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Общество / Коммуналка

Открытый доступ

Как устроена сортировка и переработка мусора в Пскове

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Алёна Комарова
13 февраля 2018 года, 17:06
Фото: Андрей Степанов
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Плату за вывоз мусора снижают контейнеры-сетки, куда можно кидать любые непищевые отходы, которые превращают в тротуарную плитку и защиту для электробелей.

Крупногабаритный мусор вывозится с контейнерных площадок в Пскове с фотофиксацией, а данные хранятся в базе три года. Каждый мусоровоз находится под постоянным контролем, снабжен системой ГЛОНАСС и в любой момент времени можно выяснить, где именно находится машина. Об этом рассказал Александр Колпаков, учредитель предприятия, перерабатывающего мусор в деревне Котово Псковского района. Сортировочный комплекс 12 февраля посетили врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и вице-губернатор Александр Кузнецов.

Михаил Ведерников поинтересовался, могут ли общественники, следящие за ситуацией с мусором, получить доступ к системе контроля:

- Большинство людей не знает, как устроена работа вашего предприятия. Если бы к этим данным был открытый доступ, это помогло бы исключить недоверие.

Александр Колпаков ответил, что такое возможно.


Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова

Фото Андрея Степанова
Мусороперерабатывающий комплекс в дер. Котово Псковского района введен в эксплуатацию в 2006 году (12 фото).


Небольшая экспозиция на предприятии демонстрирует, какой мусор идет на переработку, что в итоге получается из него, а также какими бывают контейнеры и контейнерные площадки для раздельного сбора мусора. Александр Колпаков рассказал: те, кто заключил договор с предприятием на установку контейнеров-сеток (куда можно выбрасывать любые непищевые отходы), платят меньше за вывоз мусора и могут направить сэкономленные средства, например, на благоустройство территории. Замгубернатора Александр Кузнецов привел в пример УК «Жилсервис» на Завеличье, которая благодаря установке сеток уменьшила плату за вывоз мусора для жителей своих домов.

- Нужно, чтобы и другие управляющие компании переняли этот опыт, — посоветовал Михаил Ведерников.

В цехах завода сортируют мусор, прессуют макулатуру, перерабатывают пластик, из которого затем делают тротуарную плитку и защиту для электрокабелей. На предприятии работают 80 человек. Михаил Ведерников интересовался и зарплатой работников предприятия, которые участвуют непосредственно в переработке мусора. Например, прессовщик в цехе производства плитки зарабатывает, по словам Александра Колпакова, 26 тысяч рублей.

Напомним, Михаил Ведерников взял мусорный вопрос Пскова под личный контроль, возглавив рабочую группу по разработке новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

СПРАВКА

Мусороперерабатывающее предприятие в Котово работает с 2006 года. После закрытия псковской свалки с 1 января 2017 года туда поступает весь городской мусор. По словам директора предприятия Андрея Папчука, оаздельного мусора «недопустимо мало». Всего в Пскове и Псковском районе в год образуется 492 тысяч кубометров ТКО. После переработки и сортировки остается 164 тысяч кубометров отходов, подлежащих захоронению. Это три мусорные машины, каждая из которых совершает три рейса в день.

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