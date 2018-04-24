Генеральная уборка

Уже к 9 мая Псков должен «заблестеть» и «заиграть по-новому». Что для этого делается, рассказал на пресс-конференции 18 апреля глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Для начала он напомнил, что существует график уборки города, в рамках которого приводится в порядок дорожное полотно, убираются улицы от пыли и песка, накопившегося за зиму, убираются территории парков, скверов, дорожек. А на субботниках, которые традиционно проходит с 1 по 30 апреля, добровольно псковичами убираются территории, которые закреплены за управляющими компаниями, коммерческими и торговыми предприятиями.

- Это традиция хорошая - все мы помним Ленина с бревном, - пошутил сити-менеджер, - Каждый год все больше людей принимают участие в субботнике, это говорит о том, что судьба города не безразлична людям.

Меняется, по мнению Александра Братчикова, и отношение бизнеса:

- Если вспомнить 90-е годы, то бизнес не думал, что будет существовать 3,5,10 лет, все было одним днем. Сейчас бизнес готов строить долгосрочные планы, многие с большей ответственностью относятся к территории вокруг своего предприятия, готовы вкладывать средства.

За месяц массовой уборки города планируется убрать около 180 кубов листвы, 540 куб. метров порубочных остатков. Пиком генеральной уборки города, если погода не подведет, станет 28 апреля. В этот день на свои территории массово должны выйти все псковичи, подавшие заявки на участие в этом мероприятии.