Чистое место

В начале года псковскую городскую свалку, которая в течение 70 лет принимала мусор со всего города и Псковского района, закрыли. И до создания нового межмуниципального полигона часть отходов из Пскова теперь поступает на сертифицированный полигон под Порховом. Местные жители с опасением восприняли эту временную меру и считают, что она может обернуться чуть ли не экологической катастрофой для района. В связи с этим врио губернатора Михаил Ведерников поручил организовать необходимые проверки по соблюдению требований экологической безопасности на порховском полигоне. Их результаты представители надзорных ведомств 5 апреля обсудили в Порхове.

ТРИ РЕЙСА

Директор ООО «Экорос» Андрей Папчук рассказал, что компания эксплуатирует порховский полигон с конца 2016 года. В связи с закрытием псковской свалки и перераспределением потока образующихся отходов действительно среднесуточное количество отходов, доставляемых из Пскова, увеличилось. В частности, за март из Пскова на полигон поступило 3190 тонн отходов. Однако вместимость порховского полигона составляет 670 тысяч тонн, и на момент проведения инвентаризации на объекте было размещено только 140 тысяч тонн. Таким образом, полигон имеет свободные мощности — 528 тысяч тонн. Андрей Папчук также отметил, что информация из соцсетей о «вереницах машин с мусором, идущих на Порхов» не является достоверной. Отходы ежедневно привозят три машины с прицепом, которые делают по три рейса в будние дни и по два — в выходные. — По рекомендации врио губернатора мы установили видеокамеру, к которой имеется круглосуточный доступ на сайте предприятия. И все могут контролировать завоз мусора на полигон из Пскова, — сообщил Андрей Папчук. Опроверг директор компании «Экорос» и слухи о схороненных на полигоне хирургических отходах: — Во время проведения инвентаризации делались шурфы глубиной до трех метров по всей площади полигона. Есть фотографии всех этих шурфов. Никаких хирургических отходов не выявлено, скотомогильника там тоже нет. Радиационный фон — в десять раз ниже нормы. Основная масса — это отходы из жилищ и отходы торговли. Все отходы имеют самый низкий класс опасности — 4 и 5.

ПУНКТ КОНТРОЛЯ

По словам начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанны Брябриной, в связи с тем, что объемы отходов, привозимых на полигон, увеличились, разработана новая программа производственного контроля. В частности, ведомством на 2018 год установлено четыре мониторинговые точки в близлежащих населенных пунктах. Они находятся на расстоянии 1—2 км от полигона, и там проверяют качество воды в колодцах и скважинах. — В первом квартале уже исследовалась вода: нарушений нет, качество воды соответствовало нормативам, — сообщила Жанна Брябрина. — Негативного воздействия на окружающую среду не выявлено, — добавила представитель Управления Росприроднадзора по Псковской области Светлана Тунчик. В марте этого года специалисты Росприроднадзора участвовали в проверке, которую проводила Псковская областная прокуратура. Жалобы, что на полигоне якобы размещаются отходы всех классов опасности, не подтвердились. — Также Роспотребнадзором, полицией и Росприроднадзором проводился мониторинг транспортирования отходов на территории области. Контролировался пункт выезда Любятово, а именно — соблюдение требования о наличии копий паспортов на те отходы, которые вывозятся, — рассказала Светлана Тунчик. Результатом этих рейдов стало выявление только одного нарушения — у водителя не было паспорта, подтверждающего класс опасности, на собранные вдоль дорог отходы. Контрольных замеров воздуха пока не проводилось, так как до наступления устойчивой теплой погоды такие проверки неэффективны. Но они будут проведены уже в ближайшее время. Присутствовать на них могут представители общественности, а информация о датах их проведения будет размещена на сайте Росприроднадзора.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Прокурорская проверка серьезных нарушений в работе полигона тоже не выявила. — В связи с поступлением ряда обращений в прокуратуру области было инициировано проведение проверки соблюдения экологического законодательства с привлечением специалистов других ведомств, — сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Евгений Шев­ченко. Он отметил, что прокуратурой выявлены нарушения земельного и антимонопольного законодательства при проведении торгов. Однако, по его словам, это незначительные нарушения, которые носят устранимый характер и не являются препятствием для функционирования полигона. — В настоящее время никаких угроз для прав и законных интересов граждан не имеется. Та система мониторинга и контроля, которая выстроена на территории Псковской области и которая реализуется усилиями контролирующих органов, позволит своевременно установить возможные риски и угрозы, которые могут исходить от эксплуатации полигона, — уверил прокурор общественников.

ЗАКРОЮТ СОВСЕМ

В свою очередь, председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов напомнил, что размещение отходов из Пскова на порховском полигоне — мера временная. Более того, порховский полигон, как и другие муниципальные свалки, в ближайшие несколько лет ждет закрытие и рекультивация в связи с открытием межмуниципального полигона. — Мы занимаемся поиском земельного участка для межмуниципального полигона. Ряд муниципальных образований предоставили в адрес комитета свои предложения. Мы сейчас их рассматриваем. Отобрать земельный участок мы должны до конца текущего года. Межмуниципальный полигон позволит нам обеспечивать утилизацию твердых коммунальных отходов от 12 муниципальных образований северной части области. По его словам, порховский полигон будет закрыт. Совсем, то есть и для местных отходов тоже. — Как только будет построен межмуниципальный полигон и сдан в эксплуатацию, все отходы пойдут на этот межмуниципальный полигон. На эту работу нам надо как минимум год-два, — заверил он. Приведенные данные свидетельствуют: если какие показатели вокруг полигона и превышены, то только градус общественного мнения. Которое искусственно раздувают подложными фактами в политических целях.