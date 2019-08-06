Парашютисты из 21 страны приземлились у Пскова

Второй год подряд Псковская область принимает соревнования десантников, являющихся частью Армейских игр . Это не просто успех, это мировое признание, что псковская крылатая пехота — эталон для воздушно-десантных войск всего света. И конечно, наши стали побеждать с первых же дней соревнований.

ЦЕНТР ПРАЗДНИКА

Игры проводятся в 10 странах по всем основным армейским дисциплинам. Участников не счесть — от Швейцарии и Греции до Венесуэлы и Китая. Только десантники в Псков прилетели из 21 страны. «Десантный взвод» наш город принимает уже во второй раз. В том году к событию готовились три года без перерыва. На сей раз оно пошло, как по накатанной. Когда участники прибывали в Псков, в Кислово еще проходил чемпионат Вооруженных сил России по парашютному спорту. Находчивые военные сразу нащупали связь: российские парашютисты проводили мастер-классы для заграничных коллег. А наши, если что, уже 16 лет подряд лучшие военные парашютисты мира.

Так же начало « Взвода» совпало и с российским Днем ВДВ, который прошел в Пскове не на привычном «Машиностроителе» (стадион закрыт на реконструкцию), а на полигоне «Завеличье». Псков в этот раз стал, по сути, российским (или даже мировым) центром празднования Дня воздушно-десантных войск. Наша армия умеет грамотно позиционировать себя в медиапространстве. Вот и на Дне ВДВ, который плавно перетек в торжественное открытие «Десантного взвода», российские военные показали всему миру класс, да еще какой — «балет» под звуки вальса, исполненный несколькими БМД-4М. На броне грозных машин специально для «танца» нарисовали бабочек.

— От имени Министерства обороны и командования Воздушно-десантных войск приветствую вас в России, на прославленной Псковской земле, — открыл соревнования врио командующего ВДВ Владимир Кочетков. — Международные соревнования армейской выучки по накалу страстей и зрелищности не уступают мировым спортивным первенствам. С каждым годом количество стран-участниц приумножается. Здесь собрались лучшие представители своих государств. Они покажут не только навыки, но и дружбу между странами, которая направлена на противостояние мировому терроризму.

Поприветствовал участников и губернатор Михаил Ведерников, отметив важность для региона того, что «Десантный взвод» проводится именно у нас второй раз подряд: «Псковская земля — родина доблести воинов под предводительством князя Александра Невского, бесстрашия солдат во время Великой Отечественной войны, самоотверженных офицеров и военнослужащих современной России. Для нас большая честь второй раз принимать соревнования «Десантный взвод». Это становится хорошей традицией», — сказал глава региона.