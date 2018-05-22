Вот так ремонт!

Начните с совета дома, тогда у вас будет реальный инструмент влияния. А недобросовестную управляющую компанию могут оштрафовать и даже лишить лицензии.
На прошлой неделе рассказали о пожаре, случившемся в Пскове в доме на ул. Народной, 49. И о конфликте между жильцами и управляющей компанией, который последовал вслед за пожаром. Напомним, 3 мая в одном из подъездов загорелся электрощиток, пламя мгновенно вспыхнуло до пятого этажа. Жильцы, схватив документы и домашних животных, в панике выскакивали на улицу.
После пожара остался закопченный подъезд и выгоревшие электрощитки. Жильцов возмущало, что управляющая компания не спешит делать ремонт и менять оборудование. Они обратились к нам за помощью.
В управляющей компании «Микрорайон № 13» нас заверили, что к косметическому ремонту и замене оборудования они уже приступают. И действительно, буквально на следующий день в пострадавшем подъезде начали делать косметику. Результаты этой работы жильцы запечатлели и прислали нам в редакцию. Стены, мягко говоря, выглядят не эстетично, а сгоревшие электрощитки не вычистили от гари и не покрасили новой краской.
КСТАТИ
Во время написания материала, стало известно, что все недочеты с покраской управляющая компания исправила. Со щитками продолжали работать электрики.
Любой контроль и надзор начинается с одного простого действия – создания совета многоквартирного дома. Председатель совета от лица всех собственников имеет право контролировать действия управляющей компании. Правда, для того чтобы контролировать, необходимо четко понимать, какие именно работы нам должны выполнить. В договоре с управляющей компанией должны быть четко прописаны те виды работ и услуг, которые мы ждем от нее. Если речь идет о косметическом ремонте, то решение о данном виде работ необходимо принять на общем собрании. Собственники должны проводить ежегодное общее собрание, на котором определить план работы на ближайший год и выслушать отчет о работе за предыдущий, который они могут как принять, так и не принять. Также управляющая компания обязана обозначить проблемы в доме и назвать примерную смету, необходимую для их устранения. А жильцы решают, что делать в первую, вторую и третью очередь.
Алексей Кириллов, председатель Общественного совета при областном комитете по делам строительства и ЖКХ, член Общественной палаты Псковской области
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