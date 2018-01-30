Пени простят

Стоимость квадратного метра жилья как в новостройках, так и на вторичном рынке снизилась, в Пскове построят еще больше школ и детских садов, зато за жилищно-коммунальные услуги мы задолжали 2 млрд рублей. В строительно-коммунальной отрасли подвели итоги 2017 года.
Квитанции за капремонт обещают доставлять без перебоев. Соответствующий договор Фонд регионального оператора заключил с «Почтой России». Пеней за неуплату тем, кому квитанции ранее не приносили или приносили с перебоями, начислять не будут. А долги можно гасить в рассрочку. График рассрочки можно составить, обратившись в Фонд капремонта. Об этом рассказал председатель Госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов на пресс-конференции в «Псковской правде», подводя итоги года.
В программу капремонта в целом вошли 4592 дома. Пока собираемость взносов за капремонт держится в районе 74 %, власти рассчитывают поднять ее до 85 % благодаря более четкой доставке квитанций. В лидерах по сборам Великие Луки, Новосокольники, Бежаницы.
Всего за первые два года реализации программы капитального ремонта в Псковской области отремонтировали 520 многоквартирных домов. В этом году ремонт предстоит еще 141 дому. По словам Андрея Агапова, отдельно разрабатывают вопрос о замене лифтов в многоквартирных домах без ожидания, пока дойдет очередь до этих работ в программе капремонта. Один из банков готов предоставить кредит на эти цели. Вопрос стоит очень остро, в прошлом году удалось заменить всего 16 лифтов. В течение месяца станет известно, удалось ли договориться.
В сфере ЖКХ перед нами стоят две задачи: улучшение качества коммунальных услуг и обеспечение качества жилого фонда.
Андрей Агапов, председатель Госкомитета по делам строительства и ЖКХПервую задачу призвана решить модернизация объектов ЖКХ, к примеру, таких как котельные. Модернизация снижает аварийность и затраты на топливо. В районах ведется поиск прибыльных и убыточных котельных для формирования пакетных предложений инвесторам.
Вторую задачу — обеспечение качества жилого фонда — призвано решить переселение из аварийного и ветхого жилья, а также капремонт в многоквартирных домах.
Программа расселения аварийного фонда уже подходит к концу. В ней поучаствовали 12 муниципалитетов. Уже расселили 301 многоквартирный дом. На эти цели потратили 2 млрд рублей. В этом году новоселье отметят жители Гдовского и Великолукского районов. Для гдовичей специально построят многоквартирный жилой дом, великолучанам купят квартиры в новостройках.
В целом ввод жилья в 2017 году, по предварительным данным, составил 243 тысячи квадратных метров.
Собираемость взносов планируют увеличить благодаря новой системе доставки квитанций.
Фото Андрея Степанов
— По сравнению с 2016 годом сокращение составило 10 %, — рассказал Андрей Агапов. — Пиковым в этом плане был 2015 год, когда мы ввели 350 тысяч метров жилья. В 2018 году мы планируем ввести еще 250 тысяч метров нового жилья. Есть еще один важный показатель, такой как ввод жилья экономкласса. В прошлом году он составил 101 тысячу квадратных метров.
Дух нового времени — комплексное освоение территорий. Сейчас в Пскове активно застраивают 7 микрорайонов. В жилом комплексе «Европа» планируют построить новую школу и два детских сада. В Борисовичах школу уже построили, теперь в планах два детских сада и медицинский центр. В жилом комплексе «Видный» появится многофункциональный спортивный центр, а в «Околице» — детский сад и школа. Новый 12-й микрорайон возводят на Запсковье, в этом году еще один начнут строить в границах Сиреневого бульвара.
В настоящее время строительство на территории Псковской области осуществляют 12 застройщиков. В связи с таким активным строительством подешевел квадратный метр жилья.
В 2017 году метр в новостройке стоил 38 611 рублей, в 2016 году — 39 511 рублей. На вторичном рынке в 2017 году метр стоил 36 788 рублей, в 2016 году — 38,606 тыс. рублей. Вероятно, снижение продолжится, так как Минстрой требует включения в сметы на официальных стройках цен на стройматериалы от местных производителей. Да плюс еще дешевеет ипотека. В 2017 году выдали 3382 ипотечных кредита (годом ранее выдали 2200 таких кредитов). На конец года ставка составила 10,84 % (в 2016 году ставка была 12,85 %).
ЦИФРЫ
В 2018 году — 141 жилой дом, потратят 357 млн.
В 2019 — 133 дома, потратят 334 млн.
В 2020 — 124 дома, потратят 338 млн.
1 млрд 195 млн рубле задолжали жители Псковской области коммунальщикам за прошлый год.
1 млрд рублей составлял долг в 2016 году.