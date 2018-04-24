Генеральная уборка

Уже к 9 мая Псков должен «заблестеть» и «заиграть по-новому». Что для этого делается, рассказал на пресс-конференции 18 апреля глава администрации Пскова Александр Братчиков.
Уже к 9 мая Псков должен «заблестеть» и «заиграть по-новому». Что для этого делается, рассказал на пресс-конференции 18 апреля глава администрации Пскова Александр Братчиков.
Для начала он напомнил, что существует график уборки города, в рамках которого приводится в порядок дорожное полотно, убираются улицы от пыли и песка, накопившегося за зиму, убираются территории парков, скверов, дорожек. А на субботниках, которые традиционно проходит с 1 по 30 апреля, добровольно псковичами убираются территории, которые закреплены за управляющими компаниями, коммерческими и торговыми предприятиями.
- Это традиция хорошая - все мы помним Ленина с бревном, - пошутил сити-менеджер, - Каждый год все больше людей принимают участие в субботнике, это говорит о том, что судьба города не безразлична людям.
Меняется, по мнению Александра Братчикова, и отношение бизнеса:
- Если вспомнить 90-е годы, то бизнес не думал, что будет существовать 3,5,10 лет, все было одним днем. Сейчас бизнес готов строить долгосрочные планы, многие с большей ответственностью относятся к территории вокруг своего предприятия, готовы вкладывать средства.
За месяц массовой уборки города планируется убрать около 180 кубов листвы, 540 куб. метров порубочных остатков. Пиком генеральной уборки города, если погода не подведет, станет 28 апреля. В этот день на свои территории массово должны выйти все псковичи, подавшие заявки на участие в этом мероприятии.
Это большие объемы, убрав их, думаю, город будет выглядеть несколько симпатичнее, чем после зимы.
Как рассказала инженер по качеству отдела благоустройства УГХ Анастасия Шевченко, чтобы принять участие в субботнике, надо подать заявку в Управление городского хозяйства администрации Пскова, сообщить дату проведения, количество человек и контактное лицо. Участникам субботника бесплатно выдаются перчатки, мешки, грабли, лопаты, вилы. Перчатки и мешки - одноразовые, а все остальное требуется вернуть. По заявкам УГХ может поставить дополнительный контейнер для крупного мусора.
Начальник отдела благоустройства УГХ Людмила Сарбеева, отметила, что для уборки более подходит вторая половина апреля, когда земля подсыхает и, нет риска затоптать зачатки травы, а также обратилась к жителям Пскова с просьбой не высаживать в рамках субботника цветы, особенно однолетники.
- Из однолетников у нас, пожалуй, только виола выдерживает холод до минус двух, остальные цветы замерзнут, даже многолетники высаживать очень рискованно, потому что по прогнозу до мая идут ночные заморозки.
Также представители управление городского хозяйства настоятельно рекомендовали горожанам согласовывать с их ведомством посадку кустов и деревьев, чтобы потом не пришлось их убирать.
- Деревья высаживаются в соответствии с правилами благоустройства на определенном расстоянии от фасада дома, от дорожек, коммуникаций и различных сетей, - пояснила Людмила Сарбеева. – Надо учесть все моменты, чтобы работа не была продела впустую.