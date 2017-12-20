Вода текла по проводам

В прошлом году капремонт в Псковской области сделали в 149 домах, в этом году должны отремонтировать еще 177. Нынешний сезон ремонта домов на средства, собранные региональным оператором — Фондом капремонта, подходит к завершению. Комиссии, в состав которых входят представители заказчика, подрядчика, ФКР, технадзора и жильцов многоквартирных домов, на прошлой неделе принимали три объекта. «Псковская правда» наблюдала, как проходит приемка. Первый адрес — улица Труда, дом 6, на Запсковье. Ремонтировали фасад дома, меняли окна и балконные двери на площадках общего пользования. Работы проводила компания «Вам-Строй». Комиссия их не приняла. — Мы выявили ряд нарушений, — отметил ведущий инженер отдела по организации капремонта ФКР Игорь Степанов. — Над одним из окон криво установили козырек, на фасаде обнаружили несколько трещин, которые необходимо заделать, а затем закрасить, на одной из подъездных дверей не покрашены внутренние откосы, одна из балконных дверей не отрегулирована. Нарушения зафиксировали, подрядчик подписал гарантийное письмо, по которому обязался недостатки внутри здания устранить в ближайшее время, а дефекты на фасаде исправить, когда будут положительные температуры. В мороз фасадные работы, по правилам, не производятся.

Второй объект приемки — мягкая кровля в пятиэтажке на улице Н. Васильева, дом 69б, в микрорайоне Любятово. Ремонт крыши делал тот же подрядчик, что и на Труда. Дом построили в начале 70-х, квартиры жильцов через дырявую кровлю заливало много лет. — Крышу отремонтировали очень хорошо, — резюмировал инженер по техническому надзору ООО «ГРСУ-1» Михаил Крупенников. — По техническому заданию пришлось делать стяжку больше, чем была изначально на крыше. За счет этого получилась ровная с хорошим уклоном поверхность, что для плоской кровли очень важно. Все примыкания также сделаны правильно. Фактически работы на крыше закончились еще месяц назад, она пережила дождь и таяние снега, поэтому жильцы уже смогли оценить качество выполненных работ. — Спасибо за крышу, раньше текло так, что не поймать, как дождь, — поблагодарила строителей жительница пятого этажа Надежда Сопина. — Иногда муж даже сам залезал на крышу, хотя этого делать нельзя. За свой счет покупал банки с замазкой и заделывал. Я устраивала «ловушки» для воды, чтобы поймать потоки. В прошлом году сделала ремонт в комнате, поклеила дорогие обои, очень переживала, что снова все зальет. А однажды приехали с дачи, а квартира вся обесточена. Стала выяснять, оказалось, что сосед за стенкой отключил свет, потому что пошел дождь, вода стала течь по проводам, в электрокоробку, в квартире у него задымилось. Опасаясь возгорания в других местах, он испугался, все отключил. — Спасибо за крышу! – благодарит приемочную комиссию Евгения Андреева, жительница 4-го этажа. — А вы что думаете, когда на голову течет, хорошо? Было как решето! В прихожей, ванной, туалете — везде текло! У меня в квартире все обои висят, из окон текло, ставила чашки. Теперь голову ломаю, как ремонт сделать. Я после инсульта, тяжело самой все делать.