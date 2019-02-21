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Общество / Армия

Трофеи войны

«Джихад-мобили» и другую захваченную у сирийских боевиков технику привезут в Псков на поезде

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Ольга Нефёдова
21 февраля 2019 года, 10:14
Фото: sensei-yoda.blogspot.com
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Образцы вооружения, боеприпасы, самодельные взрывные устройства, холодное оружие, экипировку, средства связи и даже сухпайки террористов, которые они использовали при ведении боевых действий в Сирии, — всего более 500 экспонатов. Трофеи провезут по всей России. В Пскове и Великих Луках выставка будет работать по два часа.

На десяти открытых платформах поезда выставят крупногабаритные экспонаты — бронетанковую и инженерную технику, артиллерийские установки и бронеавтомобили, отбитые российскими военнослужащими у боевиков.

Еще в трех вагонах разместятся образцы захваченного стрелкового и холодного оружия, мин, боеприпасов и различных спецсредств. Один вагон отдадут под фотовыставку, демонстрирующую кадры боевых действий.

Валерий Бартенев, начальник областного пункта отбора граждан на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ
Всего передвижная выставка привезет более 500 экспонатов. О каждом более подробно расскажут экскурсоводы, в роли которых выступят военнослужащие, воевавшие в Сирии.

Колесить по городам России поезд отправится 23 февраля с Казанского вокзала Москвы. Состав объедет чуть ли не всю страну. На его пути будет более 60 городов. Общая протяженность маршрута — 28 000 км.

В Псков он приедет 6 мая и остановится на первом пути железнодорожного вокзала. У псковичей и жителей города будет всего два часа (с 13.00 до 15.00), чтобы посмотреть экспозицию. Столько же времени (с 9.30 до 11.30) будет и у великолучан, к которым спецпоезд приедет 7 мая.

На выставке «Сирийский перелом» будет работать мобильный пункт отбора на контрактную службу. Как показывает опыт, во время таких мероприятий число желающих пойти служить по контракту значительно возрастает. Когда в Пскове в прошлом году выступала пилотажная группа «Русские витязи», желание служить в армии изъявили 400 человек, порядка 90 из них были отобраны на службу.

Выше образование — больше возможностей

Николай Кузнецов не понаслышке знает о контрактной службе. Два года назад он окончил факультет инженерных и строительных технологий Псковского университета. По специальности — инженер по ремонту и эксплуатации автомобилей.

Во время учебы к нам приходили военные и рассказывали о возможности служить по контракту вместо срочной службы. Пока учился, не задумывался об этом, а как получил диплом, то почти сразу пришел на Первомайскую, где находится пункт отбора. Из-за того что у меня высшее техническое образование, мне предложили много различных должностей в армии. Я выбрал ремонтную роту и псковскую 76-ю дивизию.

Николай Кузнецов, контрактник
Начинал Николай служить мастером по ремонту бронетехники. Через некоторое время его повысили до старшего мастера по ремонту электрооборудования. В прошлом году у него истек срок контракта, и он решил попробовать себя на гражданке.

— Работал несколько месяцев неофициально в автосервисе, — рассказывает он. — Совершенно не понравилось, да и зарплата почти в полтора раз ниже. Сейчас собираюсь снова служить. Пойду в танковый батальон. В планах — поступление в магистратуру. В армии идут навстречу тем, кто хочет получать образование, — предоставляют дополнительный отпуск, чтобы можно было сдавать сессии.

Высокое денежное довольствие — не единственная причина, по которой Николай решил служить.

— Для меня важен жилищный вопрос, — объясняет он. — Сам я из Пустошкинского района и просто взять и купить себе квартиру в Пскове я не могу, цена очень уж высокая. А в армии есть военная ипотека. Коллектив, опять же, замечательный. До сих пор общаемся с ребятами, с которыми служил. На гражданке вы просто коллеги, а в армии — товарищи и братья.

КСТАТИ

500 человек отобрали и отправили на службу по контракту в прошлом году в псковском пункте отбора. Из них более 100 человек изъявили желание проходить службу в 76-й дивизии. 

Высокое довольствие, стабильная жизнь

Лишь небольшая часть из отобранных в прошлом году решилась ехать в другие регионы и даже страны — в Абхазию, Мурманскую и Калининградскую области, Санкт-Петербург.

— Один контрактник и вовсе отправился служить на Новую Землю, — сообщил Валерий Бартенев.— Мотивация в данном случае — повышенное денежное довольствие. Но к таким людям требования выше.

Псковичей привлекают должности механика-водителя, командира отделения, наводчика, оператора боевой машины. Кандидат, как правило, сам выбирает должность и воинскую часть, а в пункте отбора уже решают, соответствует ли он сделанному выбору.

Привлекает военная служба и девушек. Часто их приходит больше, чем требуется. Свое желание служить прекрасная половина объясняет мечтой, желанием носить военную форму. В армии им предлагают должности военного музыканта, военного медика, телеграфиста.

Это наиболее мотивированная категория, которая еще и добросовестно служит. В 2017 году мы отобрали около 30 девушек и закрыли все вакантные должности, поэтому в прошлом году отобрано было всего 12 человек.

Дмитрий Зайцев, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора
КСТАТИ

С 1 октября денежное довольствие военнослужащих и военные пенсии проиндексируют на 4,3 %. В 2020 году индексация составит 3,8 %, в 2021 — 4 %.

СПРАВКА

Пункт отбора на военную службу по контракту.

Телефон: 8 (8112) 66-73-45.

Адрес: Псков, ул. Первомайская, 38. 

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