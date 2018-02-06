Мусор без политики

Перезревшая за десятки лет «мусорная» тема в регионе плотно вписалась в рабочий график врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он возглавил рабочую группы по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами. На первом заседании 31 января побывала корреспондент «Псковской правды».
Михаил Ведерников предложил убрать «нотки политического контекста» и «конструктивно искать пути решения этого важного вопроса».
К сожалению, эта тема вызвала в области социальное напряжение. Мы видим это в средствах массовой информации, в социальных сетях, в ряде районов. Понимая, что тема актуальная и важная, я принял решение лично возглавить рабочую группу и нести персональную ответственность за те шаги, которые будут предприняты.
Михаил Ведерников, врио губернатора Псковской областиУже совсем скоро, до мая нынешнего года, областные власти должны определиться с региональным оператором по обращению с ТКО. Для этого необходимо обновить соответствующую территориальную схему таким образом, чтобы поставить всех потенциальных инвесторов в равные условия. А при выборе инвестора, как отметил Михаил Ведерников, исходить из того, чтобы он был максимально интересен для Псковской области. Открытым пока остается вопрос, будет ли на весь регион один оператор или к работе приступят две организации, на севере и на юге области.
Михаил Ведерников назвал три компании, которые уже выразили желание стать региональным оператором. О своих намерениях заявили псковская компания АСПО, петербургская фирма Автопарк № 1 «Спецтранс» и московская компания «Экология». Первые две организации презентовали свои проекты рабочей группе. Несмотря на это, список открыт и для других инвесторов.
— Выбранный проект пройдет обязательную процедуру публичного обсуждения и будет нести муниципалитету социальные блага. Да, будет полигон, но при этом будут появляться садики, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, будут благоустраиваться дворовые территории и, соответственно, тариф на вывоз мусора будет минимальным, — подчеркнул Михаил Ведерников.
Полигоны районам никто навязывать не будет, заверил врио главы региона.
Площадки для раздельного сбора мусора пересчитают.
Фото Александра Сидоренко
Помимо стратегических вопросов переработки мусора в области на совещании обсудили практические — необходимость сортировки мусора на бытовом уровне. Как рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков, в городе на 123 площадках из 700 имеющихся установлены специальные контейнеры для раздельного сбора отходов. Это позволяет экономить на переработке, а также снижать тариф на вывоз мусора для населения. Врио губернатора Михаил Ведерников предложил в этом направлении активнее работать с населением.
— Надо, чтобы люди понимали, что если они будут сортировать мусор, то в квитанциях увидят меньшую сумму, — заметил он.
КСТАТИ
В Пскове с 1 февраля началась инвентаризация площадок для сбора твердых коммунальных отходов. С этого года федеральное законодательство требует, чтобы все площадки были внесены в схему, с которой затем будет работать региональный оператор. На площадках должны быть указаны адреса многоквартирных домов, жители которых ими пользуются.