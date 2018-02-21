Отсортировать хороших от плохих

Как сортируется и перерабатывается мусор в Пскове, куда идет вторсырье и какой мусор никому не нужен, «Псковской правде» рассказал директор предприятия по переработке мусора Андрей Папчук.
Предприятие находится в деревне Котово, куда ежедневно на сортировку поступает 100-150 тонн отходов. Самый «мусорный» день — понедельник. С понедельника по пятницу предприятие работает в две смены, чтобы переработать весь мусор, поступающий каждый день. На 70 % мусор состоит из полимеров. Переработчики делят мусор на хороший и плохой. Первый — это сортированные отходы.
После того как мусор попал на предприятие, он проходит несколько стадий переработки. Ее задача — разбить на отдельные фракции то, что мы с вами сложили в одно ведро.
Сначала динамический сепаратор протряхивает мусор, фракции менее 5 см сваливаются вниз. Это практически вся органика и битое стекло. Ценность этой органоминеральной смеси в том, что она используется для изоляции мусора на полигонах, можно сэкономить на песке. Кроме того, по словам Андрея Папчука, «органика — это шикарная штука», ее передерживают, ворошат и через 2 дня получают ценный компост.
Дальше работает сортировочный стол, где вручную отбираются те фракции, которые востребованы на вторичном рынке. После сортировки мусор для вторичной переработки прессуется, упаковывается и отправляется на предприятия по переработке вторсырья. На заводе в Котово остается загрязненная пленка, пластиковые банки и ведерки из-под майонеза, сметаны и других пищевых продуктов, их измельчают и используют для производства полимерно-песчаной плитки.
На предприятие по переработке привозят и крупный строительный мусор.
Инфографика Алексея Кедрова
В контейнер бросают все, поэтому вручную мы отбираем картон, раскладываем отдельно битый кирпич, раствор, металл. Деревянные ящики, отходы дерева, тоже относятся к крупногабаритному мусору и измельчаются на дробилке.
Все, что остается после ручной сортировки крупногабаритного строительного мусора, по словам руководителя предприятия, используется для отсыпки дорог на полигоне.
Андрей Папчук, директор предприятия
по переработке мусора
— В идеале перерабатывать можно все, но многое некуда деть, — отмечает Андрей Папчук. — Например, стекло. Оно востребовано на юге России, там есть стекольные заводы, работающие на вторичном сырье. До 2012 года на стеклобое работал завод в городе Кириши Ленинградской области, потом туда пришли турецкие инвесторы и стали использовать первичное сырье. У нас лежит примерно 100 тонн собранного стекла. С Северо-Запада его некуда везти.
В планах предприятия использовать стекло при производстве полимерно-песчаной продукции. Измельчив до определенной фракции, им можно заменить песок.
Отдельная история — сбор и переработка ртутьсодержащих отходов и батареек. По постановлению правительства организовать сбор ртутьсодержащих отходов у населения обязан муниципалитет. Самый простой способ — при управляющих компаниях поставить специальный контейнер и складывать туда такие отходы. Если УК не организовала сбор, то куда девать разбитый градусник — вопрос открытый. По словам переработчика, в Пскове есть примеры хорошей организации сбора ртутьсодержащих отходов. Накопленный ртутный мусор отправляется на специализированное предприятие «Меркурий» в Санкт-Петербург.
Принцип сбора отработавших батареек должен быть точно такой же, как и для ртути. Единственное предприятие в стране, которое перерабатывает отслужившие свой срок батарейки и аккумуляторы, — челябинский завод «Мегаполисресурс». Собранные, а также встречающиеся в общем объеме бытового мусора батарейки на предприятии в Котово складывают отдельно, а чтобы отправить на переработку в Челябинск, приходится долго собирать нужный объем.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Руководитель мусороперерабатывающего завода назвал идею строительства мусоросжигающего завода в Пскове, которая в последнее время часто звучит, «просто смешной и нереальной».
— Киловатт энергии, произведенный таким заводом, стоит в разы дороже киловатта, произведенного обычными ТЭЦ и ГЭС, — отметил Андрей Папчук и добавил, что такой завод надо вписывать в инфраструктуру города, что очень дорого само по себе и невыгодно ресурсоснабжающим монополистам.