Плату за вывоз мусора снижают контейнеры-сетки, куда можно кидать любые непищевые отходы, которые превращают в тротуарную плитку и защиту для электробелей.

Крупногабаритный мусор вывозится с контейнерных площадок в Пскове с фотофиксацией, а данные хранятся в базе три года. Каждый мусоровоз находится под постоянным контролем, снабжен системой ГЛОНАСС и в любой момент времени можно выяснить, где именно находится машина. Об этом рассказал Александр Колпаков, учредитель предприятия, перерабатывающего мусор в деревне Котово Псковского района. Сортировочный комплекс 12 февраля посетили врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и вице-губернатор Александр Кузнецов.

Михаил Ведерников поинтересовался, могут ли общественники, следящие за ситуацией с мусором, получить доступ к системе контроля:

- Большинство людей не знает, как устроена работа вашего предприятия. Если бы к этим данным был открытый доступ, это помогло бы исключить недоверие.

Александр Колпаков ответил, что такое возможно.