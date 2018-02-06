Мусор без политики

Перезревшая за десятки лет «мусорная» тема в регионе плотно вписалась в рабочий график врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он возглавил рабочую группы по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами. На первом заседании 31 января побывала корреспондент «Псковской правды».

К сожалению, эта тема вызвала в области социальное напряжение. Мы видим это в средствах массовой информации, в социальных сетях, в ряде районов. Понимая, что тема актуальная и важная, я принял решение лично возглавить рабочую группу и нести персональную ответственность за те шаги, которые будут предприняты.

Уже совсем скоро, до мая нынешнего года, областные власти должны определиться с региональным оператором по обращению с ТКО. Для этого необходимо обновить соответствующую территориальную схему таким образом, чтобы поставить всех потенциальных инвесторов в равные условия. А при выборе инвестора, как отметил Михаил Ведерников, исходить из того, чтобы он был максимально интересен для Псковской области. Открытым пока остается вопрос, будет ли на весь регион один оператор или к работе приступят две организации, на севере и на юге области.

Михаил Ведерников назвал три компании, которые уже выразили желание стать региональным оператором. О своих намерениях заявили псковская компания АСПО, петербургская фирма Автопарк № 1 «Спецтранс» и московская компания «Экология». Первые две организации презентовали свои проекты рабочей группе. Несмотря на это, список открыт и для других инвесторов.

— Выбранный проект пройдет обязательную процедуру публичного обсуждения и будет нести муниципалитету социальные блага. Да, будет полигон, но при этом будут появляться садики, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, будут благоустраиваться дворовые территории и, соответственно, тариф на вывоз мусора будет минимальным, — подчеркнул Михаил Ведерников.