Осчастливили

Общее собрание жильцов провели только после обращения одного из них в «Псковскую правду».

— Мероприятие по созданию комфортной городской среды для детей многоквартирного дома вызвало полнейшее разочарование, — с такими словами в редакцию «Псковской правды» обратился житель Новоржева Анатолий Сидоров.

Анатолий Владимирович рассказал, что 1 декабря 2017 года работники МП Новоржевского района «Энергоресурс» установили детскую площадку «на неподготовленной территории узкого двора многоквартирного дома», который находится на ул. Льва Толстого, 41 в Новоржеве.

— Совета, где и как лучше сделать, представители власти ни у кого из жильцов не спрашивали. Такое непродуманное освоение денежных средств сравнимо с закапыванием их в землю, — считает наш читатель.

По его мнению, такая «шикарная детская площадка, изготовленная на федеральные деньги, должна быть установлена на подготовленном, нужном и важном месте, а не в тесном дворе многоквартирного дома». Кроме того, в связи с установкой детской площадки парковка уменьшилась на одно-два места, что создает дополнительные трудности. Вместе с тем потребность в детских площадках у жителей Новоржева есть.

— На приеме в Новоржеве 28 ноября депутатам Псковского областного Собрания передано письменное обращение, подписанное группой родителей, о необходимости строительства в Новоржеве современной детской площадки. Вот как раз элементы, установленные во дворе дома, были бы хорошим дополнением к организуемой в достойном месте, запрашиваемой родителями детской площадке. А установка ярких элементов детской площадки в убогую картину ржавой сетки соседнего ограждения и накренившихся деревьев — это преступление, — уверен читатель.

В телефонном разговоре с корреспондентом «Псковской правды» Анатолий Сидоров добавил, что с управляющей компанией, которая обслуживает дом, установку площадки тоже не согласовали:

— Кто эту площадку будет обслуживать? Если в их обязанности это войдет, то, значит, жильцы за это будут платить дополнительно, — возмущается он.