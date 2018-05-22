Вот так ремонт!

Начните с совета дома, тогда у вас будет реальный инструмент влияния. А недобросовестную управляющую компанию могут оштрафовать и даже лишить лицензии.

На прошлой неделе рассказали о пожаре, случившемся в Пскове в доме на ул. Народной, 49. И о конфликте между жильцами и управляющей компанией, который последовал вслед за пожаром. Напомним, 3 мая в одном из подъездов загорелся электрощиток, пламя мгновенно вспыхнуло до пятого этажа. Жильцы, схватив документы и домашних животных, в панике выскакивали на улицу.

После пожара остался закопченный подъезд и выгоревшие электрощитки. Жильцов возмущало, что управляющая компания не спешит делать ремонт и менять оборудование. Они обратились к нам за помощью.

В управляющей компании «Микрорайон № 13» нас заверили, что к косметическому ремонту и замене оборудования они уже приступают. И действительно, буквально на следующий день в пострадавшем подъезде начали делать косметику. Результаты этой работы жильцы запечатлели и прислали нам в редакцию. Стены, мягко говоря, выглядят не эстетично, а сгоревшие электрощитки не вычистили от гари и не покрасили новой краской.