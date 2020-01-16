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Общество / Дети

Последним ребенком уходящего года и первым в наступившем стали дочки

За новогодние каникулы в Псковской области родилось 70 детей

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Наталья Баранова
16 января 2020 года, 12:01
Фото: lawr.ru
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Как рассказал «Псковской правде» главный врач перинатального центра Пскова Сергей Сукманюк, в канун нового года, 31 декабря, последние роды приняли в 14:53. На свет появилась девочка весом 2930 кг, ростом 50 см. Для ее мамы это были вторые роды.

1 января дежурной бригаде врачей пришлось принимать первые роды уже в 0:45. На свет также появилась девочка весом 3360 кг и ростом 54 см. Для ее мамы это были уже четвертые роды. Всего же 1 января 2020 года в Псковском перинатальном центре родились 11 малышей — 8 девочек и 3 мальчика.

7 января в рождественскую ночь первые роды тоже приняли рано — в 0:49. Но в этот раз на свет появился мальчик 2280 кг, 49 см. Это первые роды у его мамы. И мальчики задали тон всему дню. Всего 7 января 2020 родилось 12 детей - 5 девочек и 7 мальчиков.

- Более 30 родов приняли в Псковском перинатальном центре, 8 – в Острове, 6 – в Великих Луках, 1 – в Порхове. Поздравляю всех, для кого новогодние праздники совпали с таким радостным событием! - написал губернатор Михаил Ведерников еще 5 января в своем «Инстаграме».

По данным на 5 января, в Псковской области родилось 45 малышей. За оставшиеся дни каникул к ним добавились еще 25, так что всего за праздники Псковская область встретила 70 новых жителей.

Еще 5 января губернатор Михаил Ведерников написал в Instagram, что за первые 5 дней нового года в Псковской области родились 45 детей и поздравил родителей.

Новый перинальный центр открылся в Пскове год назад. 

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