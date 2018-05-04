Своим положительным опытом в отстаивании прав делится пскович Пётр Воробьёв, заглянувший на днях в редакцию.

Его управляйка, ООО УК «Жилсервис», увеличила размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в одностороннем порядке. Активный пенсионер написал жалобу в областной Госкомитет по строительному и жилищному надзору.

В комитете разъяснили, что управляющая компания не имеет права увеличивать размер платы за содержание и ремонт без согласования с собственниками и без подписания соответствующего соглашения. Напомним, размер платежей за коммуналку, а также порядок внесения платы должен быть прописан в договоре управления многоквартирным домом, который заключают жильцы со своей УК.

«ООО УК «Жилсервис» в одностороннем порядке, без решения собственников помещений в многоквартирном доме, изменило плату за услуги по содержанию и ремонту общего имущества дома. Это противоречит требованиям действующего жилищного законодательства, положениям статьи 310 Гражданского кодекса РФ, предусматривающей недопустимость одностороннего изменения условий договора, и нарушает права жильцов как потребителей, — ответил на жалобу пенсионера председатель комитета по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов. — Неправомерно увеличенная плата подлежит возврату путем ее зачисления в счет будущих платежей».

Теперь управляющая компания сделает перерасчет за два месяца жильцам того дома, которые написали жалобу.

Если ваша управляющая организация тоже изменила договор в одностороннем порядке, смело требуйте перерасчета, а если коммунальщики не реагируют, жалуйтесь в областной Госкомитет по строительному и жилищному надзору, советует Пётр Воробьёв.