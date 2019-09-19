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Общество / Дети

Один в классе

В Чихачевскую школу в этом году впервые пришел один первоклассник, у мальчика сразу две первых учительницы, родители в такой учебе видят больше плюсов

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Ольга Нефёдова
19 сентября 2019 года, 14:16
Фото: из личного архива семьи Тимофеевых
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Школы Пскова переполнены. В некоторых по пять-шесть классов первоклашек, в каждом - по 25-28 человек. Родители за голову хватаются, как при таком количестве детей достучатся до каждого. А на селе обратная история. Случается, что в первом классе и вовсе один ученик.

Чихачевская средняя школа, что в Бежаницком районе, совсем скоро отметит свой юбилей — 150 лет, но за всю свою долгую историю с подобным случаем, наверное, столкнулась впервые.

В этом году в школу пришел всего один первоклассник — семилетний Лёша Тимофеев.

Один в классе
Лёша Тимофеев со своим первым классным руководителем.
Фото из личного архива семьи Тимофеевых.

РОВЕСНИКОВ УВЕЗЛИ

- Я учителем в этой школе работаю 35 лет, а такое на моей памяти впервые, - рассказывает классный руководитель Лёши Татьяна Иванова. - Школа у нас сельская, небольшая. В ней всего-то 78 учеников, но хоть восемь человек в классе, да было. В детском саду были ребятки Лёшиного возраста, а потом родители решили, что им лучше учиться в городе. И увезли их. Но ничего. Может, в следующем году кто-то вернется, ведь наша школа отличается тем, что к каждому ученику подходим по-особенному, за каждого болеем, каждого любим.

Татьяна Александровна, кроме того, что является классным руководителем Лёши, руководит классом четвероклашек. У Лёши она ведет окружающий мир, изобразительное искусство, технологию и физкультуру. Грамотой и математикой мальчик занимается с другим педагогом.

- Приходит ко мне в класс, и мы с ним занимаемся, получается, индивидуально, - говорит Татьяна Иванова. - Я ему тесты недавно давала, он молодец, неплохо с ними справился, неразговорчивый только.

ВОТ ТАК НОВОСТИ

В этой же школе учатся еще трое детей Тимофеевых. Всего в семье их шестеро.

- Лёша не особо переживает, что один, - говорит его учитель. - Переменки проводит с моими четвероклассниками или же находит в школе своих брата и сестер.

Один в классе
Диана, Соня, Костя и Лёша Тимофеевы.
Фото из личного архива семьи Тимофеевых.
Лёшина семья переехала в Чихачево более десяти лет назад, и он родился уже здесь. Мама у него сирота, воспитывалась в детском доме. После девятого класса училась в Локне, получила две специальности, кассир-счетовод и продавец, но сейчас не работает, занимается детьми, один из которых с детским церебральным параличом и требует особого внимания. Кормилец в семье — папа, он работает кочегаром в школе и не чуждается никаких подработок.

- У нас свой огород, - рассказывает мама Лёши Зинаида. - Без него на селе никак. Все в силу возможностей помогают.

Один в классе
Счастливая мама с Лёшей и Костей.
Фото из личного архива семьи Тимофеевых.
О том, что Лёша окажется единственным первоклассником, в семье не знали почти до самого торжественного момента, а ждать следующего года, когда Лёше исполнилось бы 8 лет, по закону было нельзя. Но факту этому скорее рады.

- Все внимание учителя достается ему, - говорит мама. - Он лучше запоминает материал. Если что-то не понял, то учитель тут же ему поможет и объяснит. Я считаю, что в этом только преимущества.

Лёше ходить в школу нравится. После занятий он остается в продленке, где гуляет, отдыхает, делает уроки.

- Жалуется, правда, иногда, что играть не с кем, скучно, - говорит мама. - Он ведь у нас такой живчик и большой помощник. Больше расстраивает то, что детей у нас здесь занять нечем, нет такого разнообразия секций и кружков, как в том же Пскове.

КСТАТИ

Фотография Лёши появится в фотогазете «Я – первоклассник», которую этой осенью выпустит «Псковская правда». Внутри издания будут снимки всех первых классов региона. А 1 октября на нашем сайте стартует голосование за право попасть на обложку фотогазеты. В фотоконкурсе будут бороться первоклассники, чьи родители загрузили снимки детей в специальный альбом в нашем сообществе «ВКонтакте». Сбор фотографий для фотоконкурса пока продолжается. Редакция решила сделать небольшой сюрприз Лёше Тимофееву. Мы сами добавили его фотографию к остальным конкурсным работам. С 1 октября проголосовать за героя нашей публикации смогут все читатели издания.

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