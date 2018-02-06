Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Коммуналка

Мусор без политики

Михаил Ведерников назвал первые компании, которые хотят работать с твердыми коммунальными отходами Пскова

Текст:
Алёна Комарова
6 февраля 2018 года, 15:07
Фото: Александр Сидоренко
0

Перезревшая за десятки лет «мусорная» тема в регионе плотно вписалась в рабочий график врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он возглавил рабочую группы по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами. На первом заседании 31 января побывала корреспондент «Псковской правды».

Михаил Ведерников предложил убрать «нотки политического контекста» и «конструктивно искать пути решения этого важного вопроса».

К сожалению, эта тема вызвала в области социальное напряжение. Мы видим это в средствах массовой информации, в социальных сетях, в ряде районов. Понимая, что тема актуальная и важная, я принял решение лично возглавить рабочую группу и нести персональную ответственность за те шаги, которые будут предприняты.

Михаил Ведерников, врио губернатора Псковской области
Уже совсем скоро, до мая нынешнего года, областные власти должны определиться с региональным оператором по обращению с ТКО. Для этого необходимо обновить соответствующую территориальную схему таким образом, чтобы поставить всех потенциальных инвесторов в равные условия. А при выборе инвестора, как отметил Михаил Ведерников, исходить из того, чтобы он был максимально интересен для Псковской области. Открытым пока остается вопрос, будет ли на весь регион один оператор или к работе приступят две организации, на севере и на юге области.

Михаил Ведерников назвал три компании, которые уже выразили желание стать региональным оператором. О своих намерениях заявили псковская компания АСПО, петербургская фирма Автопарк № 1 «Спецтранс» и московская компания «Экология». Первые две организации презентовали свои проекты рабочей группе. Несмотря на это, список открыт и для других инвесторов.

— Выбранный проект пройдет обязательную процедуру публичного обсуждения и будет нести муниципалитету социальные блага. Да, будет полигон, но при этом будут появляться садики, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, будут благоустраиваться дворовые территории и, соответственно, тариф на вывоз мусора будет минимальным, — подчеркнул Михаил Ведерников.

Площадки для раздельного сбора мусора пересчитают.
Фото Александра Сидоренко
Полигоны районам никто навязывать не будет, заверил врио главы региона.

Помимо стратегических вопросов переработки мусора в области на совещании обсудили практические — необходимость сортировки мусора на бытовом уровне. Как рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков, в городе на 123 площадках из 700 имеющихся установлены специальные контейнеры для раздельного сбора отходов. Это позволяет экономить на переработке, а также снижать тариф на вывоз мусора для населения. Врио губернатора Михаил Ведерников предложил в этом направлении активнее работать с населением.

— Надо, чтобы люди понимали, что если они будут сортировать мусор, то в квитанциях увидят меньшую сумму, — заметил он. 

КСТАТИ

В Пскове с 1 февраля началась инвентаризация площадок для сбора твердых коммунальных отходов. С этого года федеральное законодательство требует, чтобы все площадки были внесены в схему, с которой затем будет работать региональный оператор. На площадках должны быть указаны адреса многоквартирных домов, жители которых ими пользуются.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мусорный вопрос
В Псковской области переходят на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Общество
6 февраля 11:30

Спросите нас

Люди с ограниченными возможностями призывают строителей консультироваться с ними при формировании доступной среды

Общество
6 февраля 10:16

За опытом — в Псков

Полпред передаст президенту привет от школьников

Общество
5 февраля 17:05

Небожитель

Неопубликованное интервью Евгения Вагина превратилось в его творческое завещание с мечтами о кованой часовне, кузнечной школе выходного дня и выставочном зале с русской кухней

6 февраля

  • Бригаду псковской скорой помощи с номером 683 благодарят за оперативность
  • Россия поднялась на 18 пунктов в мировом туристическом рейтинге
  • Куртку с документами стащила у жителя Куньи молодая великолучанка
  • Кузнеца Евгения Вагина похоронили на Мироносицком кладбище Пскова
  • Территориальную схему вывоза ТКО откорректируют в Пскове 9 февраля
  • Муж пациентки: Низкий поклон участковому врачу Федотовой Елене из Пскова
  • Учёные установили главную причину рака
  • Какой будет Масленица в этом году, расскажут гости пресс-центра «ПП»
  • Дно реки Великой в Псковском районе собираются углубить
  • «Псковская правда» дарит призы за свадебные фото
  • Российские гостиницы принудили обязательно получать «звёзды»
  • Роженица просит объявить благодарность персоналу Псковского перинатального центра
  • Задать вопрос Михаилу Ведерникову можно через соцсети или электронную почту
  • Дедовичские школьники показали, насколько они ловкие и смекалистые
  • Спасибо гардеробщице детской поликлиники на Алтаева – псковичка
  • Вадим Голик побывал на главном боксерском форуме года
  • В Пскове пропал мужчина с особой приметой: у него отсутствует фаланга пальца (ФОТО)
  • В «Доме офицеров» пройдёт концерт, посвященный годовщине вывода войск из Афганистана
  • Псковские рыбаки выловили в 2017 году почти 2 тысячи тонн рыбы
  • Россиянам разрешили опаздывать на работу из-за плохой погоды

    • 5 февраля

  • Небольшой снег и 10-градусный мороз ожидаются в Пскове 6 февраля
  • Карантин в Пскове распространился ещё на 5 школ
  • Лже-сотрудник банка украл с карты псковички более 100 тысяч рублей
  • Как проголосовать не по прописке: 11 вопросов о выборах президента
  • Брак в подписях за Бабурина, Титова и Явлинского не превысил 5%
  • Евгений Вагин будет похоронен на Мироносицком кладбище
  • Прощание с Евгением Вагиным состоится в храме Александра Невского 6 февраля
  • На базу «Юность» съезжаются участники Всероссийских соревнований по биатлону
  • Кузнечный двор в Пскове закрывают до июня 2019 года
  • Женщина погибла от рук собутыльника в Локнянском районе

    • Новости

    Политика
    Алексей Кедров 6 февраля 10:22

    Требуйте долива

    Первое заседание на площадке «WTF?» показало, что псковичи хотят дискутировать о политике, но пока не умеют

    Общество
    1 февраля 18:05

    «Папа упал по пути на работу»

    Великолучанка рассказала о выживании в самую страшную зиму в блокадном Ленинграде

    Общество
    1 февраля 15:13

    Не мы зло

    В Порховском районе 30 семей, переселившихся из мегаполисов, оказались на своей земле заложниками смены законодательства