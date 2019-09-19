Один в классе

Школы Пскова переполнены. В некоторых по пять-шесть классов первоклашек, в каждом - по 25-28 человек. Родители за голову хватаются, как при таком количестве детей достучатся до каждого. А на селе обратная история. Случается, что в первом классе и вовсе один ученик. Чихачевская средняя школа, что в Бежаницком районе, совсем скоро отметит свой юбилей — 150 лет, но за всю свою долгую историю с подобным случаем, наверное, столкнулась впервые. В этом году в школу пришел всего один первоклассник — семилетний Лёша Тимофеев.

РОВЕСНИКОВ УВЕЗЛИ

- Я учителем в этой школе работаю 35 лет, а такое на моей памяти впервые, - рассказывает классный руководитель Лёши Татьяна Иванова. - Школа у нас сельская, небольшая. В ней всего-то 78 учеников, но хоть восемь человек в классе, да было. В детском саду были ребятки Лёшиного возраста, а потом родители решили, что им лучше учиться в городе. И увезли их. Но ничего. Может, в следующем году кто-то вернется, ведь наша школа отличается тем, что к каждому ученику подходим по-особенному, за каждого болеем, каждого любим. Татьяна Александровна, кроме того, что является классным руководителем Лёши, руководит классом четвероклашек. У Лёши она ведет окружающий мир, изобразительное искусство, технологию и физкультуру. Грамотой и математикой мальчик занимается с другим педагогом. - Приходит ко мне в класс, и мы с ним занимаемся, получается, индивидуально, - говорит Татьяна Иванова. - Я ему тесты недавно давала, он молодец, неплохо с ними справился, неразговорчивый только.

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В этой же школе учатся еще трое детей Тимофеевых. Всего в семье их шестеро. - Лёша не особо переживает, что один, - говорит его учитель. - Переменки проводит с моими четвероклассниками или же находит в школе своих брата и сестер.

Лёшина семья переехала в Чихачево более десяти лет назад, и он родился уже здесь. Мама у него сирота, воспитывалась в детском доме. После девятого класса училась в Локне, получила две специальности, кассир-счетовод и продавец, но сейчас не работает, занимается детьми, один из которых с детским церебральным параличом и требует особого внимания. Кормилец в семье — папа, он работает кочегаром в школе и не чуждается никаких подработок. - У нас свой огород, - рассказывает мама Лёши Зинаида. - Без него на селе никак. Все в силу возможностей помогают.

О том, что Лёша окажется единственным первоклассником, в семье не знали почти до самого торжественного момента, а ждать следующего года, когда Лёше исполнилось бы 8 лет, по закону было нельзя. Но факту этому скорее рады. - Все внимание учителя достается ему, - говорит мама. - Он лучше запоминает материал. Если что-то не понял, то учитель тут же ему поможет и объяснит. Я считаю, что в этом только преимущества. Лёше ходить в школу нравится. После занятий он остается в продленке, где гуляет, отдыхает, делает уроки. - Жалуется, правда, иногда, что играть не с кем, скучно, - говорит мама. - Он ведь у нас такой живчик и большой помощник. Больше расстраивает то, что детей у нас здесь занять нечем, нет такого разнообразия секций и кружков, как в том же Пскове.