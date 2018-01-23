Полигон для диалога

Новая схема обращения с ТБО в Псковской области открыла не только жаркие споры, но и мощные перспективы развития экономики. Заместитель губернатора Александр Кузнецов теперь ездит в Порхов как на работу: 15 и 22 января он встретился с порховчанами. Поводом для разговора с горожанами стал новый порядок утилизации мусора. В начале года закрылась свалка в Пскове, которая в течение 70 лет принимала мусор областного центра. В связи с этим ТБО из Пскова теперь вывозятся в три района области: Печорский, Палкинский, Порховский. Александр Кузнецов сам родом из Порховского района, поэтому на первой встрече он пообещал землякам не допустить экологической катастрофы.

Раньше это была порховская свалка, многие ее помнят. Сегодня это оборудованный полигон. Мы с вами вместе пойдем до конца, пока проблема не будет решена. Александр Кузнецов, заместитель губернатора

Те, кто помнят, как выглядела порховская свалка до того, как ею занялись профессионалы, соврать не дадут: это была именно свалка в самом плохом смысле этого слова. Сейчас свалка превращена в полигон ТБО, где все делается по нормам законодательства, включая экологическое. Тем не менее Александр Кузнецов подчеркнул, что через два-три года и порховский мусорный полигон законсервируют. На встрече 22 января замгубернатора сообщил, что в ближайшее время объем мусора, который можно свозить на полигон, планируется пересмотреть и уменьшить. Связующим звеном между властями и населением будет рабочая группа, которую создали на встрече по инициативе порховичей. Она будет проводить мониторинг ситуации с полигоном, в нее вошли в том числе активные жители района. Прокурор Порховского района Юрий Кравченко рассказал, что примерно через 20 дней завершится прокурорская проверка полигона ТБО. — Работа прокуратуры довольно прозрачная, будет дана оценка действиям всех сторон, а результаты будут опубликованы в СМИ, — отметил он.

Вице-губернатор Николай Цветков, который приехал на встречу с порховичами вместе с Александром Кузнецовым, подтвердил, что если найдут нарушения, о которых говорят местные жители, то проблема будет решаться законным путем.

Важно услышать каждого, выслушать его позицию и вместе принять коллегиальное решение. Николай Цветков, вице-губернатор

Диалог властей и порховчан легким не назовешь, но все его стороны нашли в себе силы разговор вывести на конструктивные решения.

НЕСЛУЧАЙНОЕ МЕСТО

Выбор новых мест для вывоза мусора из Пскова не был случайным, специалисты руководствовались экспертизами и проведенными исследованиями.

В территориальную схему обращения с отходами этот объект включен, эта схема согласована с федеральными ведомствами, в том числе с Роспотребнадзором. Арендатор имеет лицензию. Виктор Мусатов, председатель областного Госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды

Законность работы полигона для размещения твердых бытовых отходов в Порховском районе Росприроднадзор подтвердил. По результатам инвентаризации вместимость полигона оценивается в 670 тысяч тонн.

— В настоящий момент он заполнен на 25 % и имеет свободные мощности для приема ТБО, в том числе и из Пскова, в течение более чем трех лет. Этого срока вполне достаточно, чтобы построить и ввести в эксплуатацию межмуниципальный полигон для северной части Псковской области, как это предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами региона. Геннадий Полоцкий, и.о. руководителя управления Росприроднадзора по Псковской области

Он также отметил, что объем мусора, который собирается в Пскове, перед отправкой на порховский полигон значительно уменьшается за счет сортировки на мусоросортировочном комплексе в деревне Котово.

МУСОР В ОБМЕН НА ГАЗ

Поиск места для нового современного полигона ТБО и мусороперерабатывающего завода ведется давно. Одна из последних новостей пришла из Плюсского района: глава муниципалитета Виталий Аршинов предложил областным властям рассмотреть возможность строительства на территории района межмуниципального полигона для утилизации твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода. И инвестор уже есть. Еще осенью прошлого года, в период предвыборной гонки за кресло главы Плюсского района, Виталий Аршинов высказывался о строительстве этих объектов, и, судя по результатам выборов, жители района его поддержали. Сама же идея такого предприятия на территории области вынашивалась еще с 1980-х годов прошлого века, и вот пришло время перейти к конкретным делам. Идею проекта Виталий Аршинов представил 19 января председателю Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрею Агапову. Идею проекта Виталий Аршинов представил 19 января председателю Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрею Агапову.

Подходящий участок площадью 110 гектаров есть на стыке Псковской, Новгородской и Ленинградской областей. Рядом с ним расположена федеральная трасса, железная дорога, а ближайший населенный пункт находится в 12 км. При выборе участка учитывалась роза ветров: ветер здесь преимущественно северо-западный. Предварительные переговоры с инвестором из Санкт-Петербурга уже провели. Геологические изыскания, проектирование и строительство комплекса инвестор берет на себя. Затраты областного бюджета при реализации проекта будут минимальны. При поддержке инвестпроекта администрацией области первый этап может быть реализован в течение полутора-двух лет. Глава Плюсского района также отметил, что на втором этапе реализации проекта к будущему заводу потребуется подвести природный газ. Виталий Аршинов выразил заинтересованность в том, чтобы газовая ветка прошла от Сольцов через Заплюсье в Плюссу, а затем, при необходимости, и в Струги Красные. Таким образом, инвестпроект поможет газифицировать сразу два района Псковской области. Кроме того, такое крупное предприятие увеличит поступления в областной и муниципальный бюджеты, откроет новые рабочие места для местных жителей и организует сеть малых предприятий по переработке мусора. По итогам встречи Андрей Агапов подчеркнул, что прежде, чем принимать решение о строительстве, предстоит проработать несколько вопросов, среди которых экономический, с прогнозом размера тарифа на вывоз мусора для населения. «Мусорная» история, как бы ни была она сложна, подталкивает и власти, и бизнес, и общественников искать варианты решения вопроса как можно скорее. И все шансы для благополучного исхода есть. Хотя бы потому, что качественная переработка отходов весьма прибыльное дело.