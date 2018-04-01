Кто уберет мусор

В нашей области мусорный вопрос назрел также давно, о чем мы неоднократно писали, но усилиями властей, общественности и здравомыслящих жителей решается относительно спокойно и поэтапно. Регион все ближе подходит к определению инвестора, который будет создавать в Псковской области современный и экологичный полигон ТКО и заниматься переработкой мусора.

Мусорный вопрос все острее встает в повестке дня регионов России. Достаточно посмотреть на Московскую область, где он перешел из социально-бытовых и экономических проблем в разряд политических.

- Можно ли меньше? - уточнила председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова. - Поясню, по всему документу создается впечатление, что делается все под существующего оператора, никто иной кроме действующего оператора по конкурсной системе не сможет прийти.

Региональный оператор по переработке мусора будет выбран на 10 лет, рассказал председатель комитета области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. Такой большой срок сразу вызвал вопросы у членов группы.

10-летний период объяснялся просто. Инвесторы, которые уже проявили интерес к работе в Псковской области, намерены вложить в мусоропереработку большие средства, которые за меньший срок едва ли окупятся. Об этом и сказал, отвечая на вопрос Михайловой, глава региона Михаил Ведерников.

- У нас 9 инвестиционных предложений были с большими суммами. Понятно, что за 5 лет такие суммы не вернуть, - отметил он.

Андрей Агапов рассказал, что при проведении конкурса будет проведена оценка всех заявок для выявления лучших условий.

- Каждой заявке будет присвоен номер по мере уменьшения выгодности. Таким образом, победителям будет признана та заявка, которая получит номер один, - сообщил председатель областного комитета по ЖКХ.

При отборе инвесторов будут принимать во внимание такие критерии, как стоимость услуги, мощность, наличие профессиональных специалистов в штате и многое другое. Кроме того, заявители должны будут обеспечить безотзывную банковскую гарантию – не менее 5% от выручки.

Напомним, в Пскове цена за кубометр утилизации мусора составляет 390 рублей (65 рублей на человека).

По словам Агапова, анализ показал, что при вложении 50 млн рублей тариф составит 528 рублей (88 рублей на человека), при инвестициях в 200 млн рублей - 100 рублей на человека, 1,1 млрд рублей - 128 рублей на человека, а при инвестициях в объеме 1,4 млрд рублей 253 рубля на человека.

По мнению членов рабочей группы, у региона обязательно должны быть четкие и действенные рычаги влияния на будущего инвестора.

- Надо прописать (в соглашении с инвестором — ред.) какие-то штрафные санкции, чтобы мы имели рычаги давления, чтобы все функционировало хорошо», - отметил депутат Псковской гордумы Дмитрий Барабанов.

- Абсолютное верное замечание. Мы сейчас и говорим о том, чтобы у нас было как можно больше рычагов на оператора, - отреагиовал Михаил Ведерников и предложил учесть все озвученные мнения.

Проект был отправлен на доработку, однако сроки поджимают. Напомним, зимой врио губернатора обозначил: в мае ясность с инвестором уже должна быть.

- Предлагаю акцент с нашей рабочей группы перенести на конкурсную комиссию. Мы по срокам уже вываливаемся, но с учетом московских событий, лучше сделать все качественно», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Отметим, что состав конкурсной комиссии был расширен. В него также вошли депутаты гордумы Дмитрий Барабанов и Олег Брячак, а также депутат областного Собрания Лев Шлосберг. Теперь в составе комиссии 11 человек — представители власти, эксперты и общественные активисты.

Перед тем, как обсуждать основной вопрос повестки дня рабочей группы, ее члены обсудили итоги открытого опроса общественного мнения жителей Порховского района. Напомним, 18 марта порховичи ответили на вопрос о деятельности полигона ТКО в своем муниципалитете. Опрос проводил региональный штаб ОНФ.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Григорий Турчин отметил, что опрос проходил в непростой моральной обстановке. По его словам, некоторые активисты системно пытались на всех участках воздействовать на мнение людей.

- Накануне опроса на нас было оказано моральное давление с целью изменения формулировок. Предлагалось внести пункт с требованием закрыть свалку без всяких условий и оговорок. С этим мы не согласились. На участках некоторые активисты вели себя довольно агрессивно. Пришлось привлекать сотрудников УМВД. Кроме того, они говорили населению, где нужно ставить отметку. Кто-то приходил со своими анкетами, говорил, что хочет голосовать по ним, - рассказал он.

- Мы собрали за 4 часа 1500 подписей в пользу функционирования полигона ТКО в Порховском районе при соблюдении ряда условий, без категорических формулировок, - добавил он.

Турчин сообщил, что большинство опрошенных высказались против межмуниципального полигона на территории муниципалитета (свыше 1 тысячи человек), второй по популярности ответ - полигон должен быть закрыт с последующей рекультивацией, как только будет найдено новое место для полигона (свыше 300 человек).