В армию — образованным

Чем привлекает служба по контракту жителей псковского региона, где контрактники хотят служить, почему в армию женщин с каждым годом берут все меньше и какую роль в отборе играет образование — в пресс-центре «Псковской правды» военные рассказали о службе по контракту.

БЛИЖЕ К ДОМУ

Около 600 контрактников направлено в вооруженные силы в прошлом году из Псковской области. Жители региона отправились служить преимущественно в части, которые содержат в своем составе батальонно-тактические и ротно-тактические группы, а также в те, что традиционно дислоцируются на Псковщине, — мотострелковые, воздушно-десантные и другие подразделения. Большая часть кандидатов стремилась устроиться поближе к дому, но были и такие, которые родным берегам предпочли Балтийский флот, воинские части Южного военного округа, Крым и даже Новую Землю. Не отставали от мужчин и женщины. Выбор должностей для них невелик — укладчик парашютов, радиотелефонист и радиотелеграфист, медик.

В 2017 году мы отправили служить 25 девушек. А в 2016 году 40. Идет снижение: мест нет, девушки служат и увольняться не хотят. Валерий Бартенев, начальник пункта отбора на службу по контракту в Псковской области

ЗАРПЛАТЫ ВЫШЕ, ЛЬГОТ БОЛЬШЕ

Кандидатов по-прежнему привлекают особые привилегии в армии. Это стабильное и высокое денежное довольствие. Всяческие индексации и надбавки. Для примера, минимальная заработная плата контрактника от 20 000 рублей, максимальная — 49 000. — Заинтересованность военнослужащего в своих успехах по физподготовке теперь исчисляется рублями, — отметил Валерий Бартенев. — Если ты занимаешься спортом и ведешь здоровый образ жизни, то за это получаешь соответствующую надбавку. Не последним аргументом в пользу службы в армии является и жилищный вопрос. Военнослужащий сразу же после первого контракта становится участником программы накопительной ипотечной системы. А после 5 лет — имеет право на реализацию накопленной суммы в размере порядка 3 млн рублей. В числе важных бонусов — пенсионное обеспечение (право появляется после 20 лет календарной выслуги) и различные льготы (поступление в учебные заведения, детские сады и школы, устройство на работу членов семей).

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ

Однако для службы по контракту одного желания недостаточно. Необходимо соответствовать ряду требований, которые периодически ужесточаются. С недавних пор существует строгий критерий соответствия вакантной должности уровню образования. Связано это с поступлением в вооруженные силы более сложного вооружения, которое требует надлежащей эксплуатации. Это значит, что кандидат, который за плечами имеет лишь 9 классов, может рассчитывать только на определенные воинские должности, которых совсем немного. Отучился 11 классов — перечень шире. Среднее профессиональное и высшее образование дает еще больше возможностей для реализации. Наличие должного образования позволяет военнослужащему сделать неплохую карьеру, а простому парню заменить службу по призыву контрактной службой. — Если есть вакантная должность, командование может предложить контрактнику обучиться, получить воинское звание «лейтенант» и, вернувшись в воинскую часть, стать командиром взвода. При наличии высшего образования учиться надо всего 4 месяца, — пояснил Валерий Бартенев.

ПРОБЛЕМЫ С БЕГОМ

Согласно правилам первый контракт надо заключить в возрасте от 18 до 40 лет. Если кандидату уже за 40, но он ранее проходил контрактную службу, то ему разрешат заключить новый контракт на 2-3 года.

Главная беда в том, что многие кандидаты не соответствуют требованиям. Имеют судимость, иногда не одну и не две. Неоднократно были лишены водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по уровню профпригодности был добавлен новый критерии — отсутствие склонности к девиантному поведению. Так вот в 2017 году два десятка кандидатов по этому критерию не прошли. Дмитрий Зайцев, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации

Профессионально-психологический отбор включает в себя социально-психологическое изучение (беседы, рассмотрение личного дела, характеристик и т. д.) и тестирование. По итогам делается вывод о соответствии должности. И только после этого кандидат допускается до военно-врачебной комиссии и проверки физподготовки. — Наши мужчины не умеют быстро бегать, — поясняет Валерий Бартенев. — С силовыми упражнениями немного попроще. Некоторые приходят с уверенностью, что все могут, да только с первого раза ничего у них не выходит. Сами удивляются. Тогда идут готовиться, такая возможность предусмотрена.