Отсортировать хороших от плохих

Как сортируется и перерабатывается мусор в Пскове, куда идет вторсырье и какой мусор никому не нужен, «Псковской правде» рассказал директор предприятия по переработке мусора Андрей Папчук.

Предприятие находится в деревне Котово, куда ежедневно на сортировку поступает 100-150 тонн отходов. Самый «мусорный» день — понедельник. С понедельника по пятницу предприятие работает в две смены, чтобы переработать весь мусор, поступающий каждый день. На 70 % мусор состоит из полимеров. Переработчики делят мусор на хороший и плохой. Первый — это сортированные отходы.

После того как мусор попал на предприятие, он проходит несколько стадий переработки. Ее задача — разбить на отдельные фракции то, что мы с вами сложили в одно ведро.