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Общество / Армия

Международный мирный купол

На «Десантном взводе» наши, конечно, победили, но кто же стал вторым

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Арслан Байрамов
13 августа 2019 года, 15:00
Фото: Андрей Степанов
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«Десантный взвод» в Псковской области закончился. Россия победила убедительно, поставив новые рекорды (ведется сражение не только с соперниками, но и с лучшими результатами за всю историю). Китай, прибывший в Россию со своей техникой, убедительно второй. Следом Беларусь и Казахстан. Всю дистанцию из пяти этапов прошли также Иран, Алжир, Венесуэла. Более экзотические страны и большинство стран ОДКБ принимали участие не в полном составе, например, только выступая в зачете прыжков с парашютом на точность приземления: там были серьезные зарубы между африканцами, азиатами и постсоветскими десантниками.

Но это только конкурс. Мирное небо над головой — самое важное для голубых беретов. В качестве корпоративного мероприятия без стрельбы и дорожной пыли участники конкурса посетили Псковский кремль, Изборскую крепость, Печерский монастырь, город Остров. Особый интерес у десантников вызвали Словенские ключи.

— В Пскове я уже во второй раз, — рассказал руководитель делегации Венесуэлы полковник Мануэль Марухо. — Был здесь на конкурсе в прошлом году. И каждый раз, приезжая сюда, я с нетерпением жду встречи с русской культурой, ее незабываемой атмосферой. Нам очень нравятся российские исторические и архитектурные памятники, кухня и вся обстановка, которая царит на конкурсе. Организаторами все сделано на высшем уровне.

Венесуэла, Сирия, Армения, Киргизия, Ангола, Судан — страны, часто мелькающие в новостях в связи с напряженной внутренней обстановкой, в которую вовлечена и национальная армия. Такие соревнования, обмен опытом, мастер-классы от российских военных — на вес золота в нынешние сложные времена для них. Александр Кузьмин, известный популяризатор спорта в Псковской области, выступил комментатором соревнований на всех этапах «Десантного взвода».


Главное из того, что я видел, — все участники не жалели себя и с достоинством представляли свои страны. Даже если это были аутсайдеры — они сражались и бились как в последний раз. С этой точки зрения соревнования даже больше, чем спорт.


Международный мирный куполАлександр Кузьмин, известный популяризатор спорта в Псковской области
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Под стать упорству участников — и уровень организации конкурса. Но если для 76-й ДШД организация конкурса, по сути, приказ, который не обсуждается, то для гражданской стороны — администрации Псковской области — факультативная проверка на прочность, которую она выдержала уже во второй раз на отлично, надеясь, по словам губернатора Михаила Ведерникова, что соревнование пропишется здесь навсегда.

— За серьезную помощь в организации соревнований «Десантный взвод» на территории Псковской области хочется поблагодарить главу региона Михаила Ведерникова. Здесь подготовлена серьезная база, которая позволяет выполнить все задачи, поставленные командующим воздушно-десантных войск, — отметил главный судья соревнований, начальник отдела боевой подготовки российских ВДВ, генерал-майор Сергей Волык.

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Неделя десантного конкурса Международных армейских игр «АрМИ — 2019» на полигонах вокруг Пскова просвистела пулей. Армейские игры гораздо больше похожи на античные Олимпийские, чем современные Олимпиады. Вот вам главные спортивные дисциплины середины первого тысячелетия нашей эры: бег в доспехах, гонки колесниц, метание копья. Вот их нынешние аналоги: марш-бросок, гонки на боевых машинах, стрельба. Учитывая, что Минобороны и международный оргкомитет «АрМИ» уже серьезно продвинулись в маркетинговом развитии соревнований, не ровен час огромные стадионы в нашей стране и странах-участницах будут заполнены на милитаризированных спортивных шоу. Ведь главным смыслом еще греческих Игр было выяснить без войны, кто быстрее, выше, сильнее. И не воевать. 

КСТАТИ

Псковской десантной дивизии еще рано расслабляться в деле проведения соревнований. По мотивам «Десантного взвода» в Пскове 24 августа состоится Гвардейская битва на Кубок губернатора Псковской области — бег на скорость с препятствиями для всех возрастов. Гонка бесплатная, но с лимитом в абсолютном зачете в 140 человек. 

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