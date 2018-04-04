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Общество / Дети

В садик с пелёнок

Дошкольные учреждения региона начнут принимать детей от двух месяцев

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Ольга Нефёдова
4 апреля 2018 года, 12:49
Фото: из архива семьи Новиковых
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Как и на что жить родителям маленьких псковичей, мамы которых не могут выйти на работу из-за отсутствия мест в детсадах, — в ближайшем будущем этот вопрос в Псковской области должен потерять актуальность. Федеральный центр выделяет средства на создание ясельных групп.

Кристина Антипова из Невеля — многодетная мама. Она одна растит и воспитывает троих детей. Старшей Камилле 5 лет, малышам-двойняшкам Александру и Арине — по полтора года. В свое время старшую дочь удалось отдать в сад в полтора года, а вот с младшими детьми не получается.

— Маленькие пойдут в сад только с сентября, — рассказывает она. — К этому времени им будет уже по 2 года. Я попадаю в льготную категорию и могла бы отдать детей в сад раньше, но на данный момент мест нет.

А они очень нужны. У Кристины совсем нет помощников, которые могли бы помочь ей материально поднимать деток. Вся надежда только на себя.

— Мне просто необходимо выходить на работу, — говорит она. — Поэтому с нетерпением жду, когда смогу пристроить двойняшек в сад.

Елена Новикова из Пскова воспитывает дочь вместе с мужем. Сейчас девочке два года. Елена признается, что потеря декретных выплат, которые мама получает до 1,5 лет ребенка, для их семьи была ощутимой.

— Я считаю, что возможность отдать ребенка в сад с полутора лет обязательно должна быть, особенно если родителям это нужно в материальном плане. Ведь как только ребенку исполняется полтора года, государство платит маме 50 рублей в месяц. Если вдруг вы малообеспеченная семья, то еще плюс 225 рублей. В сад ребенка не берут, то есть на работу не выйти. И пособий нет. Как и на что жить?

Как правило, в полтора года в Пскове ребенка отдать можно только в частный сад. Плата за него порой больше, чем зарплата одного из родителей.

— Существуют группы кратковременного пребывания, когда двухлетнего ребенка берут на полдня, —приводит Елена пример. — 1 марта я как раз написала заявление и встала в эту очередь. Если нам достанется место, то в сентябре должны позвонить. То есть при наилучшем раскладе мой ребенок попадет в сад в два с половиной года. И всего на 4 часа — с 8 до 12. Мне этот вариант подходит, но, согласитесь, далеко не каждая женщина сможет выйти на работу хоть на полставки при таком графике. Ну а если говорить о садике на полный день, то попасть в три года — тоже везение. По закону, если моему ребенку 4 марта исполнится 3 года, то 5 марта я должна быть на работе. В действительности же с 5 марта сад мне никто не даст, только осенью. Вряд ли работодатель будет сохранять место за сотрудником еще полгода.

Рите уже два года, семье перестали платить декретные выплаты, но мама до сих пор не может выйти на работу из-за отсутствия места в саду.
Фото из архива семьи Новиковых
Востребованность мест в ясельных группах налицо. Нужны они по всей области, но острее вопрос стоит, конечно, в Пскове и Великих Луках. Решить его поможет дополнительное привлечение финансирования из федерального бюджета.

— В этом году область на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет получит 244 миллиона рублей, — рассказал начальник областного управления образования Александр Седунов. — В следующем — еще 154 миллиона рублей.

Средства выделены из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования» благодаря целенаправленной работе врио губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром.

— Дополнительные места в яслях и ясельных группах будут создавать за счет строительства новых детских садов, — отметил Александр Седунов. — Сейчас вопрос о том, где будут строиться сады, решается.

Точная цифра, сколько деток этой возрастной группы хотели бы попасть в ясли, уточняется. Однако известно, что всего в этом году должно быть создано 200 дополнительных мест.

В 2019 и 2020 годах участие Псковской области в этой программе будет продолжено. Как заявлял ранее руководитель региона Михаил Ведерников, область намерена справиться с поставленной президентом России задачей и обеспечить к 2021 году всех детей региона в возрасте до 3 лет местами в дошкольных учреждениях. 

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