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Общество / Коммуналка

Осчастливили

Житель Новоржева недоволен установкой детской площадки на месте парковки во дворе

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Светлана Синцова
17 января 2018 года, 10:20
Фото: Анатолия Сидорова
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Общее собрание жильцов провели только после обращения одного из них в «Псковскую правду».

— Мероприятие по созданию комфортной городской среды для детей многоквартирного дома вызвало полнейшее разочарование, — с такими словами в редакцию «Псковской правды» обратился житель Новоржева Анатолий Сидоров.

Анатолий Владимирович рассказал, что 1 декабря 2017 года работники МП Новоржевского района «Энергоресурс» установили детскую площадку «на неподготовленной территории узкого двора многоквартирного дома», который находится на ул. Льва Толстого, 41 в Новоржеве.

— Совета, где и как лучше сделать, представители власти ни у кого из жильцов не спрашивали. Такое непродуманное освоение денежных средств сравнимо с закапыванием их в землю, — считает наш читатель.

По его мнению, такая «шикарная детская площадка, изготовленная на федеральные деньги, должна быть установлена на подготовленном, нужном и важном месте, а не в тесном дворе многоквартирного дома». Кроме того, в связи с установкой детской площадки парковка уменьшилась на одно-два места, что создает дополнительные трудности. Вместе с тем потребность в детских площадках у жителей Новоржева есть.

— На приеме в Новоржеве 28 ноября депутатам Псковского областного Собрания передано письменное обращение, подписанное группой родителей, о необходимости строительства в Новоржеве современной детской площадки. Вот как раз элементы, установленные во дворе дома, были бы хорошим дополнением к организуемой в достойном месте, запрашиваемой родителями детской площадке. А установка ярких элементов детской площадки в убогую картину ржавой сетки соседнего ограждения и накренившихся деревьев — это преступление, — уверен читатель.

В телефонном разговоре с корреспондентом «Псковской правды» Анатолий Сидоров добавил, что с управляющей компанией, которая обслуживает дом, установку площадки тоже не согласовали:

— Кто эту площадку будет обслуживать? Если в их обязанности это войдет, то, значит, жильцы за это будут платить дополнительно, — возмущается он.

Площадка не смогла убрать все болевые точки во дворе на Толстого, 41.
Фото Анатолия Сидорова

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

— Мы, наоборот, хотели как лучше. Такие площадки во многих дворах стоят, а в этом районе нет, вот мы и установили. А там дом трехэтажный, 27 квартир. Есть дети. В летний период ко многим внуки приезжают, и в новогодние каникулы было много детей. Из соседних дворов тоже приходят сюда играть. Мы постарались для них это сделать, — пояснила «Псковской правде» и.о. главы администрации Новоржева Ольга Ершова.

Однако в связи с обращением жителя дома в редакцию администрация провела собрание с собственниками, чтобы выяснить, действительно ли мешает площадка жильцам дома. К слову, такое собрание должно было состояться до установки площадки. Возможно, в этом случае, если бы жильцы заранее высказали мнение о том, что хотят видеть во дворе площадку, у обратившегося в редакцию Анатолия Сидорова вопросов бы возникло куда меньше.

— Мы провели собрание. Большинство жителей высказалось за то, чтобы во дворе была детская площадка, — сказала она.

По словам Ольги Григорьевны, было принято решение о необходимости гравийной подсыпки площадки и установке вместо сетки небольшого забора. Также на собрании был представитель компании «Энергоресурс», который отметил, что на территории двора достаточно места для проезда автомобиля, осуществляющего откачку жидких бытовых отходов.

ВМЕСТО ГРОЗЫ — КОЗА

— С реализацией проекта «Комфортная городская среда» в 2017 году было связано много недопониманий и скандалов, — пояснил председатель общественного совета при областном комитете по строительству и ЖКХ Алексей Кириллов. — Есть объективные претензии. Так, во дворе на Конной, 5 в Пскове все делалось вроде по эскизу жильцов дома, но получилось не то (уровень двора поднялся чуть ли не на метр, трансформаторную будку не открыть и т.д.), при этом подрядчик отказывался общаться с собственниками. В большинстве же случаев претензии связаны с непониманием самого процесса — того, как правильно оформить заявку на обустройство дворовой территории в рамках программы.

Проект по формированию комфортной городской среды реализуется в регионе с прошлого года.

— Если раньше муниципальная программа и этот проект, как в Пскове, шли параллельно, было два разных источника финансирования и два разных условия попадания, то теперь федеральное законодательство говорит о том, что все муниципальные программы — это программы комфортной городской среды и участвовать в них нужно по условиям этой программы, — пояснил он.

Жильцы решили площадку оставить, подсыпать территорию гравием и заменить сетку более симпатичным забором.
Фото Анатолия Сидорова


ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПОПАЛА В ПРОГРАММУ, НЕОБХОДИМО:

1) Провести общее собрание собственников и принять решение об участии в программе.

Также на общем собрании должно быть принято решение о том, что все вновь созданное имущество жиль-цы берут на баланс и обслуживать и содержать площадку будут либо они, либо нанятая ими организация.

2) Подготовить заявку, которая включает в себя:

— Дизайн-проект с перечнем работ.

Строгих требований к дизайн-проекту нет: его можно «нарисовать» самим или обратиться за помощью в специализированную организацию.

— Акты состояния дворовой территории, которые помогает составлять управляющая организация или орга-низация, которая обслуживает дом (ТСЖ, ЖСК).

Документы должны быть согласованы с сетевыми организациями (тепловые сети, водоканал, электрики). Также в заявке необходимо отметить степень трудового участия граждан в проекте.

3) Уполномоченное лицо подает заявку в муниципалитет.

4) Решение о включении заявки в программу принимает общественная конкурсная комиссия.

5) Исполнитель — администрация муниципального образования — проводит конкурс по выбору подрядной организации, которая будет выполнять задание жителей.

6) Исполнитель создает техническое задание, и подрядчик приступает к выполнению работ.

— На этом этапе уполномоченное собственником лицо общается с подрядчиком. Подрядчик должен с ним согласовать все действия, потому что представитель собственников будет в составе приемной комиссии. Чтобы не было такого, что хотел получить козу, а получил грозу, — поясняет Алексей Кириллов.

7) Только после того, как работа принята, подрядчику выплачиваются деньги.

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