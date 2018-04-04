В садик с пелёнок

Как и на что жить родителям маленьких псковичей, мамы которых не могут выйти на работу из-за отсутствия мест в детсадах, — в ближайшем будущем этот вопрос в Псковской области должен потерять актуальность. Федеральный центр выделяет средства на создание ясельных групп.

Кристина Антипова из Невеля — многодетная мама. Она одна растит и воспитывает троих детей. Старшей Камилле 5 лет, малышам-двойняшкам Александру и Арине — по полтора года. В свое время старшую дочь удалось отдать в сад в полтора года, а вот с младшими детьми не получается.

— Маленькие пойдут в сад только с сентября, — рассказывает она. — К этому времени им будет уже по 2 года. Я попадаю в льготную категорию и могла бы отдать детей в сад раньше, но на данный момент мест нет.

А они очень нужны. У Кристины совсем нет помощников, которые могли бы помочь ей материально поднимать деток. Вся надежда только на себя.

— Мне просто необходимо выходить на работу, — говорит она. — Поэтому с нетерпением жду, когда смогу пристроить двойняшек в сад.

Елена Новикова из Пскова воспитывает дочь вместе с мужем. Сейчас девочке два года. Елена признается, что потеря декретных выплат, которые мама получает до 1,5 лет ребенка, для их семьи была ощутимой.

— Я считаю, что возможность отдать ребенка в сад с полутора лет обязательно должна быть, особенно если родителям это нужно в материальном плане. Ведь как только ребенку исполняется полтора года, государство платит маме 50 рублей в месяц. Если вдруг вы малообеспеченная семья, то еще плюс 225 рублей. В сад ребенка не берут, то есть на работу не выйти. И пособий нет. Как и на что жить?

Как правило, в полтора года в Пскове ребенка отдать можно только в частный сад. Плата за него порой больше, чем зарплата одного из родителей.

— Существуют группы кратковременного пребывания, когда двухлетнего ребенка берут на полдня, —приводит Елена пример. — 1 марта я как раз написала заявление и встала в эту очередь. Если нам достанется место, то в сентябре должны позвонить. То есть при наилучшем раскладе мой ребенок попадет в сад в два с половиной года. И всего на 4 часа — с 8 до 12. Мне этот вариант подходит, но, согласитесь, далеко не каждая женщина сможет выйти на работу хоть на полставки при таком графике. Ну а если говорить о садике на полный день, то попасть в три года — тоже везение. По закону, если моему ребенку 4 марта исполнится 3 года, то 5 марта я должна быть на работе. В действительности же с 5 марта сад мне никто не даст, только осенью. Вряд ли работодатель будет сохранять место за сотрудником еще полгода.