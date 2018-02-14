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Общество / Коммуналка

Мусоропроводы и фантастика

Эксперт нарисовал идеальную схему сбора отходов

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14 февраля 2018 года, 08:00
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Идеальную схему оборота коммунальных отходов обрисовал для «Псковской правды» председатель общественного совета при региональном госкомитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

Идеальная схема оборота коммунальных отходов — натуральное хозяйство, где нет никаких отходов в принципе. Что вырастили на земле, то обратно в землю и вернули. Никакого пластика, никаких жестяных банок и прочего. Если быть более приближенным к реальности, то это максимально раздельный сбор мусора и бережное отношение к самим себе и природе. У нас, к сожалению, в системе общежилищного коммунального хозяйства чувства ответственности за происходящее нет. Отсюда возникают все остальные проблемы, непонимание, какие-то законодательные инициативы. Что бы мы сейчас ни делали, как бы ни поступали, у нас всегда найдутся противники той схемы, которая предлагается, и сторонники каких-то других схем. В любой схеме, какую бы ни предложили, я могу найти недочеты. Поэтому в бурных дискуссиях не участвую.

Алексей Кириллов, председатель общественного совета при региональном госкомитете по делам строительства и ЖКХ

— Как должен быть организован сбор мусора во дворе?

— Есть три разных подхода к сбору мусора. Первый — это тот, который у нас есть сейчас. Мы, по большому счету, не знаем, кто вывозит мусор, куда его вывозят. Мы просто платим деньги и скидываем все в один контейнер. Такая схема работает не только в России, а на подавляющей части нашей планеты.

Вторая схема предусматривает первичное разделение мусора. Нам говорят: неплохо было бы отделить стеклотару, макулатуру, пластик, металл, как было, кстати, в Советском Союзе. Мы видим перед собой контейнеры с условными обозначениями и кидаем в них свой мусор. При этом мы платим деньги за его вывоз, потому что этот мусор надо вывезти на дальнейшую переработку или захоронение.

Есть третья идеальная схема: мы отделяем не три-пять фракций, а сортируем весь мусор. Например, как в Швейцарии. В магазинах продают пакеты разного цвета для разного мусора. В стоимость этого пакета уже заложена стоимость вывоза мусора. И не дай бог на твоем участке экологический инспектор увидит выброшенный мусор или неправильно сортированный, разложенный не в те пакеты! Без разбора — 600 евро штраф! Если ты не выбрасываешь мусор, то к тебе тоже приезжает инспектор и спрашивает, куда ты его деваешь. Люди независимо от званий и должностей подчиняются этим правилам.

Мне нравится организация сбора мусора в Эстонии, где за основу взята американская система. Есть шерифы, которые объезжают территории и вправе прямо на месте выписать штраф. Приехал, увидел мусор, нескошенный участок — штраф.

— С многоквартирными домами так проблему не решишь.

— Мусоропроводы в домах на корню убили идею раздельного сбора мусора. Есть множество и других причин, почему не нужен мусоропровод в доме. Существует тенденция — собственники принимают решение заварить мусоропровод еще до сдачи дома. С другой стороны, мусоропровод способствует правильному подсчету, сколько мусора вывезено. Мусорная камера закрыта, и не скажешь, что это тебе принес сосед.

— Готовы ли мы к раздельному сбору мусора?

— Я сам не готов, честно говорю. У меня двое детей, столько мусора образуется! И не такая большая квартира, чтобы я мог поставить пять ведер для раздельного сбора. Да, мы стараемся этот процесс упорядочить. Но, например, подгузники я все равно кидаю в одно ведро с пищевыми и прочими отходами. К тому же у нас нет во дворе сетчатого контейнера, в который я мог бы относить пластик и другой мусор. Я бы пользовался сеткой, но ее нет.

Работники специального комплекса в Котово тщательно сортируют весь выброшенный в контейнеры мусор, но часть его все равно подлежит захоронению.
Фото Андрея Степанова
— Что же нам надо сделать?

— Первое — определиться с тем, к чему мы идем. Федеральное законодательство нас двигает к глубокой переработке: сейчас есть 50 фракций, потом их будет 100. Что бы мы ни говорили, мы не сможем 100 % мусора переработать, даже при глубочайшей переработке какую-то часть придется вести на полигон. Если говорят, что мы можем обойтись без этого, я думаю, что человек насмотрелся фантастических фильмов либо знает то, чего не знает весь мир. В любом случае нужен полигон, куда будет свозиться остаточный мусор. Сжигание, о котором часто приходится слышать, с экономической точки зрения очень дорого. Не само сжигание как таковое, а утилизация последствий. Это огромные налоги за негативное воздействие на окружающую среду, дорогостоящие системы очистки воздуха и воды. Думаю, что мы придем к сортировке. Она создаст рабочие места, а окружающей среде несет меньший удар.

— Насколько дорогой для нас окажется полная сортировка?

— Цена — ключевой вопрос в этой проблеме. Надо понимать, что даже если ты сортируешь мусор, ты все равно за него платишь. Мусор, сортированный из сетки, стоит 190 рублей за куб, а мусор несортированный — 390. На этом мы экономим. В такой системе встает вопрос контроля. Как его решить, я не знаю. Мусоросборщики предлагают закрытую площадку, но она стоит денег, и далеко не все собственники пойдут на такую организацию сбора мусора. Вывоз мусора надо контролировать, ловить за руку — и будет порядок. Люди генерируют мусор, а потом сами тыкают в него — вот свалка. Я был председателем садоводческого товарищества на 800 участков. Рядом лес и речка. Приходили бабушки и ругались на свалку, а потом я ловил этих же бабушек, которые туда выкидывали мусор. Два года ушло на то, чтобы эти свалки убрать.

Надо воспитывать бережное отношение к окружающему миру с детства. Мой ребенок в два года знает, куда выкидывать мусор. Дети учатся всему в семье. Мы думаем, что мы напишем схему, выберем оператора и все само разрешится. Ничего не разрешится! Только все запутаются и переругаются. Что бы мы ни сделали, будут пострадавшие. Наша задача —рабочей группы, общественников — минимизировать этот нанесенный ущерб. Мне все равно, кто будет инвестором. Главное, чтобы население меньше платило и вред экологии был нанесен меньший. 

КСТАТИ

Врио губернатора Михаил Ведерников посетили мусоросортировочный завод в Котово (Псковский район), где ему показали процесс обработки и сортировки мусора, рассказали о технологиях, которые при этом используют.

Глава региона осмотрел цеха завода, где происходит сортировка мусора, прессовка макулатуры, переработка сырья и производство из вторсырья плитки.

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