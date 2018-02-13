Сгруппировались

Мы, конечно, всегда и полностью оправдываем поговорки. Пока жареный петух не клюнет… Гром не грянет… Медленно запрягаем… В ситуации с решением вопроса по обращению с ТКО — оправдываем целиком и полностью. Пару десятилетий проблема то была частью политических игр, то, по самым разным причинам, откладывалась на потом. Но с закрытием свалки под Псковом точка невозврата была пройдена, а вопрос появления нового современного полигона ТКО и мусороперерабатывающего завода так и остался пока не решенным.

С начала года переработанный мусор начали возить на полигон в Порховский район, что вызвало справедливые вопросы у местных жителей.

Далее история могла развиваться по двум сценариям. По первому мусор и дальше бы продолжал вывозиться в район — емкость порховского полигона позволила бы делать это еще три года, а значит, отложить решение проблемы на те же три года. Второй сценарий — наконец запрячь и ехать. Администрация Михаила Ведерникова, похоже, решила не просто запрячь, а взялась за дело с места в карьер.

Активные жители Порховского района получили возможность контролировать вывоз мусора на свой полигон, будучи включенными в состав соответствующей рабочей группы. Региональное отделение ОНФ, которое говорило о проблеме, также подключили к работе. Рабочая группа по решению вопроса обращения с ТКО получила новый состав и формат. В группе появилось больше экспертов, а представительство сторон, которым проблема небезразлична, было существенно расширено. Саму группу возглавил врио губернатора, а первое ее заседание стало публичным. Ранее закрытая, кулуарная работа стала достоянием общественности.

В минувшую пятницу, 9 февраля, в администрации региона прошло заседание экспертного совета по вопросам утилизации ТКО. Провел его недавно назначенный руководитель аппарата администрации Денис Гуляев. По нашей информации, в 2008 году Гуляев защитил в Санкт-Петербургском государственном университете диссертацию «Методика экономической оценки системы утилизации специальных отходов». Так что новый человек в администрации области неожиданно (хотя вряд ли бывают такие неожиданности) оказался, как говорится, «в теме».

Участники экспертной встречи не только обсудили предложения по внесению изменений в территориальную схему обращения с отходами, но и рассмотрели предложения трех потенциальных инвесторов, которые заявили о своем интересе к конкурсу по выбору регионального оператора по обращению с ТКО.

В Пскове в этой сфере работает только одна, местная, компания. Один из справедливых упреков экспертов к существующей схеме обращения с ТКО в том, что она удобна только этому единственному оператору. Что существенно снижало интерес других компаний, имеющих в этой сфере большой опыт работы.

Интенсивность работы над проблемой, которую демонстрируют региональные власти, достойна уважения. Однако мы помним, что важен не процесс, а результат. Так что пока до аплодисментов далеко.

Когда говорят о решении «мусорной» проблемы, речь идет только о мусороперерабатывающих заводах, полигонах ТКО и применяемых технологиях. Еще раньше этого говорят о культуре людей, о привычке сортировать мусор, да в конце концов — производить его как можно меньше.

Неожиданная информация пришла из GreenPeace. Согласно исследованию этой экологической организации, Псков по доступности раздельного сбора мусора находится на 30-м месте из ста городов с населением от 100 тысяч человек. То есть не все так плохо.