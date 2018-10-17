Никаких скачков

- Александр Викторович, по российскому законодательству повышение тарифов обычно происходит два раза в год. Такая же схема сохранится и в следующем году?

Как это будет происходить в 2019 году в нашем регионе рассказал заместитель губернатора Александр Кузнецов.

Уже традиционно в следующем году в Псковской области, как и во всей России, изменятся тарифы на услуги ЖКХ. Как правило, это связано с поправкой на инфляцию.

А в июле, например, потребление энергоресурсов находится на самом минимальном уровне, и получается, что изменение тарифов происходит менее заметно.

Почему 1 января жители не видели роста тарифов? Это было сделано по нескольким причинам. Одной из которых является возможность нивелировать ситуацию с точки зрения нагрузки на население. Очевидно, что зимой люди потребляют больше ресурсов, и рост тарифов в этот период больше сказывается на кармане потребителя.

Раньше первое повышение тарифов было 1 января. Но, как правило, 1 января индекс роста по тарифам составляет 0%. Второй этап повышения выпадал на 1 июля - и тогда производился перерасчет.

Действительно, двухэтапное повышение тарифов у нас уже применяется на протяжении последних нескольких лет, когда в федеральные нормативные акты были внесены изменения о ступенчатом принципе повышения тарифов. До этого тарифы изменялись только 1 января, теперь они могут изменяться два раза в год, но все равно должны быть не выше, чем определяется законодательством.

- Но в 2019 году что-то будет иначе, так? Раз вы так подробно объясняете.

- Да. И вот почему. Ни для кого не секрет, что с 1 января 2019 года повышается НДС с 18 до 20%. И безусловно, это наложило отпечаток на тарифное регулирование следующего года.

Двухступенчатый принцип остался. Но если мы разово должны были в июле повысить тарифы на тот уровень, который был в предыдущие годы, то этого сейчас не произойдет. В июле тарифы увеличиваются всего на 2,4 %. А общий рост тарифов в 2019 году будет сопоставим с предыдущими периодами – 2018-м, 2017-м, 2016-м годами. Он равен 4,1%. В целом это не превысит уровня инфляции, который прогнозируется от 4 до 5%. То есть в целом ничего экстраординарного не происходит.

Но в этот раз часть изменений тарифов, из-за роста НДС, произойдет с 1 января. Повышение произойдет на уровень, позволяющий ресурсоснабжающим предприятиям «проглотить» НДС внутри своей валовой выручки.

Еще раз обращаю внимание: общее повышение по году не превысит уровень предыдущих лет. Это важно понимать и знать.

- Это вы рассказали о том, как будут меняться тарифы на ЖКХ – отопление, свет, вода, газ, содержание и ремонт. А что с тарифом на вывоз мусора? Появился новый региональный оператор по работе с ТКО, у него есть большие обязательства — и по налаживанию вывоза, и по утилизации отходов, включая устройство ультрасовременного полигона и завода. Но очевидно, что часть расходов компания переложит в тариф на вывоз.

- На самом деле тариф складывается из нескольких составляющих: сбор (транспортировка), переработка и утилизация (захоронение).

На сегодняшний день, согласно разработанной - с участием экспертов, заинтересованной общественности - схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами, у нас пока по объективным причинам не установлены все составляющие.

Региональный оператор выбран относительно недавно. Он должен проанализировать все составляющие, в том числе затраты подоператоров, которые сегодня работают в этой сфере, и предложить на основании конкурсного отбора каждому участнику этого процесса занять свою нишу.

Все процедуры, которые должны в конечном итоге определить, сколько будет стоить тариф на мусор, должны завершиться до конца года. Сейчас региональный оператор занимается разъяснительной работой и ведет переговоры с каждым участником этого рынка.

Понятно, например, что на этапах сбора и транспортировки можно что-то оптимизировать, минимизировать с точки зрения затрат. А вот что касается последней стадии – захоронения - мы понимаем, что сегодня есть действующие полигоны, на которых определена плата и ее уже менять нельзя.

Если мы строим новый полигон (а потребность такая есть) – нужно будет смотреть с точки зрения экономики, насколько стоимость услуги будет отличаться от той, которая есть сейчас. Что касается переработки, здесь тоже много аспектов. Если мы строим какое-то мощное производство, то часть затрат будет заложена в тариф. Это нормальная общеприменимая практика.

В итоге из каждой составляющей, которая будет подвергнута нами глубокому анализу, сложится конечный тариф. Но мы прогнозируем, что на начальной стадии увеличения тарифа произойти не должно. Максимум - только на уровне инфляции.