Тучи двигать

Казалось, еще немного, и будет драка. Таким бурным оказался диалог между общественниками из «Убитых дорог» и начальником псковских коммунальщиков Алексеем Захаровым, состоявшийся в пресс-центре «Псковской правды» 13 апреля. Тема горячая, впрочем, как и каждую весну – состояние дорог. Улицы Индустриальная, Байкова, Льва Толстого, Литейная, Кузнецкий мост, по мнению общественности, нуждаются не просто в ямочном, а в срочном полноценном ремонте. Мало того, что не проехать, так еще и автомобиль повредить можно. Уборка города тоже вызывает много нареканий – проспекты и центральные площади утопают в пыли. Отставив в сторону эмоции, публикуем ответы на самые главные вопросы: знают ли городские власти о проблемах и что намерены делать.

План максимум

Названные участки не первый год нуждаются в ремонте. И они не останутся без внимания в этом году. Однако финансирование идет из Дорожного фонда. Выделяемые оттуда средства идут на первоочередные объекты Алексей Захаров, начальник Управления городского хозяйства

В этом году в Пскове планируют отремонтировать ул. Конную, завершить ремонт ул. Герцена с примыканием ул. Волкова, ул. Кузнецкую - участок напротив Вечного огня, ул. Литейную. До конца апреля приступят к выполнению ремонтных работ на Кузнецком мосту. Заканчивается разработка проектно-сметной документации на ремонт ул. Индустриальной с учетом парковочных зон для поликлиники №3. В плане ремонта ул. Красных Партизан и Карла Маркса, ул. Алехина (от ул. Л. Поземского с выходом на ул. Ижорского батальона). В настоящее время завершается ремонт тротуара по ул. Льва Толстого, продолжается реконструкция ул. Свердлова. Власти надеются, что к Дню города ремонт на некоторых ее участках будет окончен, а до конца года проект будет полностью завершен. Запланирована замена ливневой канализации на ул. Юбилейной, на том участке, где обычно бывает затопление. Соответственно, будет произведен и ремонт верхнего слоя покрытия в промежутке от Дома офицеров до ул. Красноармейской. Вопрос подтопления ул. Балтийской будет решен при строительстве нового коллектора еще одного участка ливневой канализации. Работы планируется провести за счет инвестора, занимающегося застройкой Борисовичей. Ливневая канализация на Балтийской закладывалась в соответствии с проектом и соответствует всем нормам, но, когда выпадает осадков сверх нормы, она «плывет». Чтобы «разогнать потоки», чиновники собираются произвести реконструкцию перекрестка на Дамбе и на ул. Народной. Обещают сделать и ул. Байкова – отфрезеровав и уложив асфальт на участке от ул. Западной до ул. Рокоссовского. - Очень хотелось бы, чтобы о финансировании на следующий год мы узнавали до конца сентября, а уж мы готовы со своей стороны все работы провести вовремя, - подчеркнул Алексей Захаров.

Отремонтируют по гарантии

До конца апреля в Пскове проверят состояние всех гарантийных дорог. Таких в городе 35. - Составляются графики, идет согласование с подрядными организациями, - отметил глава УГХ. - Ежегодно все дороги мы объезжаем, составляем дефектные ведомости. По ним бюджетных денег затрачено не будет. У нас есть участки, выполненные еще в 2014 году. Мы заметили, что битум на них поставлялся в одни и те же дни и со временем они пришли в негодность. Многое зависит от качества материала, который, к сожалению, до сих пор производится по ГОСТам 70-х годов. На Октябрьском проспекте подрядчик устранил недостатки уже в начале марта – участок был отфрезерован и уложена специальная смесь. - За гарантийные дороги я даже не переживаю, - заверил Захаров. - Качество гарантийного ремонта не вызывает опасения. На устранение выявленных недостатков подрядчикам дадут от 3 до 10 дней. Надеемся, что до 9 мая все гарантийные дороги приведут в порядок. К этому же времени появится и разметка. ООО «Дорстройсервис» - один из подрядчиков, которому предстоит выполнить гарантийный ремонт.

Объем работ небольшой. Самый проблемный участок – ул. Балтийская, там раскрылись швы. На Октябрьском проспекте особых проблем нет, улица Советской Армии чувствует себя великолепно. Небольшие есть огрехи на улице Льва Толстого. Улица Звездная, это как раз про качество битума, о котором говорили выше. Не скажу, что там очень большие недочеты. Нет такого, чтобы дороги кардинально развалились. Проблемы есть, но не глобальные.

Виктор Криценков, исполнительный директор ООО « Дорстройсервис »



Щебень из-под колес

Из-за ям на дорогах с начала года в Пскове произошло около 15 ДТП. Правда, это только официально зарегистрированные.

Не такое это и большое число. В основном пробитые колеса и поврежденные подвески. В таких случаях городская администрация незамедлительно устраняет неровности и ямы, а ущерб автомобилисту возмещают по решению суда. Владимир Папорт, начальник городской ГИБДД

Между тем автовладельцы жалуются, что их машины страдают, в том числе и из-за щебня, с использованием которого производят ямочный ремонт. - А другого варианта, кроме как использовать щебень, нет, - утверждает Алексей Захаров. – Дело в том, что суд требует устранить изъяны мгновенно, несмотря на лужи или снег. Мало какой материал можно использовать в дождь, да и цена несопоставимая. В прошлом году я был оштрафован более чем 10 раз за аварийную ямочность на дорогах, просто за то, что эта яма там появилась. Суд обязал меня лично мониторить все дороги. Технология ремонта методом пневмонабрызга такова, что требуется от 2 до 5 часов, пока смесь схватится, а дальше лишний щебень выметается. Многое здесь зависит и от самих водителей – им следует выдерживать ограничительный скоростной режим, напомнил чиновник. В целом же в городе отмечается снижение ДТП на 45% в сравнении с прошлым годом. На 50% меньше погибших, на 47% меньше раненых. Меньше водителей в состоянии алкогольного опьянения участвовали в этих ДТП, меньше детей пострадало. - Хочется верить, что водители стали соблюдать ПДД, что правосознание у них выросло, поэтому они не пьют за рулем и уважают других участников движения, - отметил Владимир Папорт.

Трава все спишет