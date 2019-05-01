Поезд с войны

В пятницу, 26 апреля, на псковском вокзале собрались сразу 35 тысяч человек. На привокзальной площади прошел концерт, и здесь же развернулась передвижная выставка боевой техники (подробный фоторепортаж смотрите в разделе «Медиа»). По гаубицам, БТРам и военным автомобилям можно было полазить и пофотографироваться на их фоне. А настоящее оружие не только подержать в руках, но и собрать-разобрать. При этом непонятно, у кого глаза горели больше, у мальчишек или у их пап и дедушек.
— Нашему Артему больше всего танки нравятся, — кивают в сторону маленького сына его родители Виталий и Татьяна. — Он уже не в первый раз их видит, папа военный, регулярно бываем у него в части.
Самому папе интереснее взглянуть на боеприпасы, их выставочные образцы расположены в одном из вагонов эшелона. Поезд привез более 500 образцов: бронетанковое, инженерное, холодное и огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, образцы экипировки и оборудования боевиков. Поезд сопровождали российские военнослужащие — непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике, они же выступили экскурсоводами для псковичей.
Поезд «Сирийский перелом» уже побывал в 60 российских городах. Он стартовал 23 февраля. Его маршрут пролегал через всю территорию России: от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы. Финиширует акция в столице в канун Дня Победы в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот».
— Псков — шестидесятый по счету город, куда прибыл эшелон, и это очень символично, такого совпадения не было ни в одном регионе, — сказал полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. — Борьба с терроризмом — задача глобальная. В сентябре 2015 года российские военные начали спецоперацию против террористов на территории Сирии и с честью выполняли свой долг. За это время Вооруженные Силы России совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. Освобождена большая часть территории республики, в дома возвращаются мирные жители. Российская армия показала высокую боеспособность и эффективность. Сирия сохранилась.
Военные, сопровождавшие поезд, недавние участники боевых действий.
Фото Андрея Степанова.
— «Сирийский перелом» — это свидетельство настоящего мужества и героизма наших бойцов на Ближнем Востоке. Это доказывает, что наша страна не смотрит безучастно на растущие угрозы, а активно и последовательно защищает наши интересы, — сказал губернатор области Михаил Ведерников. — В недавнем прошлом терроризм прошел по Афганистану, Таджикистану и дошел до наших южных границ, причинив немыслимые страдания тысячам семей. По долгу службы я пять лет провел на Северном Кавказе и не понаслышке знаю, что значит для России стабильность на Востоке. Мне удалось пообщаться с сирийскими детьми, которые возвращались домой с песенного конкурса «Красная гвоздика».
Губернатор Михаил Ведерников принимал в ряды Юнармии.
Фото Андрея Степанова.
Не зная русского языка, практически без акцента, они исполняли русские песни. Их выразительные глаза говорят, что у них не было детства, но они искренне говорили спасибо и признавались в любви к России. Это лучшее свидетельство той крепкой связи, которая возникла между нашими народами.
Членами Юнармии стали сразу 150 школьников.
Фото Андрея Степанова.
Во время акции «Сирийский перелом» прошла торжественная церемония приема в ряды Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия» сразу 150 школьников.
— Дети были счастливы, что вступили в организацию и получили такие красивые значки, — говорят студентки агротехнического колледжа Алина и Катя.
Главное — фото на память о празднике.
Фото Андрея Степанова.
Сами девушки надели красивую форму еще в феврале. А сейчас на правах старших вручали значки.
— Когда мы в первый раз прошли в форме по улице, испытали гордость, — говорят девушки, — все на нас смотрели, было очень приятно. Некоторые даже подходили и спрашивали: из какой мы организации.
На привокзальной площади был развернут и передвижной пункт отбора на контрактную службу. Здесь же всех желающих бесплатно угощали солдатской кашей.
Военные разрешали фотографироваться.
Фото Андрея Степанова.
— Каша горячая, вкусная, чай сладкий, погода хорошая, — делятся впечатлениями супруги Марина и Владимир.
Они взяли с собой сына, дочь и внучку. Об акции «Сирийский перелом» узнали от своих знакомых.
— Нравится, что можно все потрогать и посмотреть, — говорит Владимир. — Можно и с солдатами пообщаться и сфотографироваться. Все очень доброжелательные. Необычный праздник и интересное зрелище.
На следующий день поезд с сирийскими трофеями сделал остановку в Великих Луках. После чего Ржев, а сейчас состав уже в Москве. Всероссийскую военно-патриотическую акцию «Сирийский перелом» проводит Министерство обороны России по решению президента РФ Владимира Путина.
Мост — удачная точка для осмотра.
Фото Андрея Степанова.
Целью является масштабная демонстрация успехов Вооруженных Сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом.
КСТАТИ
Псковская область имеет автомобильный код 60. Псков стал шестидесятым городом на пути следования поезда. Организаторы акции говорят, что такого совпадения не было за все месяцы следования состава по стране.