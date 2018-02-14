Мусоропроводы и фантастика

Идеальная схема оборота коммунальных отходов — натуральное хозяйство, где нет никаких отходов в принципе. Что вырастили на земле, то обратно в землю и вернули. Никакого пластика, никаких жестяных банок и прочего. Если быть более приближенным к реальности, то это максимально раздельный сбор мусора и бережное отношение к самим себе и природе. У нас, к сожалению, в системе общежилищного коммунального хозяйства чувства ответственности за происходящее нет. Отсюда возникают все остальные проблемы, непонимание, какие-то законодательные инициативы. Что бы мы сейчас ни делали, как бы ни поступали, у нас всегда найдутся противники той схемы, которая предлагается, и сторонники каких-то других схем. В любой схеме, какую бы ни предложили, я могу найти недочеты. Поэтому в бурных дискуссиях не участвую.

— Есть три разных подхода к сбору мусора. Первый — это тот, который у нас есть сейчас. Мы, по большому счету, не знаем, кто вывозит мусор, куда его вывозят. Мы просто платим деньги и скидываем все в один контейнер. Такая схема работает не только в России, а на подавляющей части нашей планеты.

Вторая схема предусматривает первичное разделение мусора. Нам говорят: неплохо было бы отделить стеклотару, макулатуру, пластик, металл, как было, кстати, в Советском Союзе. Мы видим перед собой контейнеры с условными обозначениями и кидаем в них свой мусор. При этом мы платим деньги за его вывоз, потому что этот мусор надо вывезти на дальнейшую переработку или захоронение.

Есть третья идеальная схема: мы отделяем не три-пять фракций, а сортируем весь мусор. Например, как в Швейцарии. В магазинах продают пакеты разного цвета для разного мусора. В стоимость этого пакета уже заложена стоимость вывоза мусора. И не дай бог на твоем участке экологический инспектор увидит выброшенный мусор или неправильно сортированный, разложенный не в те пакеты! Без разбора — 600 евро штраф! Если ты не выбрасываешь мусор, то к тебе тоже приезжает инспектор и спрашивает, куда ты его деваешь. Люди независимо от званий и должностей подчиняются этим правилам.

Мне нравится организация сбора мусора в Эстонии, где за основу взята американская система. Есть шерифы, которые объезжают территории и вправе прямо на месте выписать штраф. Приехал, увидел мусор, нескошенный участок — штраф.

— С многоквартирными домами так проблему не решишь.

— Мусоропроводы в домах на корню убили идею раздельного сбора мусора. Есть множество и других причин, почему не нужен мусоропровод в доме. Существует тенденция — собственники принимают решение заварить мусоропровод еще до сдачи дома. С другой стороны, мусоропровод способствует правильному подсчету, сколько мусора вывезено. Мусорная камера закрыта, и не скажешь, что это тебе принес сосед.

— Готовы ли мы к раздельному сбору мусора?

— Я сам не готов, честно говорю. У меня двое детей, столько мусора образуется! И не такая большая квартира, чтобы я мог поставить пять ведер для раздельного сбора. Да, мы стараемся этот процесс упорядочить. Но, например, подгузники я все равно кидаю в одно ведро с пищевыми и прочими отходами. К тому же у нас нет во дворе сетчатого контейнера, в который я мог бы относить пластик и другой мусор. Я бы пользовался сеткой, но ее нет.