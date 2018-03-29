Разобрались и доложили

«Псковская правда» продолжает рассказывать о том, как решаются вопросы с народной пресс-конференции, которую Михаил Ведерников провел в редакции 2 марта. Напомним, что на прямую линию с главой региона поступило более 300 вопросов от наших читателей. За час общения Михаил Ведерников смог наметить пути решения некоторых из них и пообещал, что его команда проработает каждый вопрос.

Так, с вопросом Екатерины Васильевой из Пушкинских Гор, сообщившей, что после открытия новой котельной в поселке «возросли цены за отопление и горячую воду, хотя обещали, что это будет выгоднее», врио губернатора поручил разобраться главе Пушкиногорского района в срок до 12 марта.

— Когда я посещал Пушкинские Горы, был на этой котельной, задавал вопрос о тарифах, мне сказали, что эта котельная будет работать в рамках тех тарифов, которые были установлены ранее. Повышение оплаты для меня новость, — сказал Михаил Ведерников во время прямой линии. — Главе Пушкиногорского района я поручу разобраться с этим вопросом и доложить мне.

Новая котельная в Пушкинских Горах построена на средства частного инвестора (ЗАО «Нева Энергия») в рамках концессионного соглашения, вступившего в силу 15 мая прошлого года. На обслуживание перешло 40 многоквартирных жилых домов.

Руководство Пушкиногорского района представило Михаилу Ведерникову пояснения по вопросу, заданному Екатериной Васильевой. Как следует из предоставленных редакции данных, цена за отопление и горячую воду увеличилась в связи с повышением на 3,5 % тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2017 года. Тариф установлен приказом Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике, повышение никак не связано с передачей котельной в концессию. Увеличение тарифа на 3,5 % не превышает установленный предельный индекс по Пушкиногорскому району — 5,6 %.

Кроме того, ежемесячная плата за отопление взимается по показаниям счетчика, поэтому в течение 7 месяцев отопительного сезона она выше, чем ежемесячный платеж по нормативу в течение года. В доме, где живет Екатерина Васильева, счетчик установлен в октябре прошлого года.«Псковская правда» продолжает рассказывать о том, как решаются вопросы с народной пресс-конференции, которую Михаил Ведерников провел в редакции 2 марта. Напомним, что на прямую линию с главой региона поступило более 300 вопросов от наших читателей. За час общения Михаил Ведерников смог наметить пути решения некоторых из них и пообещал, что его команда проработает каждый вопрос.

Так, с вопросом Екатерины Васильевой из Пушкинских Гор, сообщившей, что после открытия новой котельной в поселке «возросли цены за отопление и горячую воду, хотя обещали, что это будет выгоднее», врио губернатора поручил разобраться главе Пушкиногорского района в срок до 12 марта.

— Когда я посещал Пушкинские Горы, был на этой котельной, задавал вопрос о тарифах, мне сказали, что эта котельная будет работать в рамках тех тарифов, которые были установлены ранее. Повышение оплаты для меня новость, — сказал Михаил Ведерников во время прямой линии. — Главе Пушкиногорского района я поручу разобраться с этим вопросом и доложить мне.

Новая котельная в Пушкинских Горах построена на средства частного инвестора (ЗАО «Нева Энергия») в рамках концессионного соглашения, вступившего в силу 15 мая прошлого года. На обслуживание перешло 40 многоквартирных жилых домов.

Руководство Пушкиногорского района представило Михаилу Ведерникову пояснения по вопросу, заданному Екатериной Васильевой. Как следует из предоставленных редакции данных, цена за отопление и горячую воду увеличилась в связи с повышением на 3,5 % тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2017 года. Тариф установлен приказом Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике, повышение никак не связано с передачей котельной в концессию. Увеличение тарифа на 3,5 % не превышает установленный предельный индекс по Пушкиногорскому району — 5,6 %.

Кроме того, ежемесячная плата за отопление взимается по показаниям счетчика, поэтому в течение 7 месяцев отопительного сезона она выше, чем ежемесячный платеж по нормативу в течение года. В доме, где живет Екатерина Васильева, счетчик установлен в октябре прошлого года.