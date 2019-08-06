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Общество / Армия

Парашютисты из 21 страны приземлились у Пскова

«Балет» БМД-4М в «смокинге» увидели зрители на открытии соревнований «Десантный взвод»

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Арслан Байрамов
6 августа 2019 года, 10:09
Фото: Андрей Степанов
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Второй год подряд Псковская область принимает соревнования десантников, являющихся частью Армейских игр. Это не просто успех, это мировое признание, что псковская крылатая пехота — эталон для воздушно-десантных войск всего света. И конечно, наши стали побеждать с первых же дней соревнований.

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ЦЕНТР ПРАЗДНИКА

Игры проводятся в 10 странах по всем основным армейским дисциплинам. Участников не счесть — от Швейцарии и Греции до Венесуэлы и Китая. Только десантники в Псков прилетели из 21 страны. «Десантный взвод» наш город принимает уже во второй раз. В том году к событию готовились три года без перерыва. На сей раз оно пошло, как по накатанной. Когда участники прибывали в Псков, в Кислово еще проходил чемпионат Вооруженных сил России по парашютному спорту. Находчивые военные сразу нащупали связь: российские парашютисты проводили мастер-классы для заграничных коллег. А наши, если что, уже 16 лет подряд лучшие военные парашютисты мира.

Так же начало « Взвода» совпало и с российским Днем ВДВ, который прошел в Пскове не на привычном «Машиностроителе» (стадион закрыт на реконструкцию), а на полигоне «Завеличье». Псков в этот раз стал, по сути, российским (или даже мировым) центром празднования Дня воздушно-десантных войск. Наша армия умеет грамотно позиционировать себя в медиапространстве. Вот и на Дне ВДВ, который плавно перетек в торжественное открытие «Десантного взвода», российские военные показали всему миру класс, да еще какой — «балет» под звуки вальса, исполненный несколькими БМД-4М. На броне грозных машин специально для «танца» нарисовали бабочек.

— От имени Министерства обороны и командования Воздушно-десантных войск приветствую вас в России, на прославленной Псковской земле, — открыл соревнования врио командующего ВДВ Владимир Кочетков. — Международные соревнования армейской выучки по накалу страстей и зрелищности не уступают мировым спортивным первенствам. С каждым годом количество стран-участниц приумножается. Здесь собрались лучшие представители своих государств. Они покажут не только навыки, но и дружбу между странами, которая направлена на противостояние мировому терроризму.

Поприветствовал участников и губернатор Михаил Ведерников, отметив важность для региона того, что «Десантный взвод» проводится именно у нас второй раз подряд: «Псковская земля — родина доблести воинов под предводительством князя Александра Невского, бесстрашия солдат во время Великой Отечественной войны, самоотверженных офицеров и военнослужащих современной России. Для нас большая честь второй раз принимать соревнования «Десантный взвод». Это становится хорошей традицией», — сказал глава региона.

Парашютисты из 21 страны приземлились у Пскова
Флаги 21 страны в эти дни гостят в псковских широтах.
Фото Андрея Степанова.
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ВАЖНО

Как добраться до полигона «Завеличье» 13 августа на закрытие соревнований

Бесплатные автобусы будут ходить 13 августа с 7.47 до 16.16 с остановками на полигоне «Завеличье», «10 школа», «Улица Юбилейная», «Магазин «Маяк», «Улица Маргелова» и снова у полигона «Завеличье». Также, на соревнования можно будет добраться на городском автобусе № 19, маршрут которого продлили до полигона, а также пригородными автобусами № 107 и № 107-Э, которые двигаются по маршруту «Псков — Палкино». Рядом с полигоном организуют парковку на 300 автомобилей. Для автомобилистов по улице Маргелова введут ограничение на остановку и стоянку транспорта.

ОЧЕНЬ ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ

ВДВ для Пскова, как принято говорить, наше всё. Не подводят ни в горячих точках, ни в мирных соревнованиях. К слову, во время выступления оркестра ВДВ на открытии соревнований зарядил настоящий ливень, но никто из военных музыкантов не дрогнул, изумив и очаровав всех.

Такое же приятное впечатление оставил у зрителей и уровень организации. Если в прошлом году многие жаловались на пробки, отсутствие парковочных мест, сложность логистики, то на этот раз многое изменилось в лучшую сторону. Появились бесплатные автобусы, регулировщики, да и на территории воинского полигона незадачливых зевак от лишний действий предостерегали очень вежливые люди.

С понедельника, 5 августа, начались этапы соревнований. На них попасть простым гражданским уже сложнее, но СМИ пускают. Прав был каждый, кто говорил, что по зрелищности военные игры не уступают спортивным. А по затратам сил превосходят очень многие. В понедельник команды показывали себя в десантировании, после которого в полном снаряжении им предстояло совершить еще и марш-бросок на 10 километров. Перед отправкой номера в типографию стали известны результаты первого соревновательного дня. Лидирует Россия, на втором месте десантники из Беларуси, третью строчку рейтинга занимает Китай. 

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СПРАВКА

Из каких стран приехали участники в Псков на «Десантный взвод»: Россия, Китай, Южно-Африканская Республика, Алжир, Марокко, Республика Абхазия, Ангола, Армения, Беларусь, Венесуэла, Иран, Казахстан, Королевство Камбоджа, Киргизия, Куба, Мали, Сирия, Судан, Таджикистан, Шри-Ланка, Республика Южная Осетия.

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