша – но и опасный.
С большим трудом псковичи преодолевают последствия уборки города.
Фото Андрея Степанова.
Больше фотографий того, как горожане сражаются с последствиями уборки Пскова, смотрите в нашем специальном фоторепортаже.
В полуофициальной группе муниципалитета «Контроль. Псков» призывают сообщать о местах, требующих внимания. А пока не все они обихожены, дают рекомендации, «как привлечь к ответственности за некачественную уборку в случае, если кто-то упал в результате гололеда и явно видно, что на данной территории не проводились антигололедные мероприятия (отсутствие уборки, специального антискользящего покрытия на ступеньках, посыпки песком)».
1. Ни в коем случае сразу не покидайте место, где произошла травма. Необходимо вызвать скорую, которая отметит место и время происшествия. По возможности записать фамилии и адреса лиц, оказавшихся свидетелями произошедшего. Попросите свидетелей снять случившееся на видео или сделайте фотосъемку.
2. Получите от медицинской организации больничную справку с точным указанием скользкого места и заключением о телесных травмах, а также направлением на лечение, чеками и квитанциями на приобретенные лекарства и оплаченные медицинские услуги.
3. Примите меры для установления виновника трагедии, а им является та организация, в чьи обязанности входит содержание в подобающем виде территории, на которой получена травма. Если происшествие произошло на придомовой территории – то это будет управляющая компания, если на ступеньках магазина или учреждения - собственник здания, если на улице, остановке или других общественных местах - ответственным будет муниципальное образование.
4. Как только установили виновника, обращайтесь к нему с претензией лично или заказным письмом, выдвинув требование о компенсации причинения вреда. Если собственник отказывается признать вину, смело обращайтесь в суд.