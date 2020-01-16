Школа мечты для Пскова

«Это проект школы под названием «Зимово». Дуся предложила ее спроектировать для Пскова, где ее подруга Ева учится во вторую смену» - с такой подписью фотографии макета школы появились в декабре на «Фейсбуке» у Варвары Пааль - псковички, пятнадцать лет живущей в Москве. В родном городе ее помнят как пресс-секретаря губернатора Михайлова и создателя Псковского агентства информации. Над проектом школы трудилась дочь Варвары - Евдокия. Каждое лето девочка проводит в Пскове, и на занятиях в столичной творческой студии «Блик» она подала идею сделать проект именно для Пскова.

И далее везде

Мы с ребятами говорили о том, что их волнует и что бы они хотели изменить. Оказалось, что их волнует тема школ, так как школы в большинстве своем безликие, серые, детям не хочется туда идти. Они смотрят фильмы, сериалы — например, про Гарри Поттера - и видят, что в иностранных школах есть шкафчики, пуфики, зоны отдыха, там больше возможностей — тех же компьютеров, лабораторий и так далее.

Проект — это мечты детей о современной школе. Высказывание в форме макета — это желание ребят что-то изменить, чтобы в скором будущем такие школы появились везде. Название школы «Зимово» дети тоже придумали сами. Оно родилось после экскурсий по передовым московским школам «Летово» и «Сколково».

- Один из лидеров нашей команды Сергей Харлов сказал: если есть «Летово», то почему нет «Зимово»? Когда название уже было, мы подумали о Пскове, Дуся вот вспомнила свою историю с подругой. И рассказала об архитектуре псковских храмов и звонниц, которые нас вдохновили. Мы провели исследование, мониторили псковские новостные сайты, узнали, что в Пскове всего 30 школ, видели открытие новой разноцветной гимназии. Нашли и место для нашей школы — там, где уже тридцать лет стройка, сначала возводили гостиницу, теперь кампус для университета. Подумали, что если он еще не построен, то можно предложить поставить там школу, - объясняет архитектор.

Пять детей создали макет от идеи до физического объекта всего за пять недель — с учетом того, что занятия у них были раз в неделю. Первые две недели проводили исследование, гуглили, искали, ездили на экскурсии.

Снежинка с амфитеатром

Бело-голубой макет школы с кристаллом наверху выглядит космически. Здание псковской школы «Зимово» — двухэтажное, вписывается в архитектурную среду. Команда юных архитекторов изучала псковскую городскую и историческую застройку, белокаменные церкви и силуэты скатных кровель. Эти псковские мотивы повторились в проекте школы, чтобы она не была чем-то чужеродным. Также изучали и современные школы в Москве и за границей.

- Мы исследовали зарубежный опыт, географически близкие к Пскову финские школы, там интересные проекты с открытыми дворами, амфитеатрами. Оттуда мы взяли идею атриума, где дети могут собираться. Это такая лестница-амфитеатр, где можно сесть в компании или одному, делать уроки, - поясняет Екатерина Блиновская задумку. - И вообще, в этой школе, придуманной детьми, много зон отдыха, закутков, но при этом она соответствует всем нормам и по высоте класса, и по освещенности.

Школа должна стать сердцем и точкой притяжения в городе. Амфитеатр простирается на два этажа, над ними прозрачный стеклянный купол. Получается открытый зрительный зал с видом на Великую и на Кремль. Подобного плана морские амфитеатры строили в Древней Греции.

- Мы уважаем городскую среду и городскую застройку, поэтому наша постройка двухэтажная, возвышается только легкая стеклянная конструкция. Дети представляют, что в центре будет сиять и сверкать кристалл, который бьет светом, освещая по диагонали Кремль. Блок младших классов в одну сторону от ядра-кристалла, в другую сторону блок старших классов. Своеобразная снежинка, коридоры дальше могут расширяться, ответвления в сторону могут выращивать на себе классы, - архитектор знает, как масштабировать проект.