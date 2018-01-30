Пени простят

Стоимость квадратного метра жилья как в новостройках, так и на вторичном рынке снизилась, в Пскове построят еще больше школ и детских садов, зато за жилищно-коммунальные услуги мы задолжали 2 млрд рублей. В строительно-коммунальной отрасли подвели итоги 2017 года.

Квитанции за капремонт обещают доставлять без перебоев. Соответствующий договор Фонд регионального оператора заключил с «Почтой России». Пеней за неуплату тем, кому квитанции ранее не приносили или приносили с перебоями, начислять не будут. А долги можно гасить в рассрочку. График рассрочки можно составить, обратившись в Фонд капремонта. Об этом рассказал председатель Госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов на пресс-конференции в «Псковской правде», подводя итоги года.

В программу капремонта в целом вошли 4592 дома. Пока собираемость взносов за капремонт держится в районе 74 %, власти рассчитывают поднять ее до 85 % благодаря более четкой доставке квитанций. В лидерах по сборам Великие Луки, Новосокольники, Бежаницы.

Всего за первые два года реализации программы капитального ремонта в Псковской области отремонтировали 520 многоквартирных домов. В этом году ремонт предстоит еще 141 дому. По словам Андрея Агапова, отдельно разрабатывают вопрос о замене лифтов в многоквартирных домах без ожидания, пока дойдет очередь до этих работ в программе капремонта. Один из банков готов предоставить кредит на эти цели. Вопрос стоит очень остро, в прошлом году удалось заменить всего 16 лифтов. В течение месяца станет известно, удалось ли договориться.