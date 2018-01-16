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Общество / Коммуналка

В минус

Читательница спрашивает, почему у нее уменьшается льгота по «коммуналке»

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Наталья Баранова
16 января 2018 года, 12:20
Фото: Андрей Степанов
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В редакцию «Псковской правды» обратилась Елена Леонидовна Гаевская из села Карпово:

Островский район«Мне 70 лет. Я инвалид. Получаю льготу на оплату коммунальных услуг. До монетизации сумма составляла 720 рублей, после монетизации — 560 рублей, потом 488 рублей, а в декабре 2017 года и вовсе уменьшилась до 450 рублей. Такими темпами ее, видимо, скоро совсем отменят. Тарифы на ЖКХ только растут. Пенсия у меня 9 тысяч рублей. Из нее 4 тысячи уходят на оплату ЖКХ. Решила, что в соцзащиту больше не пойду и никаких справок относить не буду. Мне это тяжело в силу возраста и болезней».

— Сумма льготы у Елены Леонидовны меняется по двум причинам, — говорит начальник территориального отдела Островского района Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Марина Сиярова. — Во-первых, с июля прошлого года в области изменилась система расчета льгот на оплату ЖКХ, мы перешли на оплату по фактическим расходам. Теперь льгота сначала начисляется по тарифу, а затем делают перерасчет по фактическому потреблению. Новую систему расчетов окончательно отладили только в октябре. Поэтому в октябре сделали перерасчет с июля по сентябрь. Во-вторых, у Елены Леонидовны Гаевской с июля прошлого года изменилось число членов семьи, что также отразилось на сумме льготы. В июле к ней переехал из Санкт-Петербурга сын и зарегистрировался. До этого было два члена семьи, теперь стало три. 

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