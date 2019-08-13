Международный мирный купол

«Десантный взвод» в Псковской области закончился. Россия победила убедительно, поставив новые рекорды (ведется сражение не только с соперниками, но и с лучшими результатами за всю историю). Китай, прибывший в Россию со своей техникой, убедительно второй. Следом Беларусь и Казахстан. Всю дистанцию из пяти этапов прошли также Иран, Алжир, Венесуэла. Более экзотические страны и большинство стран ОДКБ принимали участие не в полном составе, например, только выступая в зачете прыжков с парашютом на точность приземления: там были серьезные зарубы между африканцами, азиатами и постсоветскими десантниками.

Но это только конкурс. Мирное небо над головой — самое важное для голубых беретов. В качестве корпоративного мероприятия без стрельбы и дорожной пыли участники конкурса посетили Псковский кремль, Изборскую крепость, Печерский монастырь, город Остров. Особый интерес у десантников вызвали Словенские ключи.

— В Пскове я уже во второй раз, — рассказал руководитель делегации Венесуэлы полковник Мануэль Марухо. — Был здесь на конкурсе в прошлом году. И каждый раз, приезжая сюда, я с нетерпением жду встречи с русской культурой, ее незабываемой атмосферой. Нам очень нравятся российские исторические и архитектурные памятники, кухня и вся обстановка, которая царит на конкурсе. Организаторами все сделано на высшем уровне.

Венесуэла, Сирия, Армения, Киргизия, Ангола, Судан — страны, часто мелькающие в новостях в связи с напряженной внутренней обстановкой, в которую вовлечена и национальная армия. Такие соревнования, обмен опытом, мастер-классы от российских военных — на вес золота в нынешние сложные времена для них. Александр Кузьмин, известный популяризатор спорта в Псковской области, выступил комментатором соревнований на всех этапах «Десантного взвода».



