Дрон-перехватчик против «Алиэкспресса»

- Мы разрабатываем два типа дронов-перехватчиков. Первый тип несет сеть, которая захватывает беспилотник. Второй беспилотник содержит пусковую установку с тремя выбрасываемыми сетями — он ими выстреливает.

Показали и рабочее место для оператора — на «КамАЗе» столик с встроенной клавиатурой, как у компьютера, и монитором. Вместо мыши — шарик, встроенный в стол.