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Общество / Коммуналка

Отсортировать хороших от плохих

Как устроена переработка мусора в Пскове (ИНФОГРАФИКА)

Текст:
Алёна Комарова
21 февраля 2018 года, 10:20
Фото: Андрей Степанов
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Как сортируется и перерабатывается мусор в Пскове, куда идет вторсырье и какой мусор никому не нужен, «Псковской правде» рассказал директор предприятия по переработке мусора Андрей Папчук.

Предприятие находится в деревне Котово, куда ежедневно на сортировку поступает 100-150 тонн отходов. Самый «мусорный» день — понедельник. С понедельника по пятницу предприятие работает в две смены, чтобы переработать весь мусор, поступающий каждый день. На 70 % мусор состоит из полимеров. Переработчики делят мусор на хороший и плохой. Первый — это сортированные отходы.

После того как мусор попал на предприятие, он проходит несколько стадий переработки. Ее задача — разбить на отдельные фракции то, что мы с вами сложили в одно ведро.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Сначала динамический сепаратор протряхивает мусор, фракции менее 5 см сваливаются вниз. Это практически вся органика и битое стекло. Ценность этой органоминеральной смеси в том, что она используется для изоляции мусора на полигонах, можно сэкономить на песке. Кроме того, по словам Андрея Папчука, «органика — это шикарная штука», ее передерживают, ворошат и через 2 дня получают ценный компост.

Дальше работает сортировочный стол, где вручную отбираются те фракции, которые востребованы на вторичном рынке. После сортировки мусор для вторичной переработки прессуется, упаковывается и отправляется на предприятия по переработке вторсырья. На заводе в Котово остается загрязненная пленка, пластиковые банки и ведерки из-под майонеза, сметаны и других пищевых продуктов, их измельчают и используют для производства полимерно-песчаной плитки.


Инфографика Алексея Кедрова

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ

На предприятие по переработке привозят и крупный строительный мусор.

В контейнер бросают все, поэтому вручную мы отбираем картон, раскладываем отдельно битый кирпич, раствор, металл. Деревянные ящики, отходы дерева, тоже относятся к крупногабаритному мусору и измельчаются на дробилке.

Андрей Папчук, директор предприятия по переработке мусора

Все, что остается после ручной сортировки крупногабаритного строительного мусора, по словам руководителя предприятия, используется для отсыпки дорог на полигоне.

НЕНУЖНЫЙ МУСОР

— В идеале перерабатывать можно все, но многое некуда деть, — отмечает Андрей Папчук. — Например, стекло. Оно востребовано на юге России, там есть стекольные заводы, работающие на вторичном сырье. До 2012 года на стеклобое работал завод в городе Кириши Ленинградской области, потом туда пришли турецкие инвесторы и стали использовать первичное сырье. У нас лежит примерно 100 тонн собранного стекла. С Северо-Запада его некуда везти.

В планах предприятия использовать стекло при производстве полимерно-песчаной продукции. Измельчив до определенной фракции, им можно заменить песок.

ОПАСНЫЙ МУСОР

Отдельная история — сбор и переработка ртутьсодержащих отходов и батареек. По постановлению правительства организовать сбор ртутьсодержащих отходов у населения обязан муниципалитет. Самый простой способ — при управляющих компаниях поставить специальный контейнер и складывать туда такие отходы. Если УК не организовала сбор, то куда девать разбитый градусник — вопрос открытый. По словам переработчика, в Пскове есть примеры хорошей организации сбора ртутьсодержащих отходов. Накопленный ртутный мусор отправляется на специализированное предприятие «Меркурий» в Санкт-Петербург.

Принцип сбора отработавших батареек должен быть точно такой же, как и для ртути. Единственное предприятие в стране, которое перерабатывает отслужившие свой срок батарейки и аккумуляторы, — челябинский завод «Мегаполисресурс». Собранные, а также встречающиеся в общем объеме бытового мусора батарейки на предприятии в Котово складывают отдельно, а чтобы отправить на переработку в Челябинск, приходится долго собирать нужный объем. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель мусороперерабатывающего завода назвал идею строительства мусоросжигающего завода в Пскове, которая в последнее время часто звучит, «просто смешной и нереальной».

— Киловатт энергии, произведенный таким заводом, стоит в разы дороже киловатта, произведенного обычными ТЭЦ и ГЭС, — отметил Андрей Папчук и добавил, что такой завод надо вписывать в инфраструктуру города, что очень дорого само по себе и невыгодно ресурсоснабжающим монополистам.

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