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Общество / Армия

Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»

Псковским силовикам показали, как сбивать над городом беспилотники

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Мария Соколова
23 января 2020 года, 11:43
Фото: Андрей Степанов
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На псковском аэродроме в конце прошлого года представили радиолокационный комплекс ROSC-1 по борьбе с беспилотниками.

Дальше, чем британцы

На презентации присутствовали руководство области, представители силовых ведомств, военные и журналисты. Комплекс по борьбе с беспилотниками – дронами и квадрокоптерами - разрабатывали с 2017 года на «Алмазе». Именно это предприятие занимается выпуском известных всему миру зенитно-ракетных комплексов, например, С-400. На этот раз потребовалось решить задачу более тонкую. Работать в городе, цель нейтрализовать крошечную. Ракетный залп по дрону не дашь. Уже в августе 2019 года провели госиспытания разработки совместно с радиотехническими войсками Воздушно-космических сил, и сейчас ведется подготовка к серийному выпуску комплекса ROSC-1.

Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»
Радиолокационный комплекс ROSC-1 по борьбе с беспилотниками.
Фото Андрея Степанова

- Дальность обнаружения фантома, то есть беспилотника размером 30 на 30 сантиметров, примерно семь километров. Такую дальность не обеспечивают больше никакие системы, - подчеркнул главный конструктор комплекса Иван Вылегжанин. - Похожую систему используют британцы. Но у них дальность существенно меньше, всего лишь два с половиной - три километра по фантомам.

КСТАТИ

Система распознает беспилотник и глушит его связь с пультом управления. Этот комплекс «давит» практически все навигационные спутниковые системы и диапазоны: российскую ГЛОНАСС, американскую GPS, европейскую «Галилео», китайскую «Бэйдоу». Беспилотник теряет управление и падает

Но если это запрограммированный летательный аппарат, который отправили по заданному маршруту из точки А в точку Б без канала управления, то его невозможно запеленговать, а значит, и остановить. Продаются такие беспилотники даже на «Алиэкспрессе», многие делают их сами. А если такой «летун» несет наркотики или бомбу? Поэтому следующий шаг разработки «Алмаза» - это дроны-перехватчики. Нам показали их макеты:

Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»
Комплекс по борьбе с беспилотниками – дронами и квадрокоптерами - разрабатывали с 2017 года на «Алмазе».
Фото Андрея Степанова
Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»
Комплекс по борьбе с беспилотниками – дронами и квадрокоптерами - разрабатывали с 2017 года на «Алмазе».
Фото Андрея Степанова

- Мы разрабатываем два типа дронов-перехватчиков. Первый тип несет сеть, которая захватывает беспилотник. Второй беспилотник содержит пусковую установку с тремя выбрасываемыми сетями — он ими выстреливает.

Показали и рабочее место для оператора — на «КамАЗе» столик с встроенной клавиатурой, как у компьютера, и монитором. Вместо мыши — шарик, встроенный в стол.

Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»
Рабочее место для оператора на "КамАЗе".
Фото Андрея Степанова

- Вопрос цены не ставится, это задача государственного уровня, - ответил Дмитрий Румянцев на обывательский вопрос. - Все равно что спросить, сколько стоит радиолокационная вышка для аэродрома. У нее есть цена, но мы прежде всего говорим о безопасности. Есть разные федеральные программы, которые обеспечивают выполнение задач.

Наукой по фейкам

Иван Вылегжанин про чудо-комплекс рассказал и более техническим языком:

- Комплекс объединяет несколько источников информации. Уникальная радиолокационная станция, смонтированная на «КамАЗе», обеспечивает обнаружение беспилотников мини- и микрокласса на дальности не менее семи километров. Система радиотехнического мониторинга для радиотехнической разведки позволяет обнаруживать каналы передачи данных и управления беспилотных летательных аппаратов. Также сюда входит несколько оптико-электронных систем, позволяющих оператору принять решение о воздействии в случае обнаружения соответствующего объекта, и система радиоэлектронного управления для гражданских задач или радиоэлектронного противодействия при борьбе с военными дронами.

Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»
Этот комплекс «давит» практически все навигационные спутниковые системы и диапазоны.
Фото Андрея Степанова
Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»
Этот комплекс «давит» практически все навигационные спутниковые системы и диапазоны.
Фото Андрея Степанова
Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»
Этот комплекс «давит» практически все навигационные спутниковые системы и диапазоны.
Фото Андрея Степанова

Беспилотники – угроза хоть и новая, но серьезная, уверен главный конструктор. Они доступны как в вооруженном противостоянии, террористическим группам, хулиганам, так и просто любителям, которые не понимают, какую опасность могут эти летательные аппараты представлять для авиации.

- Много фейков в интернете, СМИ, связанных с острой темой летательных беспилотников и противодействия им, - заметил первый заместитель директора Центра развития спецпрограмм объединения  «Алмаз», кандидат технических наук Дмитрий Румянцев. - Надо понимать, что есть такие комплексы, и знать о них правду.

КОМПЕТЕНТНО

В уголовно-исполнительной системе беспилотные летательные аппараты нередко используются для доставки в исправительные учреждения запрещенных предметов, в том числе мобильных телефонов. У руководства УФСИН России по Псковской области остались положительные впечатления от демонстрации возможностей комплекса, рассказали «Псковской правде» в ведомстве, но вопрос использования новинки в учреждениях области требует тщательной проработки, так как большинство из них расположены в населенных пунктах или в непосредственной близости к ним. Поэтому применение такого рода комплексов потребует проведения дополнительных согласований с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.


Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»
Сейчас разрабатываются дроны-перехватчики, которые стреляют сетью в беспилотник.
Фото Андрея Степанова
Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»
Сейчас разрабатываются дроны-перехватчики, которые стреляют сетью в беспилотник.
Фото Андрея Степанова
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