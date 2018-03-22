Вынос мусора

На протяжении двух десятилетий в Пскове остро стоял вопрос о городской свалке. Ее возможности были давно исчерпаны, мусорный полигон оказался фактически в черте города. Несколько раз свалку пытались закрыть, но ввиду отсутствия альтернативной площадки ее работу раз за разом продлевали. Однако все мыслимые сроки закончились, и с 1 января 2018 года городская свалка, работавшая с 1947 года, была закрыта окончательно. Перед врио губернатора Михаилом Ведерниковым в полный рост встала проблема, которая до него оставалась без решения.

Временная схема и политическая воля

Мусор из Пскова после переработки на мусоросортировочном заводе начали вывозить по временной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), разработанной в 2017 году. Значительная его часть попадала на полигон в Порховском районе, как наиболее современный и отвечающий всем экологическим требованиям. Его емкости даже при увеличившейся нагрузке должно было хватить на несколько лет. Но этого времени нет. Ни у псковичей, ни у властей. Жители района предсказуемо встретили псковский мусор без всякого воодушевления. В муниципалитете начала расти напряженность, которая без решения вопроса могла обернуться социальным взрывом. К чести региональных властей, они взялись за проблему с места в карьер. При этом за ее решение персональную ответственность на себя взял сам глава области Михаил Ведерников. В районе по его поручению высаживается десант представителей областной администрации во главе сразу с двумя вице-губернаторами — Александром Кузнецовым и Николаем Цветковым. Они проводят несколько встреч, на которых присутствуют больше сотни жителей района. В результате жарких дебатов родилась рабочая группа по контролю над экологической ситуацией и вывозом мусора на порховский полигон. В ее состав вошли местные жители. Михаил Ведерников неоднократно прямым текстом заявляет: ситуация должна находиться под контролем общественников и экспертов. К решению вопроса врио губернатора подключает ОНФ. На первой же встрече с активистами движения «мусорный» вопрос становится основным. Региональный координатор проекта «Генеральная уборка» Наталья Плявинская предложила выработать в Псковской области единые критерии для выбора регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами, а выбор инвестпроектов сделать максимально открытым и публичным. В конце января на встрече с фракцией «Единой России» в областном Собрании Михаил Ведерников заявил о том, что рабочая группа по формированию схемы обращения с ТКО будет обновлена — за счет привлечения независимых экспертов, а ее работа — переформатирована. Ведерников также заявил о том, что работу группы он возглавит сам. Фактически еще раз подтвердив, что взял на себя личную ответственность за решение мусорной проблемы. За прошедшие полтора месяца рабочая группа собиралась практически каждую неделю — с участием общественников, активистов Порховского района, представителей региональных политических партий. «Идет достаточно четкий, конкретный, без воды диалог всех заинтересованных сторон. Мне показалось, что все заинтересованные лица поняли, в каком направлении мы движемся», - оценивает работу рабочей группы председатель Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по строительству и ЖКХ, лидер общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов. «Решить эту проблему одномоментно невозможно. Здесь нужно терпение и четкий структурный подход. Те шаги, которые мы начали, именно в такой компании и общественников, и контролирующих органов, инвесторов – наверное, мы быстрее сдвинемся. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь впадал в истерику, набивал бы себе лишние политические очки. Так мы будем только буксовать», - отметил еще один член комиссии, депутат областного Собрания Алексей Севастьянов. На заседаниях было заслушано несколько потенциальных инвесторов, но, по мнению членов, пока это были скорее предпроекты, презентации возможностей обустройства современного регионального полигона ТКО. Вместе с обсуждением проблемы обращения с ТКО в Псковской области заметно чаще стали говорить и о культуре обращения с мусором самих жителей, например о раздельном сборе отходов. При этом вопросы об этом звучат не от представителей власти, а от жителей региона. Так, во время прямой линии с жителями области в редакции газеты «Псковская правда» сразу несколько вопросов псковичей касались возможности сортировки мусора на первоначальном этапе: например, контейнеры для пластика есть пока далеко не во всех дворах Пскова.

Большой (в)опрос

Вовлечение жителей области в решение мусорной проблемы не ограничилось созданием рабочей группы. 7 марта на ее заседании Михаил Ведерников выступил с инициативой проведения большого опроса порховчан, который будет посвящен судьбе полигона ТКО в районе. Идея тут же была поддержана ОНФ и общественниками в муниципалитете. «Несколько недель назад в Порхове прошел митинг по поводу мусорного полигона. ОНФ выступал его организатором. Митинг не отразил полностью мнение порховичей. По разным подсчетам, в нем приняли участие от 300 до 500 человек. Но жителей Порхова, которые хотели бы высказать свое мнение, гораздо больше. И их тоже надо учитывать», - считает руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Григорий Турчин. По его словам, опрос пройдет 18 марта, в день выборов президента России. «Люди пойдут на выборы, наши волонтеры будут опрашивать людей у избирательных участков. Мы постарались учесть в опросе все возможные варианты», - рассказал Турчин. «Спросить мнение жителей района - это самое важное, что нужно сделать в этой ситуации», - отметила Наталья Плявинская, которая принимает деятельное участие в отстаивании интересов жителей Порховского района. Порховичи сами должны принимать, быть или не быть полигону на территории района, подчеркнула она. При этом отметив, что если полигон с территории района убирается, то коммунальные платежи для жителей района могут вырасти — из-за затрат на транспортировку мусора в другое место. Как бы то ни было, Михаил Ведерников, выступив с идеей опроса, еще раз показал свою приверженность заявленной им стратегии: любое решение должно приниматься с учетом мнения жителей. Но уже сейчас известно: после определения инвестора и места для нового современного межмуниципального полигона ТКО порховский полигон будет закрыт и рекультивирован. Опрос благополучно прошел 18 марта. Волонтеры ОНФ под наблюдением местных активистов, представителей профсоюзов на протяжении четырех часов анкетировали жителей Порховского района. Всего в опросе приняло участие 1586 порховчан. При этом, если порховчане не находили удовлетворяющий их вариант ответа в анкете, они писали свой — на обороте анкеты. «Отдельные жители выступали за закрытие полигона вообще. А на вопрос, куда пойдет ваш мусор, отвечали, что будут его складировать или закапывать в своем огороде», — рассказал Григорий Турчин. Во вторник он информировал главу региона Михаила Ведерникова о том, как прошел опрос. «Важно, что проект состоялся, самое главное — мы узнали, что думают люди, теперь у нас есть палитра мнений по этому вопросу. Все без исключения анкеты мы принимаем, даже те, в которых не отмечен ответ на вопрос, а есть только особое мнение. Итоги открытого опроса общественного мнения мы рассмотрим на ближайшем заседании рабочей группы по обращению с ТКО», - заявил он. По нашей информации, заседание рабочей группы под руководством врио губернатора пройдет в начале следующей недели. А до конца этой — соберется экспертная группа. «Активно ведутся переговоры, есть еще один предполагаемый инвестор. Из всех потенциальных инвесторов удалось отсеять неинтересные и несерьезные предложения. Остался ряд серьезных компаний», - рассказал Михаил Ведерников.

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