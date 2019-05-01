Поезд с войны

В пятницу, 26 апреля, на псковском вокзале собрались сразу 35 тысяч человек. На привокзальной площади прошел концерт, и здесь же развернулась передвижная выставка боевой техники (подробный фоторепортаж смотрите в разделе «Медиа»). По гаубицам, БТРам и военным автомобилям можно было полазить и пофотографироваться на их фоне. А настоящее оружие не только подержать в руках, но и собрать-разобрать. При этом непонятно, у кого глаза горели больше, у мальчишек или у их пап и дедушек.

— Нашему Артему больше всего танки нравятся, — кивают в сторону маленького сына его родители Виталий и Татьяна. — Он уже не в первый раз их видит, папа военный, регулярно бываем у него в части.

Самому папе интереснее взглянуть на боеприпасы, их выставочные образцы расположены в одном из вагонов эшелона. Поезд привез более 500 образцов: бронетанковое, инженерное, холодное и огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, образцы экипировки и оборудования боевиков. Поезд сопровождали российские военнослужащие — непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике, они же выступили экскурсоводами для п­сковичей.

Поезд «Сирийский перелом» уже побывал в 60 российских городах. Он стартовал 23 февраля. Его маршрут пролегал через всю территорию России: от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы. Финиширует акция в столице в канун Дня Победы в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот».