Не сваливай на других

Разговоры о том, что городскую свалку пора закрывать, шли в Пскове последние примерно 20 лет. Закрытие постоянно переносили. Но делать это бесконечно было невозможно: все мыслимые ресурсы полигон давно исчерпал. И вот час икс настал 1 января 2018 года. Свалку, которая принимала мусор со всего города в течение 70 лет, закрыли. В полный рост встал вопрос: что делать? Куда девать мусор?

К закрытию псковского полигона готовились загодя. В прошлом году замгубернатора Александр Кузнецов представил новый порядок утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Ведь закрывался не только псковский полигон, но и появились новые федеральные требования к сортировке мусора, они стали еще более жесткими. Кроме того, с нового года появился налог за негативное воздействие на природу. Схема разрабатывалась специальной рабочей комиссией, но, по оценке независимых экспертов, оказалась выгодна только одному действующему в регионе оператору по вывозу мусора. Согласно схеме, часть мусора из Пскова, после переработки и до создания нового межмуниципального полигона, должна была поступать на сертифицированный полигон под Порховом. Его емкости для этого должно было хватить.

Схема была предложена исходя из имеющихся мощностей данных полигонов, логистики транспортных средств, ценовой тарифной политики для населения административного центра. Александр Кузнецов, замгубернатора Псковской области

Однако псковский мусор был встречен жителями Порховского района предсказуемо в штыки. Похоже, заранее им никто ничего не объяснил, и дополнительную нагрузку на полигон ТБО в Порховском районе жители восприняли без воодушевления и с большим количеством вопросов.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Для врио губернатора Михаила Ведерникова «мусорный» вопрос стал одним из самых горящих. Проблема толком не решалась десятилетиями и вот теперь — бац! — свалилась на нового главу региона. Михаил Ведерников, похоже, взялся за него со свойственным для него упрямством и упорством. Одной из важных составляющих в ее решении он видит общественный контроль и экспертные мнения. Отвечать на вопросы жителей Порховского района он направляет имеющих отношение к разработке схемы обращения с отходами чиновников во главе с вице-губернатором Александром Кузнецовым. В результате в жарких дебатах родилась рабочая группа по контролю над экологической ситуацией и вывозом мусора на местный полигон. В ее состав вошли местные жители. Еще одно важное для Порхова решение: объем вывозимых из Пскова на полигон отходов будет уменьшен. К решению вопроса Михаил Ведерников подключает ОНФ. «Мусорный» вопрос становится одной из основных тем обсуждения на первой же встрече с активистами движения. Региональный координатор проекта «Генеральная уборка» Наталья Плявинская предложила выработать в Псковской области единые критерии для выбора регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами, а выбор инвестпроектов сделать максимально открытым и публичным. — Когда люди увидят, почему этот проект является лучшим, то и страха принять объект у себя на территории не будет, — считает она. Представители ОНФ также становятся членами группы по контролю за вывозом и утилизацией отходов.

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ

На минувшей неделе на встрече с фракцией «Единой России» в областном Собрании Михаил Ведерников сделал еще одно важное заявление: рабочая группа по формированию схемы обращения с отходами будет существенно обновлена в составе — с увеличением количества реальных экспертов, а ее работа — переформатирована. Группу же глава региона возглавит сам. Фактически означало это одно: Михаил Ведерников взял решение «мусорного» вопроса под личный контроль. Кроме того, глава региона подчеркнул, что нынешняя схема обращения с отходами временная. А задача власти — сделать так, чтобы новая разрабатываемая схема была интересна не только одному работающему в Пскове оператору (который также может заявить свой инвестпроект), но и другим. Тут стоит напомнить, что интерес к созданию в Псковской области современного мусороперерабатывающего завода и полигона ТБО у инвесторов есть. И не одного. Несколько из них побывали в кабинетах на Некрасова, 23, только за последнюю пару недель. Не секрет, что переработка мусора — это для бизнеса золотое дно, а полигон отходов — это вовсе не та свалка-помойка, что рисует наше воображение. Заинтересованные в инвестициях есть и в районах. Мы уже рассказывали, что глава Плюсского района Виталий Аршинов представил в областной администрации проект создания завода и полигона в муниципалитете. Но с одним условием — в район должен прийти газ (собственно, он нужен в любом случае для работы завода). Плюсский проект не единственный, а региональные власти понимают, что районы, которые готовы помочь в решении «мусорного» вопроса, имеют право на бонусы помимо инвестиций. Одним из таких пряников, например, могут стать налоговые послабления. На парламентском часе в областном Собрании вице-губернатор Александр Кузнецов заявил, что администрация готова оставлять району, на территории которого появится межмуниципальный полигон ТБО, 95 % сборов за негативное воздействие на экологию. Контроль за ситуацией со стороны Михаила Ведерникова внушает оптимизм. Во всяком случае, после того, как он лично стал решать проблему застопорившегося строительства перинатального центра, на стройке все «залетало». Мы тоже будем следить за развитием событий.