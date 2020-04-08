Дочитались до Артека

В девятый раз конкурс прошел в Псковской области и в первый раз в таком формате: не было школьников, не смогли собраться в одном месте члены жюри, не хватало эмоций, волнения перед выходом на сцену, аплодисментов из зала. Но были достойные выступления, сплоченная работа и много вложенного труда. Жюри, в состав которого вновь входила обозреватель «Псковской правды», определило трех финалистов всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».

Война везде

В этом году в областном этапе «Живой классики» участвовали больше 60 школьников. Жюри просматривало выступления целый день. А все потому, что год назад Пскову и Великим Лукам было разрешено выставить по три участника. Объясняли тем, что города эти крупные, городские этапы собирают до 40-50 школьников, поэтому справедливо дать псковичам и великолучанам дополнительный шанс. Районы, узнав об этой практике, упросили организаторов выставлять на область свою тройку лидеров, поэтому региональный этап этого года оказался, наверное, самым массовым за весь период проведения «Живой классики» в Псковской области. Снова были изменения критериев оценки выступлений. Во-первых, вместо принятой ранее десятибалльной шкалы в этот раз использовалась пятибалльная. Во-вторых, к грамотной речи, умению передать смысл отрывка, вызвать эмоции, добавилось соответствие выбранного произведения возрасту участника. Иными словами, чтение Драгунского десятиклассником не приветствовалось. Как и в прошлом году за произведение, не входящее в список часто исполняемых, конкурсант мог получить сразу максимальное число баллов — 5.

справка

В конкурсный день чаще других с экрана компьютера звучали произведения Сергея Алексеева. Сразу две участницы читали «Леночку» Елены Понамаренко и «Письмо к Богу» Бориса Ганаго. Не обошлось и без любимых участниками Ирины Пивоваровой, Михаила Зощенко, Антона Чехова, Надежды Тэффи.



Но главное отличие конкурса этого года — участники выступали перед членами жюри с экрана компьютера. Пару недель организаторы собирали от конкурсантов видео выступлений. Намучились и первые, и вторые: то ссылка не прикрепляется, что файл не открывается. Сами участники отмечали, что лучше выступать со сцены: чувствовать волнение, страх, но при этом видеть глаза зрителей, контактировать с ними, чувствовать их энергию и передавать свою, слышать аплодисменты и «выдохнуть» после выступления. Как никогда еще звучало много рассказов о войне. «Военное детство» Анатолия Приставкина, «За Родину» Сергея Баруздина, «Небольшой рассказ о войне» Евгения Рыбакова, «Монологи о войне» Кори Марковича — лишь малая часть из общего количества. Неоднократно члены жюри обращались к участникам и их педагогам с просьбой стараться избегать этой темы: пусть дети читают о том, что понимают, что пережили, испытали в своей жизни. Немногие к этому совету прислушались, а зря.

Взяла талантом

Одиннадцатиклассница Асмик Геворгян из Великих Лук Салтыкова-Щедрина читала так, что заслушаться можно. Выбранное произведение «Хрептюгин и его семейство» в ее исполнении звучит потрясающе. В этом сошлись все члены жюри, поэтому Асмик получила самые высокие оценки и первое место.

Девушка с 12 лет занимается в детском объединении «Театральный проспект» Дома детского творчества имени А. Матросова. - Увлеклась очень неожиданно: мой брат занимался в этом объединении и однажды мне позвонил и сказал, что нужен человек, чтобы сыграть роль, - вспоминает Асмик. - «Придёшь?» - спросил. Я согласилась, а когда пришла, педагог предложила мне остаться, так и началась моя театральная деятельность. Педагоги Дома творчества и предложили девушке участие в городском этапе конкурса «Живая классика». Подбором чтецкого материала и его проработкой Асмик занималась с руководителем театральной студии Яной Сергеевной Химица. - Произведение заинтересовало тем, что представляет собой «семейный» портрет, соединяющий иронию и сарказм в изображении героев русской дореволюционной провинции, - пояснила она. «Живая классика» - далеко не первый конкурс в ее жизни, хотя именно в нем она участвовала впервые. За ее плечами призовые места в «Моем Пушкине»(Пушкинские Горы), в конкурсе «Детскому творчеству - Браво!» (Ржев), «Свет Христова Рождества» (Торопец), в фестивале художественного творчества «Открытое пространство» (Псков). - В себе и в своей победе я не была уверена, так как много достойных и талантливых участников, - признается Асмик. - Но, конечно, верила и надеялась на лучшее.

Венька и Андрей

Четырнадцатилетний Андрей Игнатьев из Бежаниц в «Живой классике» участвует в третий раз. Каждый год занимал первые места в школе и районе, а в областном этапе пролетал. - Но каждый год я внимательно следил за прочтением конкурсантов, отмечал, что можно взять себе на вооружение, - говорит он. - Мы с мамой отслеживаем все события, связанные с этим конкурсом, на сайте «Живая классика».

Андрей человек позитивный и веселый, поэтому первые два года выбирал юмористические произведения. - Но рекомендации жюри в прошлом году повлияли на мой выбор текста на этот раз, - признается он. - Подумав, я выбрал произведение Светланы Лубенец «Венька». Это рассказ о школьной жизни, о подростках, об их взаимоотношениях в классе. Меня оно затронуло, потому что я сам подросток, и мне понятны описанные события. Как и главный герой, мы, подростки, учимся дружить, подчас испытываем предательство, впервые влюбляемся, разочаровываемся. Читая это произведения я как будто пропускал события, происходящие в жизни Веньки, через себя. Андрей занимается в кружке художественного слова, поэтому как прочесть произведение, чтобы оно зацепило и жюри, ему советовала его учитель. Для регионального этапа выступление на видео записали с первого раза. - Читать на камеру, по моему мнению, сложнее, чем выступать в живую: ты не видишь ни реакции жюри, ни реакции зрителя, - говорит школьник. - Если честно, я остался не очень доволен записью. Как мне кажется, перед зрителями я прочитал бы лучше.

Не поленилась и выиграла

Третье место в конкурсе заняла пятиклассница Елизавета Николаева. Девочка с бабушкой и дедушкой живет в деревне Горончарово Гдовского района. Учится Лиза в Черневской школе. Собственно учитель русского языка и литературы и предложила школьникам поучаствовать в конкурсе. - Из нашего класса, а у нас пять человек учатся, согласилась поучаствовать только я, остальные поленились, - признается девочка. - А я считаю, что если предложили, то надо попробовать.

Еще до участия в конкурсе Лизина учительница по истории предложила ей почитать книгу Святослава Сахарного «Гак и Буртик в стране Бездельников». - Мне книга очень понравилась, поэтому когда дело дошло до конкурса, я решила, что читать отрывок буду именно из этого произведения, - говорит девочка. - Учителя меня поддержали, даже одобрили мой выбор отрывка. Они же мне и готовиться помогали. Учитель по русскому языку Тамара Ивановна гасила быстроту моего чтения, а учитель по истории Людмила Джалововна отвечала за мою выразительность. Лиза говорит, что в районном конкурсе очень боялась занять первое место, потому что надо было бы участвовать в областном этапе, а это очень переживательно. В итоге заняла она место второе, что от регионального конкурса ее не спасло. Теперь вот радуется, что оказалась в тройке призеров. Все победили получили главный приз — поездку в знаменитый «Артек». Свой учебный год школьники должны были закончить в лагере. К сожалению, из-за пандемии коронавируса поездка будет отложена.

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